Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Đón đợt không khí lạnh mạnh, Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại

Theo dự báo, một khối không khí lạnh có cường độ rất mạnh sắp tràn xuống, khiến nền nhiệt giảm sâu và gây ra tình trạng rét đậm, rét hại trên diện rộng.

Gia Đạt

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ nay cho đến hết ngày 20/1, thời tiết miền Bắc vẫn khá ổn định với trạng thái đêm có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù nhẹ. Ban ngày trời tương đối ấm áp khi nhiệt độ cao nhất dao động từ 23-26 độ C. Đây là hệ quả của khối không khí lạnh biến tính đã duy trì trong hai ngày qua, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao gây mưa rào nhẹ cho khu vực Đông Bắc Bộ vào sáng 17/1.

mien-bac-ret-dam-1669365345469352062736.jpg
Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, trạng thái ấm áp này sẽ không kéo dài lâu. Từ tối và đêm 20/1, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ; ngày 21/1 tăng cường mạnh, ảnh hưởng mở rộng ra Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Gió: Trên đất liền gió Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4.

Nhiệt độ: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 21/01 trời chuyển rét; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ khoảng 22–23/01 có khả năng rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến: Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An 11–14 độ; vùng núi Bắc Bộ 8–11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ. Khu vực Hà Nội: từ chiều tối 20/1 đến 22/1 có mưa rải rác, từ 21/1 trời rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12–14 độ.

Trên biển: Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa): từ chiều tối và đêm 20/01 gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng cao 3,0–5,0m. Vịnh Bắc Bộ: từ ngày 21/01 gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng cao 2,0–3,0m. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa và khu vực Giữa Biển Đông: từ chiều tối 21/01 gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng cao 2,0–5,0m.

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển phía Tây Nam Biển Đông (phía Tây đặc khu Trường Sa): từ ngày 22/01 gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng cao 3,0–5,0m.

Từ ngày 21/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng băng giá và sương muối.

Khuyến cáo: Chủ động giữ ấm cho người, bảo vệ cây trồng và vật nuôi; đề phòng thiệt hại do rét đậm, rét hại, băng giá. Cảnh giác nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực mưa lớn cục bộ. Ngư dân hạn chế ra khơi, theo dõi chặt chẽ diễn biến gió mạnh, sóng lớn trên biển.

#khí lạnh #Miền Bắc #rét đậm #rét hại #thời tiết

Bài liên quan

Xã hội

Dự báo thời tiết 17/1/2026: Miền Bắc vẫn rét về đêm và sáng

Dự báo thời tiết 17/1/2026, không khí lạnh suy yếu, miền Bắc duy trì hình thái sáng sớm có sương mù, trời vẫn rét về đêm và sáng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 17/1, không khí lạnh tiếp tục suy yếu, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực vùng núi Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét.

Riêng thời tiết Hà Nội, ngày 17/1, duy trì nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trời rét về đêm và sáng; nhiệt độ thấp nhất vẫn ở mức 18-20 độ, cao nhất 23-25 độ.

Xem chi tiết

Xã hội

Dự báo thời tiết 15/1/2026: Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc giảm nhiệt

Dự báo thời tiết 15/1/2026, không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông khiến miền Bắc có mưa vài nơi, nhiệt độ giảm nhẹ, cao nhất 24 độ; sáng và đêm trời rét.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 15/1, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông nên miền Bắc và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rải rác. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ giảm khoảng 2 độ so với hôm qua, còn 24 độ.

ret-16-do-hminh9-2019.jpg
Thời tiết miền Bắc đón không khí lạnh khiến mưa rải rác, nhiệt độ giảm 2-3 độ so với hôm qua. Ảnh minh họa: Hoàng Minh
Xem chi tiết

Xã hội

Phát hiện 130 tấn thịt lợn bệnh tuồn vào Công ty Đồ hộp Hạ Long thế nào?

Khám xét khẩn cấp trụ sở, các kho hàng thuộc Công ty Đồ hộp Hạ Long, Công an đã niêm phong 4 kho chứa hàng, khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh.

Ngày 8/1, thông tin về vụ vận chuyển, mua bán hơn 130 tấn thịt lợn dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi, Công an TP Hải Phòng cho biết, qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện 2 xe ô tô, bắt giữ đối tượng Lê Bá Doanh (SN 1977, phường An Biên, TP Hải Phòng) và Trịnh Hà Việt (SN 1991, xã Hà Nam, TP Hải Phòng) đang có hành vi vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

88878.png
Các đối tượng liên quan vụ án.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới