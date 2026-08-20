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[GALLERY] Cận cảnh Genesis GV90 Neolun - "đối thủ" đáng gờm của Maybach GLS

Số hóa - Xe

[GALLERY] Cận cảnh Genesis GV90 Neolun - "đối thủ" đáng gờm của Maybach GLS

Phiên bản cao cấp nhất Genesis GV90 Neolun 2027 không chỉ có nội thất 4 chỗ siêu sang, mà còn cả kết cấu cửa mở ngược vốn nổi tiếng bởi các mẫu xe Rolls-Royce.

Nguyễn Chung
Genesis GV90 được xem là mẫu xe lớn nhất, mạnh nhất và sang trọng nhất trong dải sản phẩm hiện tại của hãng, đưa concept Neolun từng gây chú ý trở thành phiên bản thương mại. Với chiều dài lên tới 5.283 mm, xe nhắm thẳng tới các đối thủ hạng nặng như Mercedes-Benz EQS SUV và Lucid Gravity.
Genesis GV90 được xem là mẫu xe lớn nhất, mạnh nhất và sang trọng nhất trong dải sản phẩm hiện tại của hãng, đưa concept Neolun từng gây chú ý trở thành phiên bản thương mại. Với chiều dài lên tới 5.283 mm, xe nhắm thẳng tới các đối thủ hạng nặng như Mercedes-Benz EQS SUV và Lucid Gravity.
GV90 được chia thành hai hướng hoàn toàn khác biệt. Phiên bản tiêu chuẩn có thể tùy chọn 6 hoặc 7 chỗ ngồi (ghế băng 3 chỗ hoặc ghế captain riêng biệt ở hàng hai), sử dụng cửa mở kiểu thông thường. Trong khi đó, phiên bản cao cấp nhất mang tên GV90 Neolun là một không gian lounge, mặc định 6 chỗ ngồi, sử dụng hệ thống cửa kiểu xe sang không trụ B (pillarless coach door).
GV90 được chia thành hai hướng hoàn toàn khác biệt. Phiên bản tiêu chuẩn có thể tùy chọn 6 hoặc 7 chỗ ngồi (ghế băng 3 chỗ hoặc ghế captain riêng biệt ở hàng hai), sử dụng cửa mở kiểu thông thường. Trong khi đó, phiên bản cao cấp nhất mang tên GV90 Neolun là một không gian lounge, mặc định 6 chỗ ngồi, sử dụng hệ thống cửa kiểu xe sang không trụ B (pillarless coach door).
Ngoại thất của GV90 bám rất sát so với concept Neolun trình làng năm 2024, đặc biệt ở phần cửa mở ngược. Genesis cho biết thiết kế tổng thể lấy cảm hứng từ "bình gốm mặt trăng" (moon jar), một loại đồ gốm truyền thống Hàn Quốc. Phía trước, ngôn ngữ đèn hai đường kẻ đặc trưng của Genesis được giữ nguyên ở cả trước lẫn sau, nắp capo dạng vỏ sò giúp cụm đèn không bị ngắt quãng, đèn pha dùng công nghệ thấu kính vi mô MLA.
Ngoại thất của GV90 bám rất sát so với concept Neolun trình làng năm 2024, đặc biệt ở phần cửa mở ngược. Genesis cho biết thiết kế tổng thể lấy cảm hứng từ "bình gốm mặt trăng" (moon jar), một loại đồ gốm truyền thống Hàn Quốc. Phía trước, ngôn ngữ đèn hai đường kẻ đặc trưng của Genesis được giữ nguyên ở cả trước lẫn sau, nắp capo dạng vỏ sò giúp cụm đèn không bị ngắt quãng, đèn pha dùng công nghệ thấu kính vi mô MLA.
Do là xe thuần điện, GV90 không có lưới tản nhiệt truyền thống mà thay bằng đường đèn mô phỏng huy hiệu Genesis kết hợp lưới mắt cáo 3D mạ chrome ở cản trước. Thân xe giữ đường nét tối giản, bề mặt phẳng, bản tiêu chuẩn dùng mâm 22 inch. Đuôi xe cũng tối giản tương tự, không cánh gió, đèn hậu và logo được làm âm liền thân xe. Một điểm khác biệt so với bản concept là xe sử dụng gương chiếu hậu thông thường, thay vì camera.
Do là xe thuần điện, GV90 không có lưới tản nhiệt truyền thống mà thay bằng đường đèn mô phỏng huy hiệu Genesis kết hợp lưới mắt cáo 3D mạ chrome ở cản trước. Thân xe giữ đường nét tối giản, bề mặt phẳng, bản tiêu chuẩn dùng mâm 22 inch. Đuôi xe cũng tối giản tương tự, không cánh gió, đèn hậu và logo được làm âm liền thân xe. Một điểm khác biệt so với bản concept là xe sử dụng gương chiếu hậu thông thường, thay vì camera.
Điểm khác biệt lớn nhất giữa Neolun và bản tiêu chuẩn nằm ở hệ thống cửa mà Genesis gọi là Neolun Arch Gate — được hãng khẳng định là hệ thống cửa coach door ẩn trụ B đầu tiên trên thế giới có thể đóng/mở độc lập hoàn toàn với cửa trước. Cửa sau vận hành theo cơ chế hai chuyển động: trượt nhẹ ra ngoài trước, sau đó xoay mở bung ra, nhờ cụm bản lề kép được phát triển riêng.
Điểm khác biệt lớn nhất giữa Neolun và bản tiêu chuẩn nằm ở hệ thống cửa mà Genesis gọi là Neolun Arch Gate — được hãng khẳng định là hệ thống cửa coach door ẩn trụ B đầu tiên trên thế giới có thể đóng/mở độc lập hoàn toàn với cửa trước. Cửa sau vận hành theo cơ chế hai chuyển động: trượt nhẹ ra ngoài trước, sau đó xoay mở bung ra, nhờ cụm bản lề kép được phát triển riêng.
Khi xe đỗ, hàng ghế trước Neolun có thể xoay để đối diện với hàng ghế VIP phía sau, tạo thành một không gian lounge đúng nghĩa, có rèm che riêng tư và vách kính ngăn cách với khoang hành lý. Ghế bọc da semi-aniline, giữa hàng ghế thứ hai có bàn console tích hợp tủ lạnh mini, màn hình điều khiển và bàn gấp. Nội thất sử dụng vật liệu cao cấp như sàn gỗ veneer thật, các chi tiết len cashmere, đá tự nhiên và kính cách âm dày 5 mm trên toàn bộ khoang cabin.
Khi xe đỗ, hàng ghế trước Neolun có thể xoay để đối diện với hàng ghế VIP phía sau, tạo thành một không gian lounge đúng nghĩa, có rèm che riêng tư và vách kính ngăn cách với khoang hành lý. Ghế bọc da semi-aniline, giữa hàng ghế thứ hai có bàn console tích hợp tủ lạnh mini, màn hình điều khiển và bàn gấp. Nội thất sử dụng vật liệu cao cấp như sàn gỗ veneer thật, các chi tiết len cashmere, đá tự nhiên và kính cách âm dày 5 mm trên toàn bộ khoang cabin.
Genesis còn giới thiệu phiên bản giới hạn GV90 Neolun First Edition, sản xuất cực kỳ giới hạn với chỉ 200 xe trên toàn cầu, chỉ dành cho nhóm khách hàng thân thiết. Xe có 3 tùy chọn sơn ngoại thất hai tông màu: Jaipur Rose phối Seychelles Beige, Vik Black phối Baena Green, và Vik Black phối Sonoran Navy, mỗi tùy chọn màu sơn đi kèm nội thất riêng.
Genesis còn giới thiệu phiên bản giới hạn GV90 Neolun First Edition, sản xuất cực kỳ giới hạn với chỉ 200 xe trên toàn cầu, chỉ dành cho nhóm khách hàng thân thiết. Xe có 3 tùy chọn sơn ngoại thất hai tông màu: Jaipur Rose phối Seychelles Beige, Vik Black phối Baena Green, và Vik Black phối Sonoran Navy, mỗi tùy chọn màu sơn đi kèm nội thất riêng.
Xe dùng mâm 24 inch sơn cùng tông với phần thân dưới, cùng các chi tiết nhận diện First Edition như núm điều khiển Crystal Sphere được khắc tinh xảo, họa tiết thêu trên tựa đầu và bậc lên xuống có đèn chiếu sáng. Đây cũng là phiên bản duy nhất hiện tại có cấu hình 4 chỗ ngồi (gọi là Executive Suite), sàn gỗ veneer thật tích hợp hệ thống sưởi bức xạ, cùng cửa sổ trời Smart Vision Roof có thể điều chỉnh độ trong suốt theo 6 vùng riêng biệt.
Xe dùng mâm 24 inch sơn cùng tông với phần thân dưới, cùng các chi tiết nhận diện First Edition như núm điều khiển Crystal Sphere được khắc tinh xảo, họa tiết thêu trên tựa đầu và bậc lên xuống có đèn chiếu sáng. Đây cũng là phiên bản duy nhất hiện tại có cấu hình 4 chỗ ngồi (gọi là Executive Suite), sàn gỗ veneer thật tích hợp hệ thống sưởi bức xạ, cùng cửa sổ trời Smart Vision Roof có thể điều chỉnh độ trong suốt theo 6 vùng riêng biệt.
Genesis loại bỏ hoàn toàn nút bấm khởi động/tắt máy truyền thống, thay bằng chuỗi thao tác tự động khi tiếp cận xe. Sau khi đóng cửa, cần số sẽ tự động di chuyển về phía người ngồi, xe sẵn sàng vận hành ngay khi đạp phanh. Bên trong, xe sở hữu màn hình OLED cỡ 23,6 inch chạy phần mềm Pleos Connect, có thể tự nâng thêm 3,4 inch theo chiều dọc khi xe đỗ để phục vụ nhu cầu xem video màn hình rộng.
Genesis loại bỏ hoàn toàn nút bấm khởi động/tắt máy truyền thống, thay bằng chuỗi thao tác tự động khi tiếp cận xe. Sau khi đóng cửa, cần số sẽ tự động di chuyển về phía người ngồi, xe sẵn sàng vận hành ngay khi đạp phanh. Bên trong, xe sở hữu màn hình OLED cỡ 23,6 inch chạy phần mềm Pleos Connect, có thể tự nâng thêm 3,4 inch theo chiều dọc khi xe đỗ để phục vụ nhu cầu xem video màn hình rộng.
Thay cho cụm đồng hồ analog truyền thống, xe dùng màn hình hiển thị trên kính lái (HUD) cỡ 25 inch. Hệ thống âm thanh Bang &amp; Olufsen Premier 3D với 25 loa, gồm 4 loa trên trần, hỗ trợ Dolby Atmos và công nghệ mô phỏng âm thanh không gian Virtual Venue, tái hiện âm hưởng của các địa điểm biểu diễn nổi tiếng. Ghế trước còn được trang bị chức năng massage nâng cấp so với các dòng Genesis trước đây.
Thay cho cụm đồng hồ analog truyền thống, xe dùng màn hình hiển thị trên kính lái (HUD) cỡ 25 inch. Hệ thống âm thanh Bang & Olufsen Premier 3D với 25 loa, gồm 4 loa trên trần, hỗ trợ Dolby Atmos và công nghệ mô phỏng âm thanh không gian Virtual Venue, tái hiện âm hưởng của các địa điểm biểu diễn nổi tiếng. Ghế trước còn được trang bị chức năng massage nâng cấp so với các dòng Genesis trước đây.
GV90 là mẫu xe đầu tiên sử dụng nền tảng khung gầm điện hoàn toàn mới của Genesis mang tên eMP (Electric Mobility Prime), dành riêng cho các mẫu xe flagship của hãng, tập trung vào không gian nội thất rộng rãi, khả năng vận hành ổn định và cảm giác lái sang trọng. Cả hai phiên bản đều dùng chung chiều dài cơ sở 3.246 mm — dài hơn BMW X7 và chỉ kém đôi chút so với Rolls-Royce Cullinan.
GV90 là mẫu xe đầu tiên sử dụng nền tảng khung gầm điện hoàn toàn mới của Genesis mang tên eMP (Electric Mobility Prime), dành riêng cho các mẫu xe flagship của hãng, tập trung vào không gian nội thất rộng rãi, khả năng vận hành ổn định và cảm giác lái sang trọng. Cả hai phiên bản đều dùng chung chiều dài cơ sở 3.246 mm — dài hơn BMW X7 và chỉ kém đôi chút so với Rolls-Royce Cullinan.
Xe đi kèm bộ pin dung lượng 123,5 kWh lớn nhất từng được trang bị trên một sản phẩm của hãng. Với cấu hình 7 chỗ, Genesis công bố phạm vi hoạt động gần 500 km/ trong các bài thử nghiệm tại Mỹ. Về sạc nhanh, xe có thể nạp từ 10% lên 80% dung lượng pin chỉ trong 22 phút khi sử dụng trụ sạc nhanh DC công suất 350 kW.
Xe đi kèm bộ pin dung lượng 123,5 kWh lớn nhất từng được trang bị trên một sản phẩm của hãng. Với cấu hình 7 chỗ, Genesis công bố phạm vi hoạt động gần 500 km/ trong các bài thử nghiệm tại Mỹ. Về sạc nhanh, xe có thể nạp từ 10% lên 80% dung lượng pin chỉ trong 22 phút khi sử dụng trụ sạc nhanh DC công suất 350 kW.
Về khung gầm, GV90 được trang bị tiêu chuẩn hệ thống treo khí nén đa khoang, giảm chấn điều khiển điện tử có thể điều chỉnh độ cao theo điều kiện mặt đường, kết hợp cùng hệ thống lái bốn bánh chủ động với góc đánh lái bánh sau tối đa 5 độ. Genesis chưa công bố giá bán chính thức lẫn thời điểm mở bán cụ thể, chỉ cho biết xe dự kiến ra mắt thị trường trong nửa đầu năm 2027.
Về khung gầm, GV90 được trang bị tiêu chuẩn hệ thống treo khí nén đa khoang, giảm chấn điều khiển điện tử có thể điều chỉnh độ cao theo điều kiện mặt đường, kết hợp cùng hệ thống lái bốn bánh chủ động với góc đánh lái bánh sau tối đa 5 độ. Genesis chưa công bố giá bán chính thức lẫn thời điểm mở bán cụ thể, chỉ cho biết xe dự kiến ra mắt thị trường trong nửa đầu năm 2027.
Video: Giới thiệu SUV điện siêu sang Genesis GV90 Neolun 2027 mới.
Nguyễn Chung
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