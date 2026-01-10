Hà Nội

Vì sao đồ điện tử Nhật bãi dùng 10 năm vẫn bền bỉ?

Vì sao đồ điện tử Nhật bãi dùng 10 năm vẫn bền bỉ?

Nhiều thiết bị điện tử bị người Nhật vứt bỏ lại được người Việt “nhặt về” dùng thêm cả chục năm nhờ triết lý sản xuất và chất lượng vượt trội.

Hiện tượng đồ điện tử Nhật Bản bị bỏ đi nhưng vẫn hoạt động bền bỉ tại Việt Nam từ lâu đã khiến nhiều người tò mò.
Những sản phẩm này, thường được gọi là “hàng Nhật bãi”, nổi tiếng với khả năng cắm điện là chạy ổn định thêm 10-20 năm.
Bí quyết nằm ở triết lý Monozukuri, nơi các kỹ sư Nhật đặt chất lượng và danh dự nghề nghiệp lên trên chi phí sản xuất.
Các linh kiện quan trọng như tụ điện, bo mạch hay khung máy đều được thiết kế với hệ số an toàn cao, vượt xa nhu cầu sử dụng thực tế.
Song song đó, triết lý Kaizen giúp các hãng Nhật liên tục cải tiến quy trình, giảm tối đa lỗi kỹ thuật ngay từ khâu sản xuất.
Nhiều sản phẩm nội địa Nhật còn có cấu hình và vật liệu cao cấp hơn phiên bản xuất khẩu để đáp ứng người tiêu dùng cực kỳ khó tính.
Việc người Nhật sẵn sàng vứt bỏ thiết bị còn tốt xuất phát từ luật tái chế nghiêm ngặt, chi phí sửa chữa cao và thói quen thay mới sớm.
Khi về Việt Nam, dưới bàn tay thợ lành nghề và nhu cầu chuộng độ bền, đồ điện tử Nhật bãi bắt đầu “cuộc đời thứ hai” bền bỉ đáng kinh ngạc.
