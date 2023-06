Xem già làng, nghệ nhân dạy trẻ nhỏ thổi khèn, dệt vải

Đầu tháng 6/2023 các em nhỏ học sinh bước vào kỳ nghỉ hè sau 1 năm học vất vả. Ở huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An), nhiều trẻ em người Mông, người Thái có sinh hoạt mang đậm nét bản sắc văn hóa bản địa. Thay vì đi chơi đâu đó, nhiều em nhỏ sẽ được những già làng, người am hiểu về khèn bày dạy cho các em cách thổi khèn. Từ lúc được nghỉ hè đến nay, em Hạ Bá Chênh (trú bản Đống Trên, xã Tây Sơn, Kỳ Sơn, Nghệ An) đã tìm đến các nghệ nhân trong xã để học thêm nhiều kỹ năng về nghệ thuật thổi khèn, múa khèn. Ở đồng bào người Mông, cây Khèn là một vật thiêng, mang đậm bản sắc văn hóa của người bản địa. Chính vì thế, từ nhỏ nhiều trẻ em đã được người lớn bày dạy để thổi khèn. "Bình thường em bận học và làm nên không có thời gian để học khèn. Đợt này nghỉ hè, em tranh thủ học để hiểu hơn và thổi hay hơn. Học thổi khèn không khó nhưng làm sao để thổi hay, múa hay, có hồn thì khó lắm", em Hạ Bá Chênh chia sẻ. Để khích lệ và giúp các em thích thú hơn trong việc học khèn, nhiều nhóm nhỏ được thành lập để cùng học, tập và múa khèn. Nhiều em hăng say, thích thú với tiếng khèn mang đậm bản sắc văn hóa của người bản địa. Ngoài việc múa hát, nhiều bé gái lại được bố mẹ truyền nghề dệt vải, đan áo và các đồ dùng thổ cẩm mang đậm bản sắc văn hóa của địa phương. Tranh thủ những ngày được nghỉ học, hai chị em Lô Thị Yến Hương (trái) và Lô Thị Yến Vy ở bản Na, xã Hữu Lập (Kỳ Sơn) được học kỹ năng cuộn chỉ, dệt vải, thêu váy. Các em sẽ được dạy dệt những tấm vải đơn sơ đến những tấm vải nhiều họa tiết khó. Hầu hết, các bé gái khi đến tuổi cũng đều được bố mẹ bày dạy cách thêu váy, dệt vải. Ngày nghỉ hè không được đi đây đi đó, nhưng những em nhỏ ở các huyện miền núi không cảm thấy buồn. Thay vào đó, các em lại vui vẻ hơn khi được cùng nhau múa hát, thổi khèn. Cũng nhờ thế mà các nét văn hóa truyền thống được gìn giữ và truyền lại cho thế hệ sau một cách tự nhiên, giản dị nhất. Ở các xã của huyện Yên Thành (Nghệ An), mỗi dịp hè các em nhỏ lại được những anh chị đoàn viên thanh niên trong xã tụ họp để sinh hoạt hè. Các em sẽ được tham gia học nhiều điều bổ ích và cùng vui chơi những trò chơi dân gian thể hiện tinh thần đoàn kết, vui tươi.

