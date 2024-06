Vì sao Công ty TNHH Quốc tế Sonia bị đình chỉ hoạt động?

Ngày 30/5, Thanh tra Sở Y tế TP HCM công bố các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế.

Công ty TNHH Quốc tế Sonia bị đình chỉ hoạt động - Ảnh minh hoạ

Trong đó, Công ty TNHH Quốc tế Sonia bị xử phạt 120 triệu đồng do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 6, Điều 40 Nghị định 117/2020-NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định trong lĩnh vực y tế: Sử dụng các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chiếu tia, sóng) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiêm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông va các bộ phận khác trên cơ thế người) tại các cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ;

Ngoài ra, đơn vị còn có hành vi quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh.

Với những hành vi nêu trên, ngoài phạt tiền, Công ty TNHH Quốc tế Sonia bị đình chỉ hoạt động sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể trong thời gian 4,5 tháng.

Cơ sở chỉ được hạt động khám chữa bệnh khi có giấy phép hoạt động và người hành nghề khám chữa bệnh có chứng chỉ hành nghề; bị buộc xoá, tháo gỡ quảng cáo vi phạm.

Bên cạnh đó, bà Võ Ngân Giang (Nhân viên Công ty TNHH Quốc tế Sonia) bị phạt hơn 35 triệu đồng vì hành vi khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề. Đồng thời, yêu cầu bà Giang nộp lại số lợi bất hợp pháp là 250 nghìn đồng có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Trong đợt này, Thanh tra Sở Y tế TP HCM còn xử phạt Công ty TNHH Nha Khoa Tất Thành (63 Nguyễn Văn Quá, phường Tân Hưng Thuận, quận 12), 53 triệu đồng. Đơn vị này có hành vi vi phạm: Niêm yết không đày đủ giá dịch vụ khám chữa bệnh; Lập hồ sơ khám chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ; Quảng cáo các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

Công ty Cổ phần Dentos Premium (139C Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận) bị phạt 8 triệu đồng do có hành vi vi phạm: Người hành nghề không đăng ký hành nghề khám chữa bệnh theo quy định,