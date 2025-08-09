Cửa hàng thời trang cháy ngùn ngụt trên phố Hà Nội

Phát hiện cháy, nhiều người dân ở gần hiện trường đã sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa, đồng thời báo cho lực lượng chức năng và mọi người bên trong tháo chạy ra ngoài. Nhận được tin báo cháy, Công an phường Kim Liên đã điều động cán bộ, chiến sĩ Công an phường, lực lượng chữa cháy tại chỗ, dân quân tự vệ nhanh chóng vận chuyển các phương tiện chữa cháy hiện có đến hiện trường dập lửa.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Ông Trương Minh Quang – Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên cho biết: Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h20 ngày 9/8, Công an phường Kim Liên nhận được tin báo xảy ra vụ cháy tại cửa hàng giày dép Kiot 8 B7 phố Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường đã phối hợp các lực lượng tại chỗ và Đội Cảnh sát PCCC số 10 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội) nhanh chóng triển khai chữa cháy, cứu nạn.

Đến 8h45 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Bước đầu lực lượng chức năng xác định không có thương vong về người trong vụ cháy. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại về tài sản cũng như điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

>>> Xem thêm video: Bắt loạt cán bộ xã ở Hà Nội về hành vi nhận hối lộ