Xã hội

Dự án cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán Tây Hải Phòng vẫn vướng GPMB

Dự án cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán đoạn qua khu Tứ Thông hiện đang gián đoạn thi công do vẫn còn vướng mặt bằng khi một số hộ dân chưa đồng thuận.

Hải Ninh

Dự án cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán (phường Tứ Minh, TP Hải Phòng) có tổng mức đầu tư 1.042 tỷ đồng với chiều dài hơn 1,6 km, rộng 33m. Dự án được phân kỳ giải phóng mặt bằng làm 2 tuyến. Tuyến 1 đã giải phóng mặt bằng và bàn giao cho đơn vị thi công xong 1,15 km đường. Tuyến 2 qua khu Tứ Thông đang triển khai giải phóng mặt bằng dài 467 m.

67-8922.jpg
Dự án cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán đoạn qua khu Tứ Thông vẫn dang dở.

Để giải phóng mặt bằng tuyến 2 đường Vũ Công Đán cần thu hồi tổng diện tích 15.789 m², gồm 85 thửa đất, trong đó có 74 thửa đất của 68 hộ gia đình, cá nhân và 11 thửa đất do UBND phường Tứ Minh quản lý. Đến thời điểm hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực Hải Dương đã thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 56/68 hộ, còn 10 hộ chưa nhận tiền, và bàn giao mặt bằng.

Ghi nhận của PV Tri thức và Cuộc sống tại khu vực dự án cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán đoạn qua khu Tứ Thông, đối với phần diện tích đã được giải phóng mặt bằng, đơn vị đang thi công dang dở, các cống nước chất ngổn ngang. Một số công trình trong diện giải phóng mặt bằng dự án vẫn án ngữ do người dân chưa đồng thuận.

12.jpg
4.jpg
Đến nay dự án vẫn chưa thể triển khai thi công do vướng mặt bằng.

Trao đổi với PV, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực Hải Dương cho biết, đoạn đường Vũ Công Đán đoạn qua khu Tứ Thông hiện vẫn còn chục hộ dân chưa chấp hành bàn giao mặt bằng. Trách nhiệm giải phóng mặt bằng dự án thuộc về chính quyền địa phương. Ban đã đề nghị UBND phường Tứ Minh tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân để sớm bàn giao mặt bằng, triển khai thi công dự án qua khu vực này.

Đại diện UBND phường Tứ Minh cho biết, hiện còn 10 hộ dân chưa đồng thuận phương án giải phóng mặt bằng, phường vẫn đang tích cực vận động. UBND phường đang tiến hành làm theo quy trình tiến độ.

Được biết, ngày 18/8, UBND phường Tứ Minh đã tổ chức cuộc họp vận động, tuyên truyền các hộ thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán đoạn qua khu dân cư Tứ Thông.

2.jpg
Hiện dự án còn 10 hộ dân chưa đồng thuận.
76.jpg
Một trong những công trình nằm trong vị trí dự án chưa bàn giao mặt bằng.
8888.jpg
Khu vực thi công dự án vẫn ngổn ngang.

Tại buổi làm việc này, đại diện UBND phường Tứ Minh thông tin rõ đối với 10 hộ về chủ trương, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giải đáp những vướng mắc liên quan đến diện tích thu hồi, đơn giá bồi thường, hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất cho các hộ dân. Đồng thời, nhấn mạnh yêu cầu dự án phải triển khai đúng tiến độ để đảm bảo hiệu quả đầu tư. Qua đó vận động các gia đình nhận tiền bồi thường, hỗ trợ để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công đúng tiến độ.

Các hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng dự án cũng bày tỏ sự đồng thuận, song cũng kiến nghị một số vấn đề liên quan đến xác định nguồn gốc đất, đơn giá đất, tài sản bồi thường chưa xác định hết, thời gian chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ di dời công trình phụ trợ…UBND phường Tứ Minh đã ghi nhận, tổng hợp, báo cáo cơ quan chuyên môn xem xét, giải quyết.

Mới đây, Ban tuyên truyền vận động, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các Dự án trên địa bàn phường Tứ Minh yêu cầu các tổ công tác phối hợp với tổ dân phố, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trực tiếp gặp gỡ những hộ dân còn chưa đồng thuận, lắng nghe ý kiến, kiến nghị để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Trọng tâm trước mắt là tổ chức đối thoại với người dân, giải quyết dứt điểm các tồn tại, tránh phát sinh điểm nóng về khiếu nại.

Dự án cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán (đoạn qua khu Tứ Thông) là công trình hạ tầng giao thông có ý nghĩa quan trọng đối với kết nối khu dân cư và phát triển đô thị của phường Tứ Minh. Dư luận đề nghị UBND phường Tứ Minh cùng các cơ quan chức năng lắng nghe ý kiến người dân, vận động tuyên truyền, giải quyết những kiến nghị, tháo dỡ khó khăn, vướng mắc sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao để dự án sớm được triển khai thi công theo đúng tiến độ.

Bạn đọc

Dự án CTTL Đắk D'rông: "Một mình một ngựa" và hành trình trúng thầu sau khi phải "làm rõ" hồ sơ

Liên danh Hoàng Phú Thành - Hà Thành là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng gói thầu thi công xây dựng trị giá hơn 2,1 tỷ đồng do Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông làm chủ đầu tư, với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ khoảng 0,25%.

Ngày 22/8/2025, ông Trần Văn Chạy - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông - đã ký Quyết định số 394/QĐ-KTTL, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc dự án CTTL Đắk D'rông, xã Đắk D'rông, huyện Cư Jút (Hạng mục: Đập đất; kênh tưới).

Theo đó, đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Phú Thành và Công ty TNHH Xây dựng Hà Thành. Giá trúng thầu của liên danh này là 2.177.852.000 đồng, so với giá gói thầu được duyệt là 2.183.473.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ khoảng 0,25%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày theo loại hợp đồng trọn gói.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Dự án gần 7 tỷ tại Cần Thơ: Vì sao Liên danh Việt Trung trúng thầu?

Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực Cờ Đỏ vừa phê duyệt Liên danh do Công ty Việt Trung đứng đầu trúng gói thầu thi công xây dựng trị giá hơn 5,5 tỷ đồng. Với mức giảm giá sâu, chiến thắng của liên danh này có thuyết phục trước 3 đối thủ còn lại?

Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Đường GTNT tuyến kênh Lòng Ống tại Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ vừa tìm được nhà thầu thực hiện. Với mức giá bỏ thầu thấp hơn đáng kể so với các đối thủ, Liên danh thi công tuyến kênh Lòng Ống, đứng đầu là Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đầu tư và Xây dựng Việt Trung, đã được phê duyệt trúng thầu. Kết quả này một lần nữa cho thấy sự cạnh tranh trong các gói thầu đầu tư công tại địa phương, đồng thời đặt ra những câu hỏi về năng lực và "duyên" trúng thầu của các doanh nghiệp.

Cuộc "đua giá" của 4 nhà thầu

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Chủ dự án T&T City Millennia gánh nợ khủng ra sao?

Đứng sau dự án khu đô thị T&T City Millennia vốn đầu tư 41.133 tỷ tại Tây Ninh, Thái Sơn Long An đang phải đối mặt với áp lực tài chính rất lớn. 

Giữa tháng 8 vừa qua, CTCP Thái Sơn Long An đã tổ chức sự kiện khởi động dự án T&T City Millennia. Dự án này ra mắt thị trường từ năm 2018, được giới thiệu là khu đô thị cao cấp quy mô 267,3 ha tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cũ (nay là xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh). Dự án có tổng mức đầu tư lên tới 41.133 tỷ đồng và do CTCP Thái Sơn Long An làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, vào ngày 15/01/2025, Công ty Thái Sơn Long An đã phải xin ý kiến trái chủ để giải chấp một phần tài sản bảo đảm. Tài sản được giải chấp là quyền sử dụng đất tại thửa đất số 187, thuộc dự án Khu thương mại, biệt thự và chung cư cao cấp xã Long Hậu. Đồng thời, Công ty đã bổ sung tài sản thay thế là tiền ký quỹ trị giá 35 tỷ đồng tại Ngân hàng SHB. Theo biên bản kiểm phiếu, cả 3 trái chủ sở hữu 8,7 triệu trái phiếu đã đồng ý với đề xuất này.

Xem chi tiết

