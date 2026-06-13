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Thể thao

Dự đoán Brazil vs Maroc: Selecao thị uy sức mạnh ngày ra quân?

Brazil chạm trán Maroc ở lượt trận đầu bảng C World Cup 2026. Selecao được đánh giá cao hơn, nhưng đại diện châu Phi luôn tiềm ẩn bất ngờ.

Thiên Anh

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Brazil vs Maroc

Bảng đấu: Bảng C World Cup 2026

Địa điểm: New Jersey Stadium, New York (Mỹ)

Thời gian: 05h00 ngày 14/06/2026

Brazil sở hữu hàng công đáng sợ bậc nhất giải đấu

Dù không còn Neymar ở đỉnh cao phong độ như những kỳ World Cup trước, Brazil vẫn là một trong những đội tuyển có chiều sâu lực lượng mạnh nhất thế giới.

Selecao mang đến World Cup 2026 dàn cầu thủ chất lượng trải đều ở cả ba tuyến. Hàng thủ được dẫn dắt bởi Marquinhos, Gabriel Magalhaes cùng thủ môn Alisson Becker. Tuyến giữa có sự góp mặt của Bruno Guimaraes, Joao Gomes và Lucas Paqueta.

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Brazil sở hữu hàng công đáng sợ bậc nhất giải đấu

Tuy nhiên, điểm mạnh lớn nhất của Brazil vẫn nằm trên hàng công với hàng loạt ngôi sao như Vinicius Junior, Rodrygo, Endrick, Savinho hay Raphinha.

Vinicius Junior được kỳ vọng trở thành thủ lĩnh mới của Selecao sau những màn trình diễn xuất sắc trong màu áo Real Madrid. Trong khi đó, Endrick - tài năng trẻ được đánh giá là "viên ngọc mới" của bóng đá Brazil - đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới chuyên môn.

Lối chơi kỹ thuật, tốc độ và khả năng tạo đột biến cao giúp Brazil luôn nằm trong nhóm ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Maroc vẫn là thế lực đáng gờm của châu Phi

Maroc bước vào World Cup 2026 với sự tự tin lớn sau thành tích lịch sử tại Qatar 2022.

Đội bóng Bắc Phi đã chứng minh họ không còn là hiện tượng nhất thời khi duy trì phong độ ổn định trong những năm gần đây. Sức mạnh của Maroc nằm ở lối chơi phòng ngự tổ chức chặt chẽ cùng khả năng phản công cực kỳ sắc bén.

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Maroc vẫn là thế lực đáng gờm của châu Phi

Bộ khung của đội tuyển Maroc vẫn gồm những ngôi sao từng làm nên lịch sử như Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi và Youssef En-Nesyri.

Ngoài ra, những cầu thủ trẻ như Bilal El Khannouss hay Chadi Riad đang giúp đội bóng của HLV Walid Regragui có thêm chiều sâu lực lượng.

Điểm mạnh của Maroc là khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh và tinh thần thi đấu rất kỷ luật. Tuy nhiên, trước một Brazil sở hữu hàng công giàu tốc độ, hàng thủ Maroc sẽ phải đối mặt với áp lực cực lớn.

Dự kiến đội hình ra sân

Brazil (4-3-3)

Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Guilherme Arana; Bruno Guimaraes, Joao Gomes, Lucas Paqueta; Rodrygo, Endrick, Vinicius Junior.

Maroc (4-3-3)

Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss; Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri, Abde Ezzalzouli.

Lịch sử đối đầu

Brazil và Maroc không gặp nhau nhiều trong lịch sử.

Hai đội từng đối đầu tại World Cup 1998. Khi đó Brazil giành chiến thắng 3-0 ở vòng bảng.

Tuy nhiên, ở lần gặp gần nhất vào năm 2023 trong trận giao hữu quốc tế, Maroc đã gây bất ngờ khi đánh bại Brazil với tỷ số 2-1 trên sân nhà.

Xét tổng thể, lịch sử đối đầu khá cân bằng do số lần chạm trán không nhiều. Tuy nhiên, xét về thành tích tại các giải đấu lớn, Brazil vẫn được đánh giá vượt trội.

Dự đoán kết quả

Maroc đủ khả năng gây khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào nhờ hệ thống phòng ngự kỷ luật. Tuy nhiên, chất lượng đội hình và khả năng tạo đột biến của Brazil vẫn được đánh giá nhỉnh hơn.

Trận đấu nhiều khả năng diễn ra với thế trận Brazil kiểm soát bóng, trong khi Maroc chủ động phòng ngự phản công. Sự cơ động của Vinicius Junior và Rodrygo có thể trở thành chìa khóa mở ra chiến thắng cho đại diện Nam Mỹ.

Nếu tận dụng tốt cơ hội, Brazil hoàn toàn đủ sức giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân.

Dự đoán tỷ số

Brazil 2-1 Maroc

Tỷ lệ dự đoán

Brazil thắng: 58%

Hòa: 24%

Maroc thắng: 18%

Một chiến thắng trước Maroc sẽ giúp Brazil tạo lợi thế đáng kể trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng C, đồng thời khẳng định tham vọng chinh phục chiếc cúp vàng World Cup lần thứ sáu trong lịch sử.

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