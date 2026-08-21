Đề xuất giảm 30% thuế cho doanh nghiệp dưới 10 tỷ đồng

Sáng 21/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày tờ trình về dự án nghị quyết của Quốc hội giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đề xuất giảm 30% thuế trong 2 năm 2026, 2027

Theo Bộ trưởng, ngay từ đầu năm 2026 đến nay, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành một số chính sách hỗ trợ đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ như các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu dưới 1 tỷ đồng được miễn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân; các doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ đồng được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp; đưa các sắc thuế xăng dầu về 0%; gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền sử dụng đất.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: Quốc hội media.

Theo khảo sát của VCCI, Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ, Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân cùng số liệu quản lý thuế cho thấy ngưỡng doanh thu dưới 1 tỷ đồng được miễn thuế là phù hợp.

Tuy nhiên, các hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đề nghị Nhà nước tiếp tục có chính sách hỗ trợ về thuế.

Hiện nay, với mức doanh thu hằng năm dưới 3 tỷ đồng, hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp được lựa chọn phương pháp tính thuế thu nhập theo phương pháp đơn giản, tức thuế suất nhân với doanh thu. Khi doanh thu trên 3 tỷ đồng, việc tính thuế được thực hiện theo phương pháp doanh thu trừ chi phí. Điều này đồng nghĩa khi doanh thu vượt mức 3 tỷ đồng, người nộp thuế phải tổ chức hệ thống sổ sách, ghi chép đầy đủ, chi tiết hơn, đòi hỏi kiến thức và thời gian thực hiện hơn.

"Đa số đều mong muốn được áp dụng phương pháp tính thuế thu nhập đơn giản cho doanh thu dưới 10 tỷ đồng thay vì mức 3 tỷ đồng như hiện nay", Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, đồng thời cho rằng việc này sẽ góp phần đơn giản hóa sổ sách, giúp hoạt động kinh doanh dễ thực hiện hơn, tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, người dân.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết thêm, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính nghiên cứu, sửa đổi Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để trình Quốc hội.

Bên cạnh yêu cầu đơn giản hóa phương pháp tính thuế, Bộ trưởng cho hay, khảo sát cho thấy hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ vẫn gặp nhiều khó khăn, sức chịu đựng ngày càng thu hẹp, khó có khả năng tích lũy để tái đầu tư.

Để khuyến khích và tạo điều kiện, căn cứ vào khả năng ngân sách, Chính phủ trình Quốc hội xem xét giảm 30% thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuế năm 2026, 2027 đối với cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp có mức doanh thu không quá 10 tỷ đồng một năm.

Về đánh giá tác động, theo Bộ trưởng, trên cơ sở tính toán, dự kiến giảm thu ngân sách năm 2026 khoảng 3.191 tỷ đồng, năm 2027 khoảng 3.510 tỷ đồng.

"Trước mắt đây là khoản giảm thu nhưng về dài hạn, đây là nguồn lực được giữ lại cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp tái đầu tư, mở rộng sản xuất, tăng thu nhập và khả năng sẽ tăng thu ngân sách trong tương lai", Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nói.

Về thời gian trình thông qua, Chính phủ trình Quốc hội thông qua ngay tại kỳ họp này và có hiệu lực trong quý III/2026 để tác động tích cực ngay đến người dân, doanh nghiệp, để họ chủ động mua sắm, tái đầu tư, không bỏ lỡ chu kỳ kinh doanh cuối năm.

Có giải pháp kiểm soát, ngăn hành vi chia tách doanh thu

Trình bày thẩm tra nội dung này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Thị Phú Hà cho biết, Ủy ban cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành Nghị quyết theo đề xuất của Chính phủ nhằm kịp thời hỗ trợ, góp phần tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng kinh doanh quy mô nhỏ.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Thị Phú Hà. Ảnh: Quốc hội media.

Đa số ý kiến nhất trí với đề xuất của Chính phủ về điều kiện hộ cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp được giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân và số thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng trong 2 năm 2026, 2027.

Mặt khác, đề nghị chính phủ chỉ đạo có các giải pháp để bảo đảm kiểm soát hiệu quả, ngăn ngừa các hành vi chia tách, chuyển doanh thu.

Cùng đó làm rõ cách xác định doanh thu và áp dụng chính sách đối với doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp thực hiện chia tách hợp nhất hoặc có thời gian hoạt động chưa đủ 12 tháng.

Nhiều ý kiến cho rằng chính sách quy định tại dự thảo Nghị quyết chưa thực sự hợp lý và chưa thực sự bảo đảm nguyên tắc công bằng theo quy mô và có thể không tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế.

Cụ thể là hộ cá nhân kinh doanh doanh nghiệp có doanh thu đến 10 tỷ đồng thì được hưởng chính sách giảm thuế, trong khi đó hộ cá nhân kinh doanh doanh nghiệp có doanh thu chỉ cao hơn 10 tỷ đồng rất nhỏ lại không được hưởng ưu đãi.

Do đó, đề nghị Chính phủ nghiên cứu cơ chế chuyển tiếp hợp lý thay cho việc hộ cá nhân kinh doanh doanh nghiệp mất toàn bộ ưu đãi khi vượt ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng.

Về hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện, đa số ý kiến nhất trí áp dụng chính sách giảm thuế cho kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027. Tuy nhiên Nghị quyết dự kiến được thông qua cuối kỳ họp này, trong khi chính sách giảm thuế áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026, nhiều hộ cá nhân kinh doanh doanh nghiệp đã nộp các khoản thuế trong 8 tháng đầu năm.

Đề nghị Chính phủ khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn trình tự thủ tục bù trừ, hoàn trả các khoản thuế đã nộp theo hướng đơn giản hóa tối đa thủ tục phương thức kê khai và xác định số thuế được giảm để bảo đảm thuận lợi cho hộ cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp không phát sinh thêm thủ tục hành chính đối với người nộp thuế.