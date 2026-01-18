Đón đợt không khí lạnh mạnh, Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại

Theo dự báo, một khối không khí lạnh có cường độ rất mạnh sắp tràn xuống, khiến nền nhiệt giảm sâu và gây ra tình trạng rét đậm, rét hại trên diện rộng.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ nay cho đến hết ngày 20/1, thời tiết miền Bắc vẫn khá ổn định với trạng thái đêm có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù nhẹ. Ban ngày trời tương đối ấm áp khi nhiệt độ cao nhất dao động từ 23-26 độ C. Đây là hệ quả của khối không khí lạnh biến tính đã duy trì trong hai ngày qua, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao gây mưa rào nhẹ cho khu vực Đông Bắc Bộ vào sáng 17/1.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, trạng thái ấm áp này sẽ không kéo dài lâu. Từ tối và đêm 20/1, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ; ngày 21/1 tăng cường mạnh, ảnh hưởng mở rộng ra Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Gió: Trên đất liền gió Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4.

Nhiệt độ: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 21/01 trời chuyển rét; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ khoảng 22–23/01 có khả năng rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến: Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An 11–14 độ; vùng núi Bắc Bộ 8–11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ. Khu vực Hà Nội: từ chiều tối 20/1 đến 22/1 có mưa rải rác, từ 21/1 trời rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12–14 độ.

Trên biển: Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa): từ chiều tối và đêm 20/01 gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng cao 3,0–5,0m. Vịnh Bắc Bộ: từ ngày 21/01 gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng cao 2,0–3,0m. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa và khu vực Giữa Biển Đông: từ chiều tối 21/01 gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng cao 2,0–5,0m.

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển phía Tây Nam Biển Đông (phía Tây đặc khu Trường Sa): từ ngày 22/01 gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng cao 3,0–5,0m.

Từ ngày 21/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng băng giá và sương muối.

Khuyến cáo: Chủ động giữ ấm cho người, bảo vệ cây trồng và vật nuôi; đề phòng thiệt hại do rét đậm, rét hại, băng giá. Cảnh giác nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực mưa lớn cục bộ. Ngư dân hạn chế ra khơi, theo dõi chặt chẽ diễn biến gió mạnh, sóng lớn trên biển.