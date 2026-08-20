Phát hiện thêm ổ dịch sốt xuất huyết ở Hà Tĩnh

Trên địa bàn xã Kỳ Hoa, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa ghi nhận thêm ổ dịch sốt xuất huyết mới với 8 ca mắc.

Ngày 20/8, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh (CDC Hà Tĩnh) cho biết, tại xã Kỳ Hoa vừa xuất hiện thêm ổ dịch sốt xuất huyết với 8 ca mắc, nâng tổng số người mắc sốt xuất huyết trên địa bàn lên 21 trường hợp.

Ngay sau khi phát hiện ổ dịch mới, CDC tỉnh Hà Tĩnh đã làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm xã Kỳ Hoa để triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm khoanh vùng, dập dịch.

Qua kiểm tra thực tế, ngành y tế nhận định một số khu vực có mật độ dân cư cao, vệ sinh môi trường chưa đảm bảo, còn phế thải và vật dụng chứa nước không được thu gom, thau rửa thường xuyên. Đây là những điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết sinh sản và phát triển.

Lực lượng chức năng phun thuốc diệt muỗi ở khu vực dân cư.

Trước đó, Trạm Y tế xã Kỳ Hoa phối hợp với các thôn tổ chức vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy, tuyên truyền phòng dịch và phun hóa chất cho 172 hộ dân quanh khu vực có ca bệnh. Tuy nhiên, việc vệ sinh môi trường tại một số hộ chưa triệt để.

Được biết, dịch sốt xuất huyết thời gian tới còn diễn biến phức tạp, nguy cơ xuất hiện thêm ca mắc mới cao. CDC Hà Tĩnh đề nghị địa phương tăng cường tuyên truyền, tổ chức diệt muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, vận động người dân chủ động vệ sinh môi trường, không để phát sinh thêm ổ dịch.

Ngành y tế cũng yêu cầu Trạm Y tế xã Kỳ Hoa theo dõi, phân loại và điều trị bệnh nhân phù hợp; những trường hợp nặng phải kịp thời chuyển lên tuyến trên.

Tính từ tháng 4/2026 đến nay, tỉnh Hà Tĩnh đã ghi nhận 215 trường hợp mắc sốt xuất huyết.