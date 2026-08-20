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Sống Khỏe

Đau bụng âm ỉ người phụ nữ phát hiện ung thư trực tràng, bệnh lý tử cung

Bệnh nhân ung thư trực tràng đồng thời có tử cung lớn, nhiều nhân xơ được xử lý hai bệnh lý trong một cuộc phẫu thuật kéo dài khoảng 2,5 giờ.

Thúy Nga

Đau bụng âm ỉ không ngờ phải cắt toàn bộ tử cung, trực tràng

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa triển khai thành công ca phẫu thuật nội soi kết hợp cắt toàn bộ tử cung và cắt trực tràng triệt căn, đồng thời lấy bệnh phẩm qua đường tự nhiên (NOSES) cho nữ bệnh nhân 47 tuổi.

Người bệnh N.T.V., trú tại phường Nam Đông Hà, Quảng Trị, nhập viện sau khoảng một tuần đau âm ỉ vùng hạ vị, đi ngoài phân lỏng kèm máu đỏ thẫm.

Qua thăm khám các bác sĩ xác định người bệnh có u trực tràng giữa giai đoạn cT2N0M0. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy đây là carcinoma tuyến, biệt hóa vừa.

Đáng chú ý, kết quả chẩn đoán hình ảnh đồng thời ghi nhận tử cung tăng kích thước khoảng 10 × 8 cm, chứa nhiều nhân xơ, kèm nang Naboth cổ tử cung. Người bệnh vì vậy cần được giải quyết đồng thời cả ung thư trực tràng và bệnh lý tử cung.

Hội chẩn nhiều chuyên khoa, lựa chọn một cuộc mổ

Do ca bệnh có nhiều yếu tố cần cân nhắc, người bệnh được hội chẩn đa chuyên khoa đánh giá toàn diện tình trạng bệnh, thể trạng và nguy cơ phẫu thuật, ê-kíp thống nhất thực hiện đồng thời hai phẫu thuật trong một lần mổ.

Phương án này nhằm xử lý bệnh lý tử cung và điều trị triệt căn ung thư trực tràng, đồng thời hạn chế việc người bệnh phải trải qua nhiều lần phẫu thuật và gây mê.

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Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ca phẫu thuật do TS.BS Trương Vĩnh Quý, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, trực tiếp chỉ đạo và thực hiện.

Trước tiên, các bác sĩ tiến hành nội soi cắt toàn bộ tử cung. Do tử cung tăng kích thước và có nhiều nhân xơ, sau khi bóc tách và kiểm soát an toàn, tử cung được đưa ra ngoài qua đường âm đạo.

Việc loại bỏ tử cung trước vừa giải quyết bệnh lý đi kèm, vừa tạo thêm không gian thao tác trong khoang chậu vốn chật hẹp. Đây cũng là một phần trong phương pháp NOSES, tức lấy bệnh phẩm qua đường tự nhiên của cơ thể thay vì tạo thêm đường rạch trên thành bụng.

Cắt trực tràng triệt căn, lấy bệnh phẩm qua đường tự nhiên

Sau khi hoàn tất cắt tử cung, ê-kíp tiếp tục nội soi cắt trực tràng. Phần trực tràng có khối u được cắt bỏ theo nguyên tắc phẫu thuật ung thư, bảo đảm diện cắt âm tính và nạo vét hạch vùng.

Bệnh phẩm đoạn trực tràng kèm khối u tiếp tục được đưa ra ngoài cơ thể qua đường âm đạo theo nguyên tắc NOSES. Sau đó, các bác sĩ nối đại tràng với ống hậu môn trong phúc mạc bằng stapler và máy nối ống tiêu hóa, kết hợp sử dụng dao siêu âm.

Đây là phẫu thuật có độ khó cao do trực tràng nằm sâu trong vùng chậu, không gian thao tác hẹp và tập trung nhiều cấu trúc giải phẫu quan trọng. Việc kết hợp cắt tử cung, cắt trực tràng triệt căn và lấy bệnh phẩm qua đường tự nhiên trong cùng một cuộc mổ đòi hỏi phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, đồng thời phải kiểm soát chảy máu, bảo vệ cơ quan lân cận và tuân thủ nguyên tắc phẫu thuật ung thư.

Sau khoảng 2,5 giờ, cuộc phẫu thuật kết thúc an toàn. Người bệnh tiếp tục được theo dõi sát, chăm sóc hậu phẫu và phục hồi chức năng.

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#phẫu thuật nội soi cắt tử cung và trực tràng #ứng dụng phương pháp NOSES trong phẫu thuật #phẫu thuật giảm xâm lấn và hạn chế gây mê

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