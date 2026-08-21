[e-Magazine] Tiến Dũng: Nhìn các bạn đạp xe, em lại nhớ hành trình xuyên Việt

Ba ngày sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, Tiến Dũng, 18 tuổi, từ Tuyên Quang lên Hà Nội rồi đi tàu hỏa vào TP HCM. Từ Gò Vấp, em bắt đầu chuyến đạp xe xuyên Việt - dự định được ấp ủ từ năm lớp 9.

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Dũng kể về những tình huống ngoài dự tính và những kỷ niệm trong 14 ngày trên đường.

Trước ngày xuất phát, Dũng bận tâm về sức khỏe và việc phải tự xoay xở một mình trên đường.

“Em từng bị tràn dịch khớp gối nên khi vận động nặng, em lo sẽ bị lại. Còn về xe cộ, nếu xe hỏng thì em có thể tự sửa được. Em sợ nhất là không tìm được nhà nghỉ hoặc gặp chuyện bất ngờ mà không có ai bên cạnh hỗ trợ”, Dũng kể.

Nỗi lo ấy từng trở thành tình huống thực tế khi Dũng đi qua khu vực Tuy Hòa. Sau khi vượt qua nhiều đoạn đèo, trời đã tối nhưng em vẫn chưa tìm được chỗ nghỉ. “Em hỏi người dân, họ chỉ chỗ nhưng khi tìm đến thì nơi đó đóng cửa hoặc không còn phòng. Hôm ấy em thực sự rất sợ”, em nhớ lại.

Dũng tìm đến một đồn công an để hỏi và được hướng dẫn quay ngược lại một đoạn. Sau trải nghiệm này, em chủ động điều chỉnh lịch trình để hạn chế rơi vào tình huống tương tự.

“Sau lần đó, dù nắng hay mưa, em cũng cố gắng hoàn thành chặng sớm hơn, ưu tiên đến những khu vực đông dân cư”, Dũng nói.

Trên hành trình, có lúc Dũng xuất phát khi trời còn tối, đi qua những đoạn không có đèn đường và gần như vắng người. Thay vì nghĩ quá nhiều, em tập trung quan sát con đường phía trước và tính toán cách vượt qua an toàn.

“Em không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ phía trước sẽ như thế nào và mình cần bao lâu để vượt qua an toàn”, Dũng kể.

Những cung đường dài cũng để lại cho Dũng nhiều khoảnh khắc mà một bức ảnh khó thể hiện hết. Có lần, sau khi đạp xe qua một đoạn đèo vắng, quanh co, em dừng lại chụp ảnh khi lên tới nơi.

“Hôm đó em đạp lên đèo rất mệt. Đường vắng, quanh co và khá nguy hiểm. Khi lên được đến nơi, em rất vui nên dừng lại chụp ảnh. Nhìn bức ảnh có vẻ bình thường nhưng phía sau là một đoạn đường dài và khó mà em vừa vượt qua”, Dũng kể.

Bên cạnh những thử thách, các cuộc gặp tình cờ cũng trở thành một phần đáng nhớ của chuyến đi. Dũng vẫn nhớ cuộc trò chuyện với một người phụ nữ tại nhà nghỉ nơi em từng dừng chân.

“Cô tâm sự với em về gia đình và chia sẻ những kinh nghiệm trong cuộc sống. Em chỉ ở đó một đêm nhưng cảm thấy rất gần gũi. Có những người gặp trong thời gian ngắn nhưng lời tâm sự của họ khiến em cảm thấy mình không cô đơn”, em nói.

Lịch trình 14 ngày khiến Dũng không thể dành nhiều thời gian cho những nơi em muốn khám phá. “Em muốn ở lại Quảng Trị, Huế lâu hơn và vào thăm một số địa điểm nhưng không đủ thời gian. Em đã đặt mục tiêu nên dù còn tiếc vẫn phải đi tiếp”, Dũng chia sẻ.

Càng về cuối hành trình, việc liên tục đạp xe trong nhiều ngày bắt đầu ảnh hưởng đến thể lực của Dũng. Có những chặng em phải tiếp tục di chuyển trong điều kiện mưa lớn khi chân, đầu gối và các khớp đã đau.

Sau 14 ngày, khi về đến Hà Nội và biết mình đã hoàn thành hành trình, người Dũng nghĩ đến đầu tiên là bố mẹ. “Em muốn gọi cho bố mẹ và nói rằng con đã hoàn thành chuyến đi của mình”, Dũng kể.

Với chàng trai 18 tuổi, cảm giác khi kết thúc chuyến đi khó diễn tả thành lời. “Em rất vui. Em chỉ cảm giác mình vừa hoàn thành một điều gì đó rất lớn trong cuộc đời”, Dũng chia sẻ.

Trở lại cuộc sống thường ngày, những hình ảnh quen thuộc trên đường đôi khi lại gợi Dũng nhớ về 14 ngày đạp xe xuyên Việt. Mỗi khi bắt gặp những bạn trẻ đạp xe, em nhớ những ngày tự mình đi qua các cung đường dài, cũng như khoảng thời gian tập luyện trước chuyến đi.

“Nhìn các bạn đạp xe, em lại nhớ hành trình xuyên Việt của mình, nhớ những ngày tập luyện ở nhà. Đó là những khoảnh khắc em nghĩ mình sẽ còn nhớ rất lâu”, Dũng nói.