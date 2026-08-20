Cứu bé trai 2 tuổi hóc hạt lạc, bít gần kín hai phế quản

Hóc hạt lạc khiến bé trai 2 tuổi suy hô hấp, SpO2 có lúc chỉ còn 20-30%. Bác sĩ phải nội soi gắp từng mảnh dị vật để cứu trẻ.

Hóc hạt lạc, trẻ suy hô hấp nặng

Bệnh viện Sản nhi Nghệ An vừa cấp cứu một bé trai 2 tuổi bị hóc dị vật đường thở phức tạp. Dị vật gồm nhiều mảnh hạt lạc nằm tại hai bên phế quản, khiến đường thở gần như bị bít kín.

Theo đó, ngày 11/8, bé P.M.K. (2 tuổi, Hà Tĩnh) đang ăn uống tại nhà thì bất ngờ bị hóc. Trẻ ho sặc sụa, tím tái, kèm nôn ra dịch thức ăn. Gia đình lập tức đưa trẻ đến Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cấp cứu.

Đáng chú ý, trước thời điểm hóc dị vật khoảng 2 ngày, trẻ đã xuất hiện ho có đờm và khò khè nhưng không sốt. Qua thăm khám và khai thác bệnh sử, các bác sĩ nhận thấy tình trạng hô hấp của trẻ diễn biến nghiêm trọng nên chỉ định chụp cắt lớp vi tính.

Kết quả cho thấy trẻ bị viêm phổi, suy hô hấp và có dị vật làm bít gần như hoàn toàn hai bên phế quản. Lượng không khí vào phổi rất ít. Bệnh nhi được xác định có dị vật đường thở và cần nội soi cấp cứu.

Bác sĩ thăm khám cho trẻ bị hóc hạt lạc - Ảnh BVCC

SpO2 có lúc tụt còn 20-30%

Nhận định đây là tình trạng tối cấp cứu, nguy cơ đe dọa tính mạng nếu không nhanh chóng giải phóng đường thở, các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng phối hợp cùng ê-kíp Gây mê - Hồi sức tiến hành nội soi can thiệp.

Ca can thiệp do BSCKI Trịnh Thanh Hưng, Khoa Tai Mũi Họng thực hiện. Trong quá trình nội soi, tình trạng thiếu oxy của trẻ diễn biến rất nặng. SpO2 liên tục dao động ở mức 60-70%, có thời điểm tụt sâu xuống 20-30%, đe dọa ngừng tim.

Trong tình huống này, ê-kíp nội soi và gây mê vừa phải hồi sức, duy trì đường thở, vừa khẩn trương tìm và lấy dị vật. Các bác sĩ gắp từng mảnh dị vật tại các phế quản. Sau mỗi lần lấy được một mảnh, trẻ lại được đặt lại nội khí quản để bảo đảm thông khí.

Sau hơn một giờ can thiệp, ê-kíp đã lấy thành công 7 mảnh hạt lạc. Các mảnh dị vật có kích thước khoảng 3-4 mm, trong đó mảnh lớn nhất khoảng 6 mm, nằm ở hai bên phế quản.

Sau khi dị vật được lấy ra, đường thở của trẻ dần thông thoáng, SpO2 cải thiện lên 80-95%. Bệnh nhi không ghi nhận chảy máu hay biến chứng khác. Sau điều trị, trẻ tỉnh táo, hô hấp ổn định và đã được xuất viện.

Hen phế quản làm tình trạng suy hô hấp nặng hơn

BSCKI Trịnh Thanh Hưng cho biết, hóc dị vật đường thở có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng trẻ nhỏ có nguy cơ cao do thường vừa ăn vừa chơi, cười nói hoặc sử dụng thực phẩm, đồ vật dễ lọt vào đường thở.

Với bé P.M.K., tình trạng phức tạp hơn do trẻ có tiền sử hen phế quản và đang viêm phổi. Dị vật làm hẹp, tắc đường thở, khiến suy hô hấp nghiêm trọng hơn.

Theo bác sĩ, chẩn đoán dị vật đường thở đôi khi khó khăn, nhất là khi trẻ đã có triệu chứng hô hấp trước đó. Phụ huynh cần lưu ý các cơn ho, sặc, khó thở xuất hiện đột ngột trong hoặc sau khi ăn uống.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh luôn giám sát trẻ khi ăn uống, không để trẻ vừa ăn vừa chạy nhảy, cười đùa; chuẩn bị thực phẩm phù hợp với lứa tuổi, đặc biệt thận trọng với các loại hạt và thức ăn dễ vỡ thành mảnh nhỏ. Khi nghi ngờ trẻ hít dị vật, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được xử trí kịp thời.

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