Đau hông lưng, người phụ nữ 40 tuổi phát hiện u mỡ thận 8 cm

Phẫu thuật nội soi giúp loại bỏ khối u mỡ thận kích thước lớn, đồng thời bảo tồn tối đa chức năng thận cho người bệnh.

Bất ngờ phát hiện khối u 8 cm ở cực dưới thận phải

Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long vừa phẫu thuật nội soi bóc tách thành công khối u mỡ thận phải kích thước khoảng 8 cm cho bệnh nhân H.T.H., 40 tuổi, ở Cà Mau.

Khoảng một tháng trước khi nhập viện, chị H. xuất hiện đau âm ỉ vùng hông lưng phải. Qua siêu âm kiểm tra, người bệnh bất ngờ phát hiện một khối u kích thước lớn tại thận phải nên đến Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long để được thăm khám chuyên sâu.

Hình ảnh khối u trên phim chụp - Ảnh BVCC

Tại bệnh viện, các bác sĩ thực hiện thăm khám, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh nhằm đánh giá đặc điểm, vị trí, kích thước khối u, đồng thời xác định mối liên quan của tổn thương với hệ thống mạch máu và nhu mô thận.

Kết quả cho thấy khối u nằm ở cực dưới thận phải, kích thước khoảng 8 cm. Với kích thước lớn, tổn thương có nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng thận và làm tăng nguy cơ chảy máu. Sau khi đánh giá tình trạng người bệnh, ê-kíp quyết định phẫu thuật nội soi bóc tách khối u.

Bóc u, kiểm soát mạch máu, giữ nhu mô lành

Ê-kíp Khoa Ngoại Tiết niệu phối hợp với Khoa Gây mê hồi sức tiến hành bóc tách khối u, kiểm soát mạch máu và lấy toàn bộ tổn thương. Trong quá trình phẫu thuật, phần nhu mô thận lành được bảo tồn tối đa; chỉ phần cực dưới liên quan đến tổn thương được cắt bỏ khi cần thiết.

Sau khoảng 2 giờ, khối u được lấy ra hoàn toàn. Lượng máu mất trong phẫu thuật khoảng 150 ml. Sau mổ, sức khỏe người bệnh ổn định, vết mổ tiến triển tốt và tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BS.CKII. Mai Hoàng Khoa, Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, tổn thương được xác định là u cơ mỡ mạch thận (angiomyolipoma - AML), một loại u lành tính thường gặp ở thận. Nhiều trường hợp AML không gây triệu chứng và được phát hiện tình cờ qua siêu âm hoặc chụp CT.

Tuy nhiên, những khối u kích thước lớn, gây đau hoặc có nguy cơ chảy máu cần được bác sĩ chuyên khoa đánh giá để lựa chọn hướng xử trí phù hợp. Tùy đặc điểm từng trường hợp, người bệnh có thể được theo dõi định kỳ, can thiệp nội mạch hoặc phẫu thuật.

Với các trường hợp cần phẫu thuật, mục tiêu không chỉ là loại bỏ tổn thương mà còn bảo tồn tối đa nhu mô thận lành. Đây là yếu tố quan trọng nhằm duy trì chức năng thận về lâu dài.

Phẫu thuật nội soi là phương pháp ít xâm lấn, có thể giúp giảm mất máu, giảm đau sau mổ, hạn chế kích thước vết mổ và rút ngắn thời gian hồi phục so với các phương pháp phẫu thuật mở trong những trường hợp phù hợp.

Bác sĩ chia sẻ với bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC



"Đau hông lưng kéo dài hoặc phát hiện bất thường tại thận qua siêu âm là những lý do người bệnh nên đến cơ sở y tế có chuyên khoa Tiết niệu để được đánh giá.

Với u cơ mỡ mạch thận, phương án điều trị cần được lựa chọn dựa trên kích thước, triệu chứng, nguy cơ chảy máu và đặc điểm tổn thương của từng người bệnh.

Người dân nên kiểm tra sức khỏe định kỳ. Khi xuất hiện triệu chứng bất thường kéo dài hoặc phát hiện khối u tại thận, không nên tự theo dõi tại nhà mà cần được thăm khám chuyên khoa để xác định nguy cơ và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp", các bác sĩ khuyến cáo.

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