Bạn đọc

Tân Đông Hiệp: Thành Tân Thuận trúng "đúp" 2 gói thầu xây dựng trong một ngày, tiết kiệm siêu thấp

Chỉ trong ngày 14/11/2025, Công ty TNHH Xây dựng Thành Tân Thuận đã được UBND phường Tân Đông Hiệp phê duyệt trúng cùng lúc 2 gói thầu xây dựng hạ tầng. Đáng chú ý, tại cả hai gói thầu này, doanh nghiệp đều tham gia với tư cách "một mình một ngựa" và trúng thầu với mức tiết kiệm cho ngân sách chưa đến 0,22%.

Hải Đăng - Hà Linh

Liên tiếp trúng 2 gói thầu nâng cấp đường hẻm tại phường Tân Đông Hiệp (TP HCM) trong cùng một ngày 14/11/2025, Công ty TNHH Xây dựng Thành Tân Thuận gây chú ý khi không có đối thủ cạnh tranh và tỷ lệ giảm giá cho ngân sách ở mức rất thấp, đặt ra dấu hỏi về tính cạnh tranh trong đấu thầu.

Thời gian qua, công tác đấu thầu qua mạng (đấu thầu quốc gia) được đẩy mạnh nhằm nâng cao tính minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả kinh tế cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, tại một số địa phương, tình trạng các gói thầu chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự và trúng thầu với giá "sát nút" (tỷ lệ tiết kiệm thấp) vẫn diễn ra thường xuyên, khiến dư luận băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất.

Theo dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty TNHH Xây dựng Thành Tân Thuận (có địa chỉ trụ sở tại Phường Hiệp Bình, TP HCM) là một cái tên "quen mặt" tại nhiều gói thầu trên địa bàn TP HCM. Đặc biệt, hoạt động của nhà thầu này trong tháng 11/2025 tại UBND phường Tân Đông Hiệp (TP HCM) ghi nhận những dấu hiệu đáng chú ý.

Một ngày "bội thu", ẵm trọn 2 gói thầu

Cụ thể, ngày 14/11/2025, ông Trần Minh Hiếu – Phó Chủ tịch UBND phường Tân Đông Hiệp đã ký liên tiếp hai quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho hai dự án nâng cấp hạ tầng trên địa bàn, và đơn vị trúng thầu ở cả hai gói này đều là Công ty TNHH Xây dựng Thành Tân Thuận.

Tại gói thầu thứ nhất: "Xây dựng (Đã bao gồm chi phí di dời trụ điện hạ thế)" thuộc công trình Nâng cấp, mở rộng hẻm tổ 20, 21, 22B khu phố Đông Thành. Theo Quyết định phê duyệt số 1133/QĐ-UBND, gói thầu này có giá dự toán là 5.187.293.134 đồng.

qd-1133.jpg
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Kết quả mở thầu cho thấy, Công ty TNHH Xây dựng Thành Tân Thuận là nhà thầu duy nhất tham dự. Giá trúng thầu được phê duyệt là 5.179.101.215 đồng. Như vậy, sau quá trình đấu thầu, ngân sách nhà nước chỉ tiết kiệm được khoảng hơn 8 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm 0,15%.

Tại gói thầu thứ hai: "Xây dựng" thuộc công trình Nâng cấp, mở rộng đường hẻm số 23, hẻm số 24 và hẻm 81 đường Trần Thị Xanh. Theo Quyết định số 1139/QĐ-UBND, giá gói thầu được xác định là 2.405.666.809 đồng.

qd-1139.jpg
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Kịch bản cũ lặp lại khi Công ty TNHH Xây dựng Thành Tân Thuận tiếp tục là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu và trúng thầu với giá 2.400.570.033 đồng. Mức tiết kiệm ở gói thầu quy mô hơn 2,4 tỷ đồng này chỉ là 5 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,21%.

Vai trò của đơn vị tư vấn

Theo tìm hiểu, để đi đến kết quả lựa chọn nhà thầu nêu trên, vai trò của các đơn vị tư vấn là rất quan trọng.

Tại gói thầu công trình hẻm tổ 20, 21, 22B (Quyết định 1133), đơn vị lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng AIC. Báo cáo đánh giá số 1262/BC-2025/AIC ngày 30/10/2025 của đơn vị này cho thấy Công ty TNHH Xây dựng Thành Tân Thuận đạt tất cả các tiêu chí về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính. Đơn vị thẩm định là Công ty TNHH Hưng Minh Khôi.

Tại gói thầu công trình đường Trần Thị Xanh (Quyết định 1139), đơn vị tư vấn lập hồ sơ và đánh giá là Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Xây dựng Quang Minh. Theo Báo cáo đánh giá số 05/BCĐG-QM-182 ngày 05/11/2025, Công ty Quang Minh cũng đánh giá Công ty Thành Tân Thuận là nhà thầu duy nhất đạt yêu cầu. Đơn vị thẩm định là Công ty TNHH Quản lý Xây dựng Hưng Thịnh.

Việc cả hai gói thầu đều chỉ có một nhà thầu tham gia và trúng thầu đặt ra câu hỏi về tính hấp dẫn của hồ sơ mời thầu cũng như mức độ cạnh tranh tại các dự án này.

Trao đổi về vấn đề này dưới góc độ pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) luôn khuyến khích tính cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế. Khi một gói thầu chỉ có một nhà thầu tham gia, tuy không vi phạm quy định nếu quy trình tổ chức đúng luật (Nghị định 214/2025/NĐ-CP), nhưng chủ đầu tư cần xem xét lại các tiêu chí trong E-HSMT xem có hay không các rào cản kỹ thuật hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác. Đặc biệt, tỷ lệ tiết kiệm quá thấp (dưới 1%) diễn ra liên tục là dấu hiệu cho thấy mục tiêu hiệu quả kinh tế trong đấu thầu chưa thực sự đạt được tối ưu."

Đồng quan điểm, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Hiện tượng trúng thầu sát giá không hiếm, nhưng nếu lặp lại thường xuyên với cùng một nhà thầu tại một chủ đầu tư, cơ quan chức năng cần giám sát kỹ công tác lập hồ sơ mời thầu và thẩm định giá để tránh thất thoát ngân sách, đảm bảo môi trường đầu tư công minh bạch."

Về năng lực của nhà thầu, theo dữ liệu thống kê, trong năm 2025, Công ty TNHH Xây dựng Thành Tân Thuận đã tham gia khoảng 12 gói thầu, trong đó trúng 9 gói. Ngoài UBND phường Tân Đông Hiệp, đơn vị này còn trúng thầu tại nhiều bên mời thầu khác như Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bến Cát, UBND phường Tân Bình...

Việc trúng cùng lúc 2 gói thầu xây lắp trong cùng một ngày đặt ra yêu cầu cao về năng lực huy động nhân sự, thiết bị và tài chính của Công ty TNHH Xây dựng Thành Tân Thuận để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình đúng như cam kết trong hồ sơ dự thầu.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

