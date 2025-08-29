Dự án cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán Tây Hải Phòng vẫn vướng GPMB

Dự án cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán đoạn qua khu Tứ Thông hiện đang gián đoạn thi công do vẫn còn vướng mặt bằng khi một số hộ dân chưa đồng thuận.

Dự án cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán (phường Tứ Minh, TP Hải Phòng) có tổng mức đầu tư 1.042 tỷ đồng với chiều dài hơn 1,6 km, rộng 33m. Dự án được phân kỳ giải phóng mặt bằng làm 2 tuyến. Tuyến 1 đã giải phóng mặt bằng và bàn giao cho đơn vị thi công xong 1,15 km đường. Tuyến 2 qua khu Tứ Thông đang triển khai giải phóng mặt bằng dài 467 m.

Dự án cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán đoạn qua khu Tứ Thông vẫn dang dở.

Để giải phóng mặt bằng tuyến 2 đường Vũ Công Đán cần thu hồi tổng diện tích 15.789 m², gồm 85 thửa đất, trong đó có 74 thửa đất của 68 hộ gia đình, cá nhân và 11 thửa đất do UBND phường Tứ Minh quản lý. Đến thời điểm hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực Hải Dương đã thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 56/68 hộ, còn 10 hộ chưa nhận tiền, và bàn giao mặt bằng.

Ghi nhận của PV Tri thức và Cuộc sống tại khu vực dự án cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán đoạn qua khu Tứ Thông, đối với phần diện tích đã được giải phóng mặt bằng, đơn vị đang thi công dang dở, các cống nước chất ngổn ngang. Một số công trình trong diện giải phóng mặt bằng dự án vẫn án ngữ do người dân chưa đồng thuận.

Đến nay dự án vẫn chưa thể triển khai thi công do vướng mặt bằng.

Trao đổi với PV, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực Hải Dương cho biết, đoạn đường Vũ Công Đán đoạn qua khu Tứ Thông hiện vẫn còn chục hộ dân chưa chấp hành bàn giao mặt bằng. Trách nhiệm giải phóng mặt bằng dự án thuộc về chính quyền địa phương. Ban đã đề nghị UBND phường Tứ Minh tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân để sớm bàn giao mặt bằng, triển khai thi công dự án qua khu vực này.

Đại diện UBND phường Tứ Minh cho biết, hiện còn 10 hộ dân chưa đồng thuận phương án giải phóng mặt bằng, phường vẫn đang tích cực vận động. UBND phường đang tiến hành làm theo quy trình tiến độ.

Được biết, ngày 18/8, UBND phường Tứ Minh đã tổ chức cuộc họp vận động, tuyên truyền các hộ thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán đoạn qua khu dân cư Tứ Thông.

Hiện dự án còn 10 hộ dân chưa đồng thuận.

Một trong những công trình nằm trong vị trí dự án chưa bàn giao mặt bằng.

Khu vực thi công dự án vẫn ngổn ngang.

Tại buổi làm việc này, đại diện UBND phường Tứ Minh thông tin rõ đối với 10 hộ về chủ trương, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giải đáp những vướng mắc liên quan đến diện tích thu hồi, đơn giá bồi thường, hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất cho các hộ dân. Đồng thời, nhấn mạnh yêu cầu dự án phải triển khai đúng tiến độ để đảm bảo hiệu quả đầu tư. Qua đó vận động các gia đình nhận tiền bồi thường, hỗ trợ để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công đúng tiến độ.

Các hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng dự án cũng bày tỏ sự đồng thuận, song cũng kiến nghị một số vấn đề liên quan đến xác định nguồn gốc đất, đơn giá đất, tài sản bồi thường chưa xác định hết, thời gian chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ di dời công trình phụ trợ…UBND phường Tứ Minh đã ghi nhận, tổng hợp, báo cáo cơ quan chuyên môn xem xét, giải quyết.

Mới đây, Ban tuyên truyền vận động, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các Dự án trên địa bàn phường Tứ Minh yêu cầu các tổ công tác phối hợp với tổ dân phố, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trực tiếp gặp gỡ những hộ dân còn chưa đồng thuận, lắng nghe ý kiến, kiến nghị để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Trọng tâm trước mắt là tổ chức đối thoại với người dân, giải quyết dứt điểm các tồn tại, tránh phát sinh điểm nóng về khiếu nại.

Dự án cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán (đoạn qua khu Tứ Thông) là công trình hạ tầng giao thông có ý nghĩa quan trọng đối với kết nối khu dân cư và phát triển đô thị của phường Tứ Minh. Dư luận đề nghị UBND phường Tứ Minh cùng các cơ quan chức năng lắng nghe ý kiến người dân, vận động tuyên truyền, giải quyết những kiến nghị, tháo dỡ khó khăn, vướng mắc sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao để dự án sớm được triển khai thi công theo đúng tiến độ.