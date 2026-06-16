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Quân sự - Thế giới

Động đất mạnh rung chuyển Indonesia

Trận động đất mạnh 6,7 độ Richter đã làm rung chuyển một phần đảo Sulawesi ở Indonesia.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, trận động đất mạnh 6,7 độ Richter ngày 16/6 đã làm rung chuyển một phần đảo Sulawesi, khiến người dân hoảng sợ chạy ra các khu vực trống ở trong và xung quanh Palu, một thành phố với khoảng 400.000 dân và là thủ phủ của tỉnh Trung Sulawesi. Một số bệnh viện phải sơ tán bệnh nhân ra ngoài để đảm bảo an toàn.

Hình ảnh từ khu vực bị ảnh hưởng cho thấy nhiều công trình bị hư hại nặng nề với mái nhà sập một phần và những mảnh vỡ nằm rải rác trên đường phố. Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia cho biết thông tin về thiệt hại, thương vong và người dân phải sơ tán vẫn đang được thu thập.

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Một tòa nhà bị hư hại do động đất ở Palu, Trung Sulawesi, ngày 16/6/2026. Ảnh: AP/Josua Marunduh.

“Chúng tôi đã sơ tán toàn bộ khách khỏi khách sạn. Mọi người đều hoảng loạn, đó là phản ứng tự nhiên trong một trận động đất, nhưng tất cả đều an toàn. Khách sạn chỉ bị hư hại nhẹ”, Effendi Natali, Tổng giám đốc của một khách sạn 4 sao ở Palu, cho hay.

Trận động đất ban đầu có tâm chấn cách Palu 43 km về phía đông nam. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu khoảng 10 km. Một số dư chấn đã xảy ra sau đó, mạnh nhất là 5,2 độ Richter.

Người dân cũng di tản khỏi các khu vực ven biển để đề phòng trường hợp động đất gây ra sóng thần. Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia cho biết không có nguy cơ sóng thần nhưng cảnh báo dư chấn có thể tiếp tục xảy ra.

“Trận động đất rung chuyển cực mạnh. Chúng tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi trận động đất trước đó, vì vậy chúng tôi chọn ở ngoài trời vì sợ rằng dư chấn có thể tiếp tục”, ông Muhtar Ahmad, một cư dân ở Palu, chia sẻ.

Nhiều cư dân Sulawesi vẫn còn ám ảnh bởi trận động đất mạnh 7,5 độ Richter tàn phá Palu năm 2018. Hơn 4.000 người đã thiệt mạng trong cơn địa chấn khi đó.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một trận động đất ở Philippines trước đây

Nguồn video: VTV
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