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Sống Khỏe

Bé gái 11 tháng tuổi suy hô hấp vì nuốt đinh vít dài 4 cm vào dạ dày

Ho sặc, tím môi sau khi nuốt dị vật, bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ cảnh báo xử trí sai có thể khiến trẻ nguy hiểm tính mạng.

Thúy Nga

Bé suy hô hấp vì nuốt phải đinh vít

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố vừa tiếp nhận và cấp cứu kịp thời bé L.P.N.U., 11 tháng tuổi, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, sau khi nuốt đinh vít và nhiều dị vật khác vào dạ dày.

Theo gia đình, trước khi nhập viện, bé đột ngột bứt rứt, ho sặc sụa, ói và tím môi. Do quá hoảng loạn, người nhà đã xốc ngược trẻ, vỗ lưng và móc họng để tìm cách lấy dị vật. Sau đó, bé được đưa đến bệnh viện địa phương trong tình trạng tím tái, thở yếu.

Các bác sĩ tại đây phải đặt ống nội khí quản hỗ trợ hô hấp. Kết quả chụp X-quang phát hiện một dị vật cản quang, hình dạng nhọn nằm trong dạ dày. Bé lập tức được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.

Thời điểm nhập viện, SpO2 của trẻ chỉ còn 86-90%, nhiều đờm nhớt, nhịp tim 160 lần/phút. X-quang phổi và bụng ghi nhận tổn thương thâm nhiễm hai phế trường, đồng thời xác định dị vật là một chiếc đinh vít nằm trong dạ dày.

Trước tình trạng suy hô hấp, các bác sĩ nhanh chóng hút đàm nhớt, hỗ trợ hô hấp và hội chẩn liên chuyên khoa Hô hấp, Tiêu hóa và Gây mê hồi sức. Ê-kíp quyết định nội soi đồng thời đường hô hấp và đường tiêu hóa nhằm đánh giá tổn thương, đồng thời tìm và lấy dị vật.

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Đinh vít trong dạ dày trẻ - Ảnh BVCC

Trong quá trình nội soi đường hô hấp, hạ họng của trẻ thông thoáng. Tại thanh quản, bác sĩ phát hiện nang sụn phễu bên trái, đường kính khoảng 8 mm nhưng không che lấp đường thở. Hai dây thanh trơn láng, khép mở tốt.

Khí quản thông thoáng, tuy nhiên niêm mạc đoạn 1/3 dưới khí quản phù nề. Carina sắc nhọn. Các lỗ phế quản phải thông thoáng, niêm mạc bình thường. Ở bên trái, các lỗ phế quản thông thoáng nhưng niêm mạc phế quản gốc trái phù nề. Bác sĩ tiến hành rửa phế quản phổi trái và lấy mẫu làm xét nghiệm.

Tiếp tục nội soi tiêu hóa trên qua đường miệng, thực quản của trẻ không ghi nhận bất thường. Đáng chú ý, tại phình vị, các bác sĩ phát hiện không chỉ một mà có nhiều dị vật, gồm một chiếc đinh vít dài 4 cm, một mảnh giấy và một mảnh cứng giống xương.

Ê-kíp sử dụng thòng lọng để gắp toàn bộ dị vật ra ngoài. Sau khi lấy dị vật, bác sĩ kiểm tra lại thực quản, dạ dày và tá tràng, không phát hiện dị vật còn sót. Một ống thông mũi - dạ dày bằng silicone số 10 Fr được đặt và cố định ở mức 34 cm.

Thủ thuật diễn ra thuận lợi, không ghi nhận tai biến. Sau can thiệp, trẻ được chuyển đến khoa Hồi sức Ngoại để tiếp tục điều trị, thở máy, an thần, sử dụng kháng sinh và bù nước, điện giải.

Sau 48 giờ điều trị, tình trạng trẻ cải thiện rõ rệt, tỉnh táo và đã cai được máy thở.

Cẩn trọng khi xử trí trẻ hóc dị vật

Từ trường hợp trên, BSCKII Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố lưu ý, phụ huynh không nên để trẻ nhỏ chơi một mình, đồng thời thường xuyên dọn dẹp các vật dụng nhỏ trong tầm với của trẻ.

Ở lứa tuổi này, trẻ có xu hướng cầm, nhặt và đưa đồ vật vào miệng. Những vật nhỏ như đinh vít, linh kiện, mảnh xương… có thể trở thành dị vật đường thở hoặc đường tiêu hóa, gây biến chứng nghiêm trọng.

Khi phát hiện trẻ hóc dị vật, phụ huynh cần:

Nếu trẻ vẫn khóc, la hoặc nói được, cần giữ trẻ ở tư thế ngồi hoặc bế phù hợp để duy trì hô hấp.

Nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa nhi để được đánh giá và xử trí.

Không tự ý xốc ngược trẻ, móc họng hoặc đưa tay vào miệng tìm dị vật khi không nhìn thấy rõ.

Với trẻ có biểu hiện tím tái, khó thở, thở yếu hoặc mất khả năng khóc, nói, cần cấp cứu ngay.

Chủ động loại bỏ các vật nhỏ, sắc nhọn khỏi khu vực trẻ vui chơi, sinh hoạt.

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