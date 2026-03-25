Công ty Nguyễn Lê Gia: Năng lực ra sao khi trúng thầu dày đặc tại "sân nhà" Ninh Hòa? [Kỳ 2]

Với việc cùng lúc thực hiện 3 dự án hạ tầng lớn tại phường Ninh Hòa, năng lực thực thi và máy móc nhân sự của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nguyễn Lê Gia đang là tâm điểm chú ý.

Tiếp nối kỳ trước về việc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nguyễn Lê Gia trúng loạt gói thầu chỉ định với tỷ lệ tiết kiệm 0 đồng, theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, năng lực thực tế của doanh nghiệp này là vấn đề cần được làm rõ để đảm bảo chất lượng các công trình công cộng.

Áp lực thi công cùng thời điểm

Dựa trên các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu ký ngày 12/3/2026, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nguyễn Lê Gia phải đồng thời triển khai 3 dự án tại phường Ninh Hòa với tổng giá trị hơn 5 tỷ đồng. Cụ thể:

Dự án Nâng cấp đường 16/7 nối dài: Thời gian thực hiện 60 ngày.

Dự án KCH kênh mương đồng Phú Diêm: Thời gian thực hiện 90 ngày.

Dự án Mương máng thoát lũ sông Tân Lâm: Thời gian thực hiện 90 ngày.

Như vậy, trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6/2026, nhà thầu này sẽ phải huy động một lượng lớn nhân công, máy móc và vốn tự có để đảm bảo tiến độ thi công dồn dập. Điều này đặt ra dấu hỏi lớn: Với quy mô một Công ty TNHH hai thành viên, liệu đơn vị có đủ nguồn lực dàn trải trên cả 3 công trường mà vẫn đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật?.

Sự "im hơi lặng tiếng" trên thị trường rộng lớn

Một điểm bất thường khác trong hồ sơ năng lực của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nguyễn Lê Gia là sự khu trú hoạt động. Toàn bộ 3 gói thầu trúng trong lịch sử đều nằm tại tỉnh Khánh Hòa, cụ thể là tại Phường Ninh Hòa. Nhà thầu này dường như không tham gia bất cứ gói thầu rộng rãi nào tại các địa phương lân cận hay ở quy mô cấp tỉnh.

Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt cho biết: "Một nhà thầu trúng thầu 100% qua hình thức chỉ định thường cho thấy mối quan hệ mật thiết với chủ đầu tư. Tuy nhiên, điều này cũng tiềm ẩn rủi ro về tính công bằng. Nếu doanh nghiệp chỉ quen thi công các gói thầu chỉ định nhỏ, khi gặp các dự án yêu cầu kỹ thuật cao hoặc quản lý phức tạp, năng lực thực tế có thể trở thành rào cản".

Cần sự giám sát chặt chẽ từ cơ quan chức năng

Theo Luật Đấu thầu 2023, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc lựa chọn nhà thầu đủ năng lực và đảm bảo tính hiệu quả của dòng vốn. Việc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Ninh Hòa chọn phương thức chỉ định thầu rút gọn cho các dự án này cần được giải trình rõ ràng về tính cấp thiết cũng như căn cứ xác định giá dự toán.

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) chia sẻ: " Việc tiết kiệm 0 đồng trong chỉ định thầu không sai luật nếu quy trình đúng, nhưng xét về góc độ quản lý tài chính công, đó là một sự lãng phí cơ hội giảm chi phí đầu tư. Các cơ quan chức năng cần vào cuộc kiểm tra hồ sơ thực tế, đặc biệt là khâu khảo sát giá dự toán tại phường Ninh Hòa và năng lực nhà thầu".

Báo Tri thức và Cuộc sống luôn mong muốn chủ đầu tư và nhà thầu thực hiện dự án đúng cam kết, đảm bảo chất lượng công trình cho người dân TDP Phước Đa 3 và khu vực đồng Phú Diêm. Đồng thời, cần nâng cao tính minh bạch trong công tác lựa chọn nhà thầu để tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

