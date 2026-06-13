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Thể thao

Dự đoán Qatar vs Thụy Sĩ: Đại diện châu Âu chiếm ưu thế?

Qatar đối mặt thử thách lớn mang tên Thụy Sĩ ở bảng B World Cup 2026. Đại diện châu Âu được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lực lượng đồng đều.

Thiên Anh

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Qatar vs Thụy Sĩ

Bảng đấu: Bảng B World Cup 2026

Địa điểm: San Francisco Bay Area Stadium

Thời gian: 02h00 ngày 14/06/2026

Lượt trận tiếp theo của bảng B World Cup 2026 chứng kiến cuộc đối đầu giữa Qatar và Thụy Sĩ trên sân San Francisco Bay Area Stadium. Đây được xem là thử thách không nhỏ đối với đại diện Tây Á khi phải chạm trán một trong những đội tuyển ổn định nhất châu Âu trong nhiều năm qua.

Dù không được đánh giá cao bằng đối thủ, Qatar vẫn có cơ sở để hy vọng tạo nên bất ngờ nhờ kinh nghiệm thi đấu quốc tế ngày càng được cải thiện sau kỳ World Cup 2022. Trong khi đó, Thụy Sĩ đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để tạo lợi thế sớm trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Qatar đặt kỳ vọng vào thế hệ từng vô địch châu Á

Sau chức vô địch Asian Cup 2019 và 2023, Qatar tiếp tục duy trì vị thế là một trong những đội tuyển mạnh nhất châu Á.

Bộ khung của đội bóng Tây Á vẫn xoay quanh những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Akram Afif, Almoez Ali, Hassan Al-Haydos, Pedro Miguel hay Boualem Khoukhi. Trong đó, Akram Afif tiếp tục là ngôi sao đáng chú ý nhất nhờ khả năng tạo đột biến và dẫn dắt lối chơi.

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Qatar đặt kỳ vọng vào thế hệ từng vô địch châu Á

Điểm mạnh của Qatar nằm ở khả năng phối hợp nhóm nhỏ, kỹ thuật cá nhân tốt và sự gắn kết nhờ phần lớn cầu thủ thi đấu cùng nhau trong nhiều năm. Đây là lợi thế giúp đội bóng này thường xuyên tạo ra những bất ngờ trước các đối thủ mạnh hơn.

Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của Qatar vẫn là kinh nghiệm đối đầu các đội tuyển hàng đầu châu Âu. Hàng thủ đôi lúc thiếu sự chắc chắn khi phải chịu sức ép liên tục trong những trận đấu lớn.

Thụy Sĩ sở hữu đội hình đồng đều và giàu kinh nghiệm

Trong nhiều năm qua, Thụy Sĩ luôn là cái tên khó chịu tại các giải đấu lớn.

Đội bóng xứ đồng hồ không sở hữu quá nhiều siêu sao nhưng lại nổi bật nhờ tính tổ chức, kỷ luật chiến thuật và chiều sâu đội hình. Tại World Cup 2026, Thụy Sĩ tiếp tục mang tới lực lượng chất lượng với nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu.

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Thụy Sĩ sở hữu đội hình đồng đều và giàu kinh nghiệm

Những gương mặt đáng chú ý nhất gồm Granit Xhaka, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez, Dan Ndoye, Noah Okafor và Breel Embolo. Đây đều là những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn.

So với Qatar, Thụy Sĩ vượt trội về thể hình, thể lực và chất lượng đội hình. Khả năng tranh chấp ở khu vực giữa sân cùng kinh nghiệm thi đấu tại World Cup và EURO là những yếu tố giúp đại diện châu Âu được đánh giá cao hơn.

Dự kiến đội hình ra sân

Qatar (3-5-2)

Meshaal Barsham; Boualem Khoukhi, Bassam Al-Rawi, Tarek Salman; Pedro Miguel, Mostafa Meshaal, Karim Boudiaf, Ahmed Fathy, Homam Ahmed; Akram Afif, Almoez Ali.

Thụy Sĩ (4-2-3-1)

Gregor Kobel; Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodriguez; Granit Xhaka, Remo Freuler; Dan Ndoye, Zeki Amdouni, Noah Okafor; Breel Embolo.

Dự đoán kết quả

Qatar nhiều khả năng sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công nhằm hạn chế sức mạnh của đối thủ. Trong khi đó, Thụy Sĩ được dự báo sẽ kiểm soát bóng nhiều hơn và tận dụng khả năng tranh chấp vượt trội ở tuyến giữa.

Nếu Akram Afif có khoảng trống để triển khai bóng, Qatar hoàn toàn có thể tạo ra khó khăn cho hàng thủ đối phương. Tuy nhiên, xét trên tương quan lực lượng, đại diện châu Âu vẫn được đánh giá cao hơn.

Sự khác biệt có thể đến từ kinh nghiệm của Granit Xhaka và khả năng săn bàn của Breel Embolo.

Dự đoán tỷ số

Qatar 1-2 Thụy Sĩ

Tỷ lệ dự đoán

Thụy Sĩ thắng: 55%

Hòa: 25%

Qatar thắng: 20%

Một chiến thắng trong ngày ra quân sẽ giúp Thụy Sĩ tạo lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào vòng knock-out tại bảng B World Cup 2026.

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