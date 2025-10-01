Thiết bị điện Đông Anh trúng thầu 39 tỷ tại Thủy điện Thác Mơ: Tỷ lệ tiết kiệm chỉ hơn 1%

Vừa được phê duyệt trúng gói thầu cung cấp máy biến áp gần 39 tỷ đồng tại Thủy điện Thác Mơ với tỷ lệ tiết kiệm 1,32%, Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (EEMC) tiếp tục cho thấy vị thế áp đảo trong lĩnh vực cung cấp thiết bị cho ngành điện.

Ngày 27/09/2025, ông Nguyễn Hùng Lượng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ, đã ký quyết định số 3100/QĐ-TMP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 2025-TMP-TB-11.26 Cung cấp lắp đặt hai máy biến áp đầu cực máy phát 88MVA.

Theo đó, đơn vị trúng thầu là Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần (MSDN: 0100101322, sau đây gọi là Thiết bị điện Đông Anh hoặc EEMC) với giá trúng thầu là 38.880.000.000 đồng. Được biết, giá gói thầu được duyệt là 39.401.640.000 đồng. Như vậy, tỷ lệ tiết kiệm sau đấu thầu đạt khoảng 1,32%, tương đương tiết kiệm được khoảng 521 triệu đồng.

Nguồn MSC

Gói thầu này được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng. Biên bản mở thầu ghi nhận có 2 nhà thầu tham gia, bao gồm Thiết bị điện Đông Anh và Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả (giá dự thầu 32.245.000.000 đồng). Tuy nhiên, theo báo cáo đánh giá E-HSDT, Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả đã bị loại vì lý do "không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật".

Việc trúng gói thầu tại Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ tiếp tục nối dài danh sách các gói thầu mà Thiết bị điện Đông Anh đã thắng trong năm 2025, đồng thời một lần nữa cho thấy vị thế của doanh nghiệp này trong lĩnh vực cung cấp thiết bị cho ngành điện.

"Sức mạnh" của Thiết bị điện Đông Anh trong năm 2025

Thiết bị điện Đông Anh, có trụ sở tại huyện Đông Anh, Hà Nội, do ông Nguyễn Vũ Cường làm Tổng giám đốc, là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thiết bị điện tại Việt Nam. Dữ liệu trên Mạng đấu thầu quốc gia cho thấy một bức tranh hoạt động sôi nổi của doanh nghiệp này.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, Thiết bị điện Đông Anh đã tham gia khoảng 99 gói thầu và được công bố trúng 40 gói. Tỷ lệ "ra quân" thành công đạt hơn 40%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng trong năm 2025 lên tới gần 1.000 tỷ đồng.

Trong danh sách các gói thầu trúng, có thể kể đến những gói thầu giá trị lớn như:

Gói thầu 10: Cung cấp máy biến áp 220kV, 110kV và máy biến áp tự dùng do Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội mời thầu, giá trúng 116.736.000.000 đồng;

Gói thầu số 08: Cung cấp và lắp đặt máy biến áp cũng của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội, giá trúng 113.681.760.000 đồng;

Gói thầu số 7: Cung cấp và vận chuyển máy biến áp 220 kV do Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Nam mời thầu, giá trúng 83.355.500.000 đồng.

Hệ sinh thái các bên mời thầu ngành điện

Phân tích lịch sử đấu thầu của Thiết bị điện Đông Anh cho thấy một quy luật khá rõ nét: Sự hiện diện và tỷ lệ trúng thầu áp đảo tại các gói thầu do những đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hoặc các Tổng công ty con mời thầu.

Trong số các "khách hàng" quen thuộc, Ban Quản lý dự án lưới điện - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc là bên mời thầu mà Thiết bị điện Đông Anh tham gia nhiều nhất với 69 gói, trúng 38 gói. Tiếp đến là Ban quản lý dự án phát triển Điện lực với 56 gói tham gia, trúng 27 gói.

Tại các đơn vị thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Thiết bị điện Đông Anh cũng là một cái tên quen thuộc. Doanh nghiệp này đã trúng 18/22 gói tại Ban quản lý dự án Truyền tải điện, 16/21 gói tại Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, và 14/16 gói tại Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Nam.

Sự "quen mặt" này không chỉ thể hiện ở tần suất trúng thầu mà còn ở việc đối đầu với một nhóm đối thủ nhất định.

Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả, nhà thầu vừa trượt gói thầu tại Thủy điện Thác Mơ, đã từng đối đầu với Thiết bị điện Đông Anh trong 463 gói thầu trên cả nước.

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành luôn nhấn mạnh các nguyên tắc về cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Một gói thầu được xem là cạnh tranh khi thu hút được nhiều nhà thầu có năng lực tham gia, từ đó chủ đầu tư có thể lựa chọn được nhà thầu tốt nhất với chi phí hợp lý nhất.

Hành trình của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh với hàng loạt gói thầu nghìn tỷ đã cho thấy năng lực và vị thế của doanh nghiệp. Tuy nhiên, những con số về tỷ lệ tiết kiệm và số lượng nhà thầu tham gia ở nhiều gói thầu vẫn là những vấn đề đáng suy ngẫm, gợi mở sự cần thiết trong việc tăng cường hơn nữa tính cạnh tranh, minh bạch để đảm bảo hiệu quả tối ưu cho nguồn vốn đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng huyết mạch của quốc gia.