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Thể thao

Dự đoán Haiti vs Scotland: Đại diện châu Âu áp đảo?

Scotland được đánh giá cao hơn Haiti ở lượt trận bảng C World Cup 2026 nhờ sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu.

Thiên Anh

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Haiti vs Scotland

Bảng đấu: Bảng C World Cup 2026

Địa điểm: Boston Stadium (Boston, Mỹ)

Thời gian: 08h00 ngày 14/06/2026

Bảng C World Cup 2026 tiếp tục sôi động với cuộc đối đầu giữa Haiti và Scotland trên sân Boston Stadium. Đây được xem là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

Trong khi Scotland đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, Haiti lại hy vọng tạo nên bất ngờ bằng lối chơi giàu tốc độ và tinh thần thi đấu máu lửa vốn là đặc sản của bóng đá Caribe.

Haiti mang theo khát vọng tạo bất ngờ

Việc giành vé dự World Cup 2026 được xem là thành công lớn của bóng đá Haiti.

Đại diện khu vực CONCACAF không sở hữu nhiều ngôi sao nổi tiếng nhưng lại là tập thể có tinh thần thi đấu rất cao. Phần lớn cầu thủ Haiti đang thi đấu tại Pháp, Bỉ và một số giải vô địch khu vực Bắc Mỹ.

Những gương mặt đáng chú ý nhất của Haiti gồm Duckens Nazon, Frantzdy Pierrot, Leverton Pierre và Danley Jean Jacques. Trong đó, tiền đạo Duckens Nazon vẫn là niềm hy vọng hàng đầu trên mặt trận tấn công nhờ kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn.

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Haiti mang theo khát vọng tạo bất ngờ

Điểm mạnh của Haiti nằm ở tốc độ, thể lực và khả năng phản công nhanh. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất là chất lượng đội hình không đồng đều và kinh nghiệm thi đấu tại các giải lớn còn khá hạn chế.

Trước một đối thủ giàu kinh nghiệm như Scotland, hàng thủ Haiti được dự báo sẽ phải chịu sức ép rất lớn.

Scotland sở hữu dàn cầu thủ đang chơi tại Premier League

Scotland bước vào World Cup 2026 với mục tiêu vượt qua vòng bảng, điều mà họ chưa làm được trong nhiều thập niên qua.

Đội bóng của HLV Steve Clarke sở hữu lực lượng chất lượng với nhiều cầu thủ đang thi đấu tại Premier League và các giải hàng đầu châu Âu.

Những ngôi sao nổi bật nhất gồm Andrew Robertson, Scott McTominay, Billy Gilmour, John McGinn, Kieran Tierney và Che Adams.

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Scotland sở hữu dàn cầu thủ đang chơi tại Premier League

Điểm mạnh của Scotland là lối chơi giàu thể lực, tổ chức tốt và khả năng tranh chấp quyết liệt. Đặc biệt, tuyến giữa với McTominay và McGinn được đánh giá vượt trội so với đối thủ.

Ngoài ra, kinh nghiệm thi đấu tại EURO và các giải đấu lớn giúp Scotland có lợi thế đáng kể trong những trận cầu mang tính áp lực cao.

Dự kiến đội hình ra sân

Haiti (4-2-3-1)

Alexandre Pierre; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Garven Metusala, Jeppe Simonsen; Leverton Pierre, Danley Jean Jacques; Derrick Etienne Jr., Louicius Don Deedson, Fafà Picault; Duckens Nazon.

Scotland (3-4-2-1)

Angus Gunn; Jack Hendry, Ryan Porteous, Kieran Tierney; Nathan Patterson, Scott McTominay, Billy Gilmour, Andrew Robertson; John McGinn, Ryan Christie; Che Adams.

Dự đoán kết quả

Scotland nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát thế trận nhờ chất lượng đội hình vượt trội. Trong khi đó, Haiti sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công nhằm tận dụng tốc độ của các cầu thủ tuyến trên.

Khả năng tranh chấp và kiểm soát khu trung tuyến của Scotland được đánh giá cao hơn đáng kể. Nếu McTominay và McGinn chơi đúng phong độ, đại diện châu Âu hoàn toàn có thể áp đặt lối chơi.

Haiti vẫn có thể tạo ra khó khăn bằng những pha phản công tốc độ, nhưng sự chênh lệch về kinh nghiệm và chất lượng đội hình là yếu tố khó san lấp.

Dự đoán tỷ số

Haiti 0-2 Scotland

Tỷ lệ dự đoán

Scotland thắng: 62%

Hòa: 24%

Haiti thắng: 14%

Một chiến thắng trước Haiti sẽ giúp Scotland tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng C World Cup 2026.

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