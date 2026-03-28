Đối tượng sát hại tài xế taxi, truy sát bố mẹ vợ có thể nhận án tử hình?

Vụ gã đàn ông sát hại tài xế taxi, bắn bố mẹ vợ ở Quảng Trị đang gây xôn xao dự luận. Nhiều độc giả đặt câu hỏi đối tượng này có thể bị xử lý thế nào?

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Đạo (SN 1991, trú tại xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị; tạm trú tại đường Lê Hữu Trác, phường An Hải, TP Đà Nẵng) về hành vi “Cướp tài sản”, “Tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Giết người”.

Nguyễn Ngọc Đạo tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 14h ngày 26/3, Nguyễn Ngọc Đạo thuê ô tô mang biển kiểm soát 43H-099.47 của anh B.T.S. (trú tại phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) để về xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị giải quyết mâu thuẫn gia đình. Sau khi chở Đạo về tại xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị thì Đạo nói với anh B.T.S. là mượn xe chạy đi việc riêng. Tuy nhiên, anh B.T.S. không đồng ý và xảy ra cãi vã, Đạo sử dụng súng tự chế mang theo bắn anh S. tử vong và giấu xác tại khu vực vườn cây keo tràm thuộc thôn Liêm Hoá (xã Kim Phú). Sau đó, Đạo điều khiển xe về nhà bố mẹ vợ tại xã Kim Điền.

Đến khoảng 22h05 cùng ngày, Nguyễn Ngọc Đạo tiếp tục dùng súng tự chế bắn bà Đinh Thị T. (mẹ vợ Đạo) chết tại chỗ và làm ông Nguyễn Văn H. (bố vợ Đạo) bị thương nặng. Gây án xong, Đạo mang theo súng tiếp tục đi tìm vợ nhưng không gặp, rồi quay về khu vực gần nhà bố mẹ đẻ tại xã Kim Điền, cố thủ trong xe, yêu cầu được gặp vợ, con và có ý định tự sát. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, vận động, thuyết phục Đạo tự thú. Đến khoảng 4h sáng 27/3, Nguyễn Ngọc Đạo tự nguyện giao nộp súng và tự thú.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi của đối tượng này là côn đồ, manh động, thể hiện ý thức coi thường pháp luật, liền một lúc sát hại nhiều mạng người, cướp tài sản và nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ còn gây ra nhiều tội ác nữa.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

"Đối tượng này đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi của mình có thể tước đoạt tính mạng của người khác nhưng vẫn nổ súng để tước đoạt tính mạng của 2 người là tài xế taxi và mẹ vợ, đồng thời gây thương tích cho bố vợ. Nếu không được phát hiện, ngăn cản kịp thời thì đối tượng này còn có thể sát hại người vợ của mình. Hành vi của đối tượng này là rất manh động, nguy hiểm, có thể tức đoạt tính mạng của nhiều người, nếu không được can thiệp kịp thời thì hậu quả sẽ không dừng lại như vậy.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân vụ việc, làm rõ nhận thức của đối tượng này đối với hành vi và hậu quả do hành vi vi phạm pháp luật của mình gây ra. Với 3 tội danh đặc biệt nghiêm trọng như vậy thì đối tượng này sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất là tử hình. Hành vi giết 2 người trở lên, phạm tội có tính chất côn đồ, liền một lúc phạm nhiều tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng là những tình tiết có thể xem xét để quyết định mức hình phạt nghiêm khắc đối với đối tượng này khi tòa án lượng hình", luật sư Cường phân tích.

Theo luật sư Cường, rất có thể vụ việc phát sinh từ mâu thuẫn gia đình khiến đối tượng bức xúc, thiếu kiểm soát về hành vi dẫn đến hành động tội ác. Họ cũng có thể là mâu thuẫn vợ chồng trước đó không thể hòa giải được, các bên cũng không đưa vấn đề ra tòa án để giải quyết ly hôn. Dù nguyên nhân là gì chăng nữa thì rõ ràng hành vi của đối tượng này là vi phạm pháp luật và không thể biện minh.

Luật sư Cường chia sẻ, đối tượng phải trả giá bằng hình phạt nghiêm khắc nhưng thiệt hại mà đối tượng này gây ra cho các nạn nhân và xã hội là không gì bù đắp được. Vụ việc này gây đau thương cho cả gia đình, những đứa con mất cha, mất mẹ, vợ mất chồng và gây hoang mang trong dư luận xã hội. Bởi vậy đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm bằng chế tài của pháp luật đồng thời cơ quan chức năng cũng cần tăng cường các giải pháp phòng ngừa tội phạm, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, kịp thời áp dụng các giải pháp ngăn chặn, giải quyết mâu thuẫn gia đình để tránh những vụ án tương tự có thể xảy ra.

