Xe đạp điện có thật sự an toàn, tiện lợi?

Lo ngại vì tay ga quá nhạy

Chuẩn bị vào năm học mới, nhiều phụ huynh trăn trở việc lựa chọn phương tiện đi lại cho con đến trường. Xe đạp điện vẫn luôn là sản phẩm được nhiều phụ huynh lựa chọn, bởi tính phù hợp đa dạng lứa tuổi của sản phẩm này. Nhưng cũng còn nhiều băn khoăn.

Qua khảo sát của Tri thức và Cuộc sống, đa số phụ huynh lo ngại về tay ga của xe có độ chớn quá nhạy, và nhanh hết pin…

Sử dụng đúng chức năng xe đạp điện để an toàn khi tham gia giao thông

Chị Nguyễn Thị Nga (ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) chia sẻ: “Con gái tôi năm nay lên lớp 9, tôi đã mua xe đạp điện để con chủ động giờ giấc đi học và về nhà, nhưng tôi không yên tâm vì tay ga xe quá nhạy, chỉ cần đẩy nhẹ là xe đã vọt đi, dù tốc độ xe không quá lớn nhưng việc xe vọt nhanh quá mức chủ động như vậy thì rất nguy hiểm”.

Cùng quan điểm, chị Phùng Thị Kim Luyến (ngụ quận Bình Thạnh) cho rằng: “Tôi mua xe đạp điện loại hơn 10 triệu cho con đi học, nhưng rất nhiều lần con bị ngã đau do chỉ nhích nhẹ tay ga thì xe đã vọt nhanh bất ngờ. Đồng thời, khi chạy thì xe lại hay bị giật giật khi tăng tốc hoặc giảm tốc, cũng bởi do tay ga xe quá nhạy. Tay ga xe đạp điện nên có độ lì hơn một chút thì an toàn hơn cho người sử dụng” .

Nhiều phụ huynh còn có cùng ý kiến: Xe 2 trong 1 (vừa dùng ăcquy vừa có thể đạp bằng chân), nhưng khi xe hết điện bình thì đạp bằng chân lại quá nặng, các con không đạp nổi cho xe chạy. Ngoài ra, trường hợp cần phanh gấp một chút là có thể ngã lộn nhào.

Vận hành xe theo đúng hướng dẫn

Theo chị Trần Thị Thu Vân, chủ đại lý bán lẻ hãng xe đạp điện Osakar, Hdbike (tại quận Gò Vấp, TPHCM), dù có một số bất tiện nhưng xe đạp điện vẫn rất tiện lợi cho người dùng.

Chị Trần Thị Thu Vân tư vấn cách sử dụng xe đạp điện an toàn

Xe đạp điện sử dụng năng lượng điện từ bộ pin sạc, do đó không thải khí độc hại ra ngoài môi trường khi vận hành. Mỗi lần sạc chỉ tốn 1-2 số điện nhưng đi được 40 – 50km, tiết kiệm hơn rất nhiều so với xe máy hoặc ô tô dùng xăng; không gây ô nhiễm tiếng ồn; người tiêu dùng dễ dàng rèn luyện sức khỏe của mình nếu muốn; không yêu cầu bắt buộc phải có các giấy tờ khi vận hành như: bằng lái xe, giấy đăng ký xe, bảo hiểm xe. Điều đó giúp tiết kiệm rất nhiều các loại phí cũng như thời gian cho khách hàng.

Ngoài ra, đa số các dòng xe đạp điện hiện nay đã thiết kế toàn bộ động cơ cũng như pin xe khép kín hoàn toàn, thích nghi với khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều ở Việt Nam.

Chị Vân tư vấn: Sử dụng xe đạp điện rất đơn giản, tất cả các dòng xe điện đều giới hạn tốc độ 30-35km/h, đồng thời có chọn chế độ nhanh, chậm theo ký hiệu ở ngay tay lái của xe. Sau khi mở khoá xe, nên nhích tay ga thật nhẹ và từ từ. Xe có đầy đủ hệ thống đèn như xe gắn máy (đèn sáng, pha xa, gần, demost chống trộm…).

Đi xe đạp điện buộc phải chịu khó theo dõi pin cục sạc. Một bộ bình xe gồm 4 cục pin nhỏ, dùng khoảng 2-3 năm, khi sạc đầy bình đi được khoảng 40 km. Pin thay thế giá khoảng hơn 1 triệu đồng/1 bộ.

Theo chị Vân, với xe đạp điện, nên hiểu và trả đúng chức năng của nó là xe đạp có thể chạy bằng điện và có thể đạp như bình thường. Nhiều người chạy một thời gian “biến” nó thành xe máy, đặc biệt là các em học sinh, khi chạy để tốc độ cao, dù tốc độ cao nhất là 30-35km/h nhưng nếu chạy trong đường nội thành gặp chướng ngại vật cũng sẽ gây khó khăn cho các em trong việc xử lý tình huống.

"Để an toàn, phụ huynh nên hướng dẫn kỹ cho con em mình cách sử dụng vận hành xe theo đúng hướng dẫn của đại lý kinh doanh xe. Để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái kém chất lượng trên thị trường, khách hàng nên chọn mua hàng chính hãng của công ty, là hàng có phiếu xuất xưởng, thông tin của xe, ngày xuất xưởng… được bán tại các đại lý của hãng. Như vậy người dùng sẽ được hưởng chế độ bảo hành, hậu mãi và phục vụ chu đáo. Mỗi khi cần sửa chữa, thay thế linh kiện, khách hàng có thể đem đến bất kỳ cửa hàng nào trong hệ thống showroom chính hãng", chị Trần Thị Thu Vân chia sẻ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Điều khiển xe đạp điện gây tai nạn: