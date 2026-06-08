Đưa Nghị quyết 09-NQ/TW vào cuộc sống: TPHCM bứt phá mô hình tăng trưởng mới

Sáng 06/6, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới.

Định hướng chiến lược đưa TPHCM bứt phá trong kỷ nguyên mới

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong đã quán triệt sâu sắc các nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 09-NQ/TW. Bộ Chính trị xác định xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị với phương châm xuyên suốt là "TPHCM vì cả nước, cả nước vì TPHCM".

Nghị quyết yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền triệt để nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách đồng bộ, đột phá và vượt trội, tạo không gian phát triển mới để TPHCM trở thành biểu tượng phát triển năng động, đổi mới sáng tạo, có năng lực cạnh tranh toàn cầu. Mô hình phát triển mới của Thành phố sẽ dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Từ đó, Thành phố sớm khẳng định vai trò trung tâm kinh tế - tài chính mạnh, trung tâm văn hóa giàu bản sắc, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực Đông Nam Á và châu Á. Trong quá trình này, công tác xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện được đặt làm trọng tâm, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc để người dân thực sự là chủ thể và là đối tượng đầu tiên thụ hưởng thành quả phát triển.

Nghị quyết của Bộ Chính trị vạch rõ các mốc phát triển chiến lược dài hạn cho TPHCM. Đến năm 2030, Thành phố phấn đấu là đô thị văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo, giữ vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á về kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ và logistics. Đến năm 2045, TPHCM hướng tới vị thế trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á, thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư và chuyên gia toàn cầu. Tầm nhìn đến năm 2075, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, TPHCM sẽ trở thành đô thị toàn cầu thông minh, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị hàng đầu thế giới, đảm bảo tăng trưởng xanh và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu. Để đạt mục tiêu này, Nghị quyết đề ra 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm bao gồm đổi mới mô hình tăng trưởng, hoàn thiện thể chế vượt trội, quy hoạch dài hạn, huy động nguồn lực hiệu quả, phát triển hạ tầng văn minh, xây dựng con người nghĩa tình, bảo đảm quốc phòng an ninh và nâng cao hiệu quả đối ngoại.

5 thông điệp hành động mạnh mẽ giải phóng mọi nguồn lực

Trình bày Chương trình hành động số 21-CTrHĐ/TU của Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh tinh thần khẩn trương, quyết liệt của Ban Thường vụ Thành ủy khi chủ động chuẩn bị các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền và xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt mà không thụ động chờ hướng dẫn từ Trung ương. Chủ tịch UBND Thành phố đã nêu rõ 5 thông điệp then chốt trong triển khai thực hiện nghị quyết.

Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được trình bày Chương trình hành động số 21-CTrHĐ/TU tại hội nghị.

Thông điệp đầu tiên khẳng định khát vọng lớn của Trung ương và nhân dân Thành phố về một giai đoạn bứt phá nhanh, bền vững, đặt ra áp lực lớn nhưng cũng là sứ mệnh lịch sử cho hệ thống chính trị. Thông điệp thứ hai yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng từ "nguồn lực cứng" sang "nguồn lực mềm" dựa trên tri thức, dữ liệu và công nghệ để vượt qua bẫy thu nhập trung bình. Thành phố đặt mục tiêu hình thành ít nhất hai khu công nghệ cao tập trung và từ 3 đến 5 trung tâm đổi mới sáng tạo, trọng tâm tại khu vực TPHCM và khu vực Bình Dương trước đây.

Thông điệp thứ ba nhấn mạnh thể chế phải đi trước một bước để làm đòn bẩy tăng trưởng. Các cơ chế đặc thù vừa qua đã thúc đẩy tăng trưởng quý 1/2026 của Thành phố đạt 8,27%, tạo tiền đề vững chắc cùng Luật Đô thị đặc biệt hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thông điệp thứ tư tập trung vào phát triển hạ tầng chiến lược như một "động lực cứng" để phá bỏ các giới hạn tăng trưởng, đẩy mạnh hoàn thiện các tuyến đường sắt đô thị, đường vành đai và giao thông kết nối. Thông điệp thứ năm là hoàn thiện hệ thống hạ tầng số và dữ liệu dùng chung, nơi Thành phố đã thu hút gần 2 tỷ USD đầu tư, đồng thời phối hợp đặt trung tâm dữ liệu lớn quốc gia tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Song song đó, TPHCM tổ chức lại không gian phát triển theo mô hình đa trung tâm gắn với giao thông công cộng (TOD), khai thác không gian ngầm và sông nước, dự kiến thông qua quy hoạch tổng thể vào ngày 31/10/2026.

Xây dựng đội ngũ cán bộ tinh nhuệ thúc đẩy thực thi nghị quyết

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khẳng định đội ngũ cán bộ trực tiếp triển khai nhiệm vụ chính là yếu tố quyết định thành bại của Nghị quyết 09-NQ/TW. Thành phố cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ tinh nhuệ, có trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh, trách nhiệm đi đôi với bộ máy hợp lý, tinh gọn nhằm tối ưu hóa hiệu năng và hiệu lực công vụ.

Thời gian tới, TPHCM tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, luân chuyển cán bộ trên cơ sở chọn người vì công việc. Đối với các đơn vị hành chính sau một năm sắp xếp, Thành phố yêu cầu tất cả các địa bàn dù thuộc diện sắp xếp hay giữ nguyên đều phải tiếp tục đổi mới để hoạt động thông suốt, hiệu quả. Đồng thời, Thành phố đang nghiên cứu đề án sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới, kết hợp chính sách hỗ trợ phù hợp cho những đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức. Để chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao dài hạn, TPHCM sẽ triển khai các cơ chế mới thu hút nhân tài vào khu vực công, giao Ban Tổ chức Thành ủy và Sở Nội vụ chủ động tìm kiếm, bồi dưỡng sinh viên xuất sắc thông qua các chính sách đãi ngộ thiết thực như học bổng và hỗ trợ nhà ở xã hội.

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cốt lõi theo các giai đoạn

Hệ thống chỉ tiêu cụ thể của Nghị quyết số 09-NQ/TW được phân kỳ rõ ràng qua các giai đoạn chiến lược nhằm đảm bảo tính khả thi và định hướng giám sát chặt chẽ:

Giai đoạn 2026 - 2030 thiết lập mục tiêu tăng trưởng GRDP tối thiểu 10% mỗi năm. Đến năm 2030, chỉ tiêu GRDP bình quân đầu người phải đạt tối thiểu 14.000 USD, kinh tế số đóng góp khoảng 40% vào GRDP, hoàn thành khoảng 200km đường sắt đô thị và nâng chỉ số phát triển con người HDI đạt khoảng 0,9. Thành phố cũng cam kết cơ bản giải quyết các vấn nạn đô thị gồm úng ngập, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông và xây dựng môi trường không ma túy.

Giai đoạn 2031 - 2035 duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP tối thiểu 10% mỗi năm. Đến năm 2035, mục tiêu GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 25.000 USD, tỷ trọng kinh tế số tăng mạnh chiếm khoảng 60% GRDP và tiếp tục giữ vững chỉ số phát triển con người HDI tối thiểu đạt mức 0,9.

Giai đoạn 2036 - 2045 tiếp tục bảo đảm tăng trưởng GRDP tối thiểu 10% mỗi năm. Đến năm 2045, đặt mục tiêu GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 75.000 USD, chỉ số HDI duy trì tối thiểu 0,9, hoàn thành toàn bộ kết nối hệ thống đường sắt đô thị và chính thức đạt mức phát thải ròng bằng "0".

Giai đoạn 2046 - 2075 đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP tối thiểu đạt mức 6% mỗi năm. Đến năm 2075, GRDP bình quân đầu người của TPHCM hướng tới đạt tối thiểu 100.000 USD, đồng thời các chỉ số bảo đảm công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và chỉ số phát triển con người HDI đều đạt chuẩn cao trên mức 0,9.