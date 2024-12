Viêm xoang do nấm cẩn thận biến chứng nguy hiểm gây mù lòa

Ngày 4/12, trung tâm y tế thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết, vừa loại bỏ ổ viêm xoang do nấm gây đau nhức vùng mặt, chảy dịch mũi hôi,... cho 1 người đàn ông.

Nhiều người bị nấm tàn phá khuôn mặt

Theo đó, gần đây, trung tâm tiếp nhận nhiều ca bệnh viêm xoang do nấm. Điển hình là trường hợp của bệnh nhân V.Q.H, đến khám với lý do đau nhức mặt bên phải, chảy dịch mũi mùi hôi.

Sau khi tiến hành nội soi tai mũi họng và chụp phim cắt lớp vi tính mũi xoang, Bs. Ngọc Văn Sinh, Khoa Răng hàm mặt- Mắt- tai mũi họng, phát hiện anh H. có ổ nấm xoang hàm phải, lập tức chỉ định phẫu thuật nội soi lấy sạch tổ chức nấm mủn đen và mở rộng lỗ thông xoang.

Quá trình phẫu thuật, bệnh nhân được BS. Ngọc Văn Sinh bảo tồn tối đa niêm mạc lành, không tổn thương ống lệ tị, nhánh động mạch bướm khẩu cái và được bơm rửa sạch hốc mổ, tránh tồn dư tổ chức nấm làm bệnh tái phát. Sau 3 ngày phẫu thuật, bệnh nhân H không còn chảy mũi hay thấy khó chịu, mùi hôi trong mũi, đỡ đau nhức vùng mặt, mũi thông thoáng.

Nội soi lấy nấm cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BS. Ngọc Văn Sinh cho biết: " Viêm xoang do nấm là bệnh viêm xoang mạn tính đặc biệt do vi nấm gây ra, bao gồm nấm xoang xâm lấn và không xâm lấn. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, nhiễm trùng xoang do nấm xâm lấn có thể gây nhiều biến chứng nặng như phá hủy các thành xoang, xâm lấn hốc mắt, sọ não gây mù lòa, viêm màng não, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng”.

Vì vậy, bác sĩ Sinh khuyến cáo khi có dấu hiệu nghi ngờ như ngạt mũi, chảy dịch mũi hôi, giảm ngửi hoặc đau nhức vùng mặt và triệu chứng chủ yếu ở 1 bên mũi, bệnh nhân cần tới các cơ sở y tế uy tín để kiểm tra và có phương án xử lý thích hợp.

Viêm xoang do nấm là bệnh viêm xoang mạn tính đặc biệt do vi nấm gây ra. Bệnh thường có các dấu hiệu như đau đầu, đau mũi, sổ mũi, chảy máu mũi,… khiến nhiều người chủ quan nghĩ rằng chỉ mắc các bệnh hô hấp thông thường nên bỏ qua hoặc không khám đúng chuyên khoa, khiến việc phát hiện và điều trị bệnh trở nên chậm trễ.

Dễ mù và đột quỵ

BS Nguyễn Tài Dũng, Phụ trách Chủ nhiệm Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, nấm xâm nhập vào cơ thể chúng ta qua đường mũi xoang là chủ yếu. May mắn là hệ thống miễn dịch giúp chúng ta không bị nhiễm nấm. Nấm là một trong những tác nhân gây viêm xoang mạn thường gặp nhất. Viêm xoang do nấm thường lành tính và ít xâm lấn.

Tuy nhiên trong một số ít trường hợp nấm gây xâm lấn và gây nhiều biến chứng nặng nề. Do đó việc nhận biết viêm xoang do nấm không xâm lấn hoặc xâm lấn là rất cần thiết vì cách điều trị và tiên lượng khác nhau đối với mỗi loại.

Viêm xoang do nấm chia thành hai loại là không xâm lấn (u nấm và viêm xoang dị ứng do nấm), xâm lấn (cấp tính, mạn tính, khối u hạt nấm khổng lồ). Vì vậy, các bệnh nhân có biểu hiện nghẹt mũi, ngứa mũi, chảy mũi nhiều, sốt cao, đau đầu dai dẳng… cần được đến thăm khám và điều trị, tránh bỏ sót tổn thương viêm xoang do nấm nếu có, BS Dũng cho lời khuyên.

Nấm trong xoang là sự tích tụ dày đặc không xâm lấn của sợi nấm trong một khoang xoang, thường là xoang hàm sau đó đến xoang bướm. Tỷ lệ mắc bệnh nấm cầu đơn độc trong xoang bướm được báo cáo là từ 8,0 đến 24,7% ở những bệnh nhân mắc nấm cầu trong xoang. Bệnh thường gặp ở phụ nữ, lớn tuổi.

Triệu chứng thường gặp nhất là đau đầu khu trú ở nhiều vùng khác nhau như ở vùng thái dương hoặc thái dương, sau ổ mắt hoặc quanh ổ mắt, vùng trán, vùng chẩm. Một số ít bệnh nhân đau đầu lan tỏa. Mặt khác, các triệu chứng ở mũi như ngạt mũi, chảy dịch hoặc thường xuyên khạc đờm, đôi khi mùi hôi xuất hiện với tỷ lệ tương đối thấp cho nên các bệnh nhân thường đến khám và điều trị tại chuyên khoa nội thần kinh.

Viêm xoang do nấm nếu không được điều trị đúng có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, nấm có thể phát triển thành khối choán đầy trong xoang, phá hủy các thành xoang, sau đó xâm lấn vào những cơ quan lân cận như hốc mắt, sọ não.