Đồng Tháp: Doanh nghiệp "quen mặt" giảm giá sâu dự thầu gói sửa chữa đường ĐT.848

Tại gói thầu thi công sửa chữa đường ĐT.848 do Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Một thành viên Thịnh Hưng Phát là nhà thầu duy nhất tham dự với chiến thuật giảm giá sâu gần 15% sau khi chào giá vượt trần, thu hút sự chú ý của dư luận về năng lực thực tế.

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp đang tiến hành xét thầu Gói thầu số 02: Thi công Sửa chữa đường vào cầu tuyến ĐT.848 vành đai (QL.80 đến đường Nguyễn Chí Thanh). Biên bản mở thầu ghi nhận tình huống "một mình một ngựa" với sự tham gia của một nhà thầu địa phương quen thuộc, sử dụng chiến thuật chào giá "lạ" khi giá dự thầu ban đầu vượt xa giá gói thầu.

Chiến thuật "giảm giá sâu" để lách qua khe cửa hẹp?

Theo biên bản mở thầu được công bố lúc 09:31 ngày 21/11/2025, Gói thầu số 02 thuộc dự án Sửa chữa đường vào cầu tuyến ĐT.848 vành đai (QL.80 đến đường Nguyễn Chí Thanh) do Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư có giá gói thầu được phê duyệt là 6.702.906.000 đồng. Gói thầu này được đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, thời gian thực hiện 210 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) là Công ty TNHH Một thành viên Thịnh Hưng Phát (gọi tắt là Công ty Thịnh Hưng Phát).

Điểm đáng chú ý trong biên bản mở thầu nằm ở cơ cấu giá dự thầu. Cụ thể, Công ty Thịnh Hưng Phát đưa ra giá dự thầu ban đầu là 7.775.544.630 đồng. Con số này vượt giá gói thầu (6.702.906.000 đồng) hơn 1 tỷ đồng. Theo quy định, nếu không có thư giảm giá, nhà thầu sẽ bị loại ngay lập tức do vượt giá gói thầu.

Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã kèm theo tỷ lệ giảm giá lên tới 14,64%. Nhờ động thái này, giá dự thầu sau giảm giá của Công ty Thịnh Hưng Phát được điều chỉnh xuống còn 6.637.204.896 đồng.

So sánh với giá gói thầu, mức giá sau giảm giá của nhà thầu thấp hơn khoảng 65,7 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm ngân sách siêu nhỏ, chỉ khoảng 0,98%.

Dư luận đặt câu hỏi về công tác lập hồ sơ dự thầu của doanh nghiệp này. Việc chào giá gốc vượt quá xa giá gói thầu rồi dùng thư giảm giá để điều chỉnh là một kỹ thuật thường thấy, nhưng với mức chênh lệch lớn như trên, cần xem xét kỹ lưỡng tính chính xác trong việc bóc tách khối lượng và đơn giá của nhà thầu trong quá trình thương thảo (nếu trúng thầu), nhằm đảm bảo không xảy ra tình trạng "bỏ thầu thấp, quyết toán cao" hoặc phát sinh khối lượng về sau.

Năng lực của Công ty Thịnh Hưng Phát trong "bức tranh" đấu thầu 2025

Công ty TNHH Một thành viên Thịnh Hưng Phát có mã số doanh nghiệp 1400694354, địa chỉ trụ sở tại Số 309, Lộ Hòa Tây, Tổ 1, Khóm Thuận Trung, Phường Cao Lãnh, Đồng Tháp. Người đại diện pháp luật là ông Lê Văn Nâu, chức vụ Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy, đây là một nhà thầu có "độ phủ" dày đặc tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Tính đến tháng 11/2025, doanh nghiệp này đã tham gia 151 gói thầu, trong đó trúng 83 gói, trượt 62 gói. Tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 513,7 tỷ đồng.

Phân tích riêng hoạt động trong năm 2025, Công ty Thịnh Hưng Phát thể hiện hai gam màu đối lập trong bức tranh năng lực.

Ở gam màu sáng, nhà thầu này duy trì vị thế vững chắc tại "sân nhà" Đồng Tháp, đặc biệt là tại huyện Lấp Vò và thành phố Cao Lãnh. Chỉ tính riêng từ tháng 9/2025 đến tháng 11/2025, Công ty Thịnh Hưng Phát đã được công bố trúng nhiều gói thầu như:

Gói thầu số 02 do UBND xã Mỹ An Hưng mời thầu (ngày 05/11/2025, giá trúng hơn 1,6 tỷ đồng).

Gói thầu xây lắp số 01 do Ban Quản lý Dự án và phát triển quỹ đất huyện Lấp Vò mời thầu (ngày 24/09/2025, giá trúng gần 3 tỷ đồng).

Gói thầu số 02 tại TP Cao Lãnh (liên danh, trúng tháng 6/2025).

Tuy nhiên, ở gam màu tối, năm 2025 cũng chứng kiến chuỗi trượt thầu liên tiếp của doanh nghiệp này khi "mang chuông đi đánh xứ người" hoặc tại các gói thầu có tính cạnh tranh cao hơn. Cụ thể:

Tại An Giang: Trượt Gói thầu số 24 (tháng 12/2025), trượt Gói thầu số 16 (tháng 12/2025), trượt các gói thầu do Sở GTVT An Giang mời thầu vào tháng 4 và tháng 5/2025.

Tại TP.HCM: Trượt Gói thầu XL (5.1-5.4) tại huyện Hóc Môn vào tháng 2/2025.

Ngay tại Đồng Tháp: Trượt Gói thầu số 04 và Gói thầu số 03 (bổ sung ATGT TP Cao Lãnh) trong tháng 11/2024 và 2025.

Tỷ lệ trượt thầu cao tại các địa phương khác đặt ra dấu hỏi về khả năng cạnh tranh sòng phẳng của Công ty Thịnh Hưng Phát khi rời xa "vùng an toàn" quen thuộc.

Dấu ấn từ những "mối lương duyên" đặc biệt

Phân tích dữ liệu mời thầu cho thấy mối quan hệ khăng khít giữa Công ty Thịnh Hưng Phát và một số bên mời thầu/đơn vị tư vấn nhất định.

Cụ thể, với Ban Quản lý Dự án và phát triển quỹ đất huyện Lấp Vò, nhà thầu này đã tham gia 39 gói thầu và trúng tới 24 gói. Đây là một tỷ lệ trúng thầu rất cao (hơn 61%), cho thấy sự am hiểu địa bàn hoặc sự "ưu ái" nhất định trong quá trình đấu thầu.

Đối với các đơn vị tư vấn, Công ty Thịnh Hưng Phát có tỷ lệ trúng thầu áp đảo khi tham gia các gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Việt Build mời thầu (trúng 6/7 gói) và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đặng Nguyễn (trúng 3/3 gói). Ngược lại, khi tham gia các gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Châu Giang mời thầu, doanh nghiệp này trượt cả 3/3 gói tham dự.

Tại Gói thầu số 02 đang xét thầu của Sở Xây dựng Đồng Tháp, việc chỉ có một nhà thầu tham dự làm giảm tính cạnh tranh về giá. Dù quy trình đấu thầu rộng rãi được tuân thủ, nhưng kết quả thực tế lại dẫn đến tình huống "nhà thầu không có đối thủ", khiến tỷ lệ tiết kiệm ngân sách (chưa đến 1%) trở nên khiêm tốn.

Góc nhìn chuyên gia về tính cạnh tranh và minh bạch

Trao đổi về tình trạng một nhà thầu tham dự và các quy định mới, Chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị định 24/2024/NĐ-CP (và dự kiến Nghị định 214/2025/NĐ-CP) đều hướng tới mục tiêu tăng cường tính cạnh tranh. Việc chỉ có một nhà thầu tham dự, dù đúng quy trình, vẫn là tín hiệu cho thấy thị trường tại khu vực đó có thể chưa thực sự mở, hoặc các tiêu chí trong E-HSMT có thể đã vô tình hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác. Chủ đầu tư cần xem xét kỹ năng lực thực tế, đặc biệt là khả năng huy động tài chính và nhân sự của nhà thầu trong bối cảnh họ đang thi công cùng lúc nhiều gói thầu khác trong năm 2025."

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ – Đoàn Luật sư TP HCM chia sẻ: "Theo Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền và chủ đầu tư được đề cao hơn bao giờ hết. Đối với các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp (dưới 1%) hoặc có dấu hiệu 'ruột' giữa nhà thầu và bên mời thầu, các cơ quan chức năng cần tăng cường giám sát để đảm bảo nguyên tắc công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc nhà thầu chào giá vượt trần rồi giảm giá để trúng thầu cần được đánh giá kỹ lưỡng trong bước thương thảo hợp đồng để tránh các rủi ro pháp lý về sau."

Hiện tại, Gói thầu số 02: Thi công Sửa chữa đường vào cầu tuyến ĐT.848 vành đai vẫn đang trong quá trình đánh giá E-HSDT. Liệu với chiến thuật giá "lạ" và vị thế "một mình một chợ", Công ty TNHH Một thành viên Thịnh Hưng Phát có tiếp tục nối dài danh sách trúng thầu của mình tại Đồng Tháp hay không?

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin đến bạn đọc khi có kết quả phê duyệt lựa chọn nhà thầu chính thức.