Đùa giỡn xịt khí nén vào hậu môn, thiếu niên 15 tuổi rách đại tràng

Bệnh viện Đa khoa Long An tiếp nhận bệnh nhân Đ.T. (15 tuổi, quê ở Cần Thơ; hiện tạm trú và làm việc tại khu vực Bến Lức) trong tình trạng đau bụng cấp sau một sự cố tại nhà xưởng.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc làm việc, một đồng nghiệp đã đưa vòi khí nén vào bên trong quần, gần khu vực hậu môn của em Đ.T. để đùa giỡn. Sau sự cố, bệnh nhân xuất hiện đau bụng dữ dội cùng nhiều biểu hiện bất thường nên được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Bến Lức cấp cứu, xử trí ban đầu.

Đến 18h41 ngày 12/8/2026, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Long An trong tình trạng đau bụng cấp.

Ảnh minh họa BVCC

Kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân có dịch ổ bụng, khung đại tràng giãn to, kèm viêm phúc mạc cấp và viêm ruột thừa thứ phát do nghẽn phân. Các bác sĩ nhận định đây là tình trạng cần được xử trí ngoại khoa kịp thời để hạn chế nguy cơ diễn tiến nặng.

Ê-kíp Khoa Ngoại tổng hợp tiến hành phẫu thuật nội soi thám sát và cắt ruột thừa dưới gây mê nội khí quản, đồng thời kiểm tra, xử lý tổn thương và dẫn lưu dịch viêm trong ổ bụng.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Qua phẫu thuật, các bác sĩ nhận định bệnh nhân bị tổn thương đại tràng cấp tính do áp lực khí được bơm từ hậu môn khiến khung đại tràng giãn quá mức.

Áp lực này làm lớp thanh mạc - lớp ngoài cùng của thành ruột - bị rách nhiều vị trí, gây xuất huyết và dẫn đến viêm phúc mạc cấp. Đồng thời, áp lực hơi còn đẩy phân vào lòng ruột thừa, gây tắc nghẽn và dẫn đến viêm ruột thừa thứ phát.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Đến ngày 20/8, sức khỏe bệnh nhân ổn định, sinh hiệu ổn định, bụng mềm, vết mổ khô, bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện.

Theo BS.CKII Võ Tất Thắng, Bệnh viện Đa khoa Long An vòi khí nén và súng xịt hơi công nghiệp có thể tạo ra áp lực cao. Việc sử dụng sai mục đích, đặc biệt hướng trực tiếp vào cơ thể hoặc các vùng nhạy cảm, có thể gây chấn thương nghiêm trọng.

Đùa thiếu an toàn dễ dẫn đến nguy kịch - Ảnh BVCC

Người lao động cần tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động, sử dụng thiết bị đúng mục đích và theo hướng dẫn. Tuyệt đối không dùng thiết bị khí nén để đùa giỡn hoặc hướng vào người khác.

Sau sự cố liên quan đến khí nén, nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau dữ dội, đau hoặc chướng bụng, khó thở, choáng, lơ mơ hoặc bất tỉnh, cần nhanh chóng đưa người bị nạn đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí.

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