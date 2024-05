Vì sao UCI International bị xử phạt, đình chỉ hoạt động?

Loạt hành vi vi phạm

Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế, vừa được Thanh tra Sở Y tế TP HCM công bố, ông Nguyễn Minh Thành - Chủ hộ kinh doanh UCI International - bị phạt 117.450.000 đồng.

Cơ quan chức năng xác định, cơ sở UCI International có các hành vi vi phạm: Khám, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề; quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ (lô hàng gồm 59 hộp Elasty D Plus, 45 hộp Elasty E Plus, 1 hộp Hybra B5, 154 chai USA Gentleman, 2 hủ I Catn Criam, 7 hộp Thutox Inj, 1 hộp Resty lane, 5 lọ Jone Slim, 9 lọ Ronas Stim Cell Suhition, 3 sản phẩm Serew). Giá trị lô hàng vi phạm 14.575.000 đồng.

Thông tin xử phạt của Thanh tra Sở Y tế TP HCM. Ảnh chụp màn hình.

Ngoài ra, cơ sở UCI International còn “sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người) xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm tại các cơ sở không phải bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hay cơ sở khám, chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ”.

Với những vi phạm trên, ngoài phạt tiền, UCI International bị đình chỉ hoạt động khám, chữa bệnh của cơ sở thời hạn 4,5 tháng. Cơ sở chỉ được khám, chữa bệnh khi có giấy phép hoạt động và người hành nghề có chứng chỉ theo quy định.

Ngoài ra, cơ quan chức năng tịch thu tang vật vi phạm, buộc nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp 10,4 triệu đồng, gỡ quảng cáo trái phép.

Cũng tại cơ sở UCI International, ông Nguyễn Ngọc Vinh (nhân viên) bị phạt 35 triệu đồng, vì khám, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề.

Cơ sở UCI International tại địa chỉ 34 Nguyễn Văn Cừ, phường Cầu Kho, quận 1, TP HCM.

Liên quan cơ sở này, trước đó, Thanh tra Sở Y tế TP HCM cho hay, cơ sở UCI International được UBND quận 1 cấp mã số đăng ký Hộ kinh doanh (do ông Nguyễn Minh Thành là chủ hộ), hoạt động dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ thể thao).

Tuy nhiên, qua kiểm tra đột xuất tại địa chỉ 34 Nguyễn Văn Cừ, phường Cầu Kho, quận 1, cơ quan chức năng phát hiện 2 khách hàng đang được tư vấn và thực hiện dịch vụ chăm sóc da và “tăng size cậu nhỏ”. Tại tầng 4, 5 và 6, các cửa phòng đều khóa kín.

Sau khi lực lượng làm nhiệm vụ phối hợp chính quyền địa phương, đại diện cơ sở đồng ý mở cửa khu vực tầng 4, 5 và 6. Đoàn kiểm tra phát hiện tầng 4 và 5, nơi làm dịch vụ cho khách hàng, mỗi phòng bố trí một phòng 3 giường và các sản phẩm sử dụng cho khách. Tầng 6 có một tủ đựng hàng hóa, mỹ phẩm sử dụng cho khách. Cơ sở này không cung cấp được hóa đơn, chứng từ nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên.

Đoàn kiểm tra cũng phát hiện cơ sở này đăng tải nội dung quảng cáo liên quan dịch vụ nam khoa như tăng size quý ông chuẩn y khoa, tăng size cậu nhỏ, trẻ hóa tái sinh toàn bộ gương mặt, xóa nhăn, nâng cơ…

Báo động "dụ" khách hàng làm dịch vụ “chui”

Mới đây, Sở Y tế TP HCM phát đi cảnh báo về những tác động của quảng cáo sai lệch trên mạng xã hội có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, khi người dân bị thu hút đến cơ sở không phép, sử dụng kỹ thuật y tế không an toàn.

Thực tế đáng báo động là hiện nay, nhiều địa chỉ "núp bóng" cơ sở chăm sóc da, tắm hơi, massage... liên tục chạy quảng cáo trên mạng xã hội "dụ" khách hàng làm dịch vụ nam khoa trái phép hoặc khám, chữa đủ loại bệnh lý khác.

Thanh tra Sở Y tế TP HCM thông tin, không ít lần "giải cứu" nhiều bệnh nhân bị các phòng khám "vẽ bệnh, moi tiền" khi làm thủ thuật cắt bao quy đầu. Nhiều trường hợp nhập viện vì gặp biến chứng.

Ví dụ, bệnh nhân nam 20 tuổi làm thủ thuật cắt bao quy đầu tại phòng khám ở quận 5 với giá 7 triệu đồng. Người này bị phòng khám "vẽ" thêm nhiều bệnh khác, yêu cầu đóng thêm 15 triệu đồng.

Trao đổi với báo chí, bác sĩ Trần Nhân Nghĩa, Khoa Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (TP HCM), chia sẻ, ông tiếp nhận, điều trị không ít trường hợp nam giới mắc bệnh khó nói, đặc biệt những bệnh lây lan qua đường tình dục điều trị ở phòng khám "chui" gặp biến chứng.

Không ít bệnh nhân bị hét giá cao trên bàn mổ, gặp biến chứng nặng mới tìm đến bệnh viện "cầu cứu", chủ yếu là sùi mào gà, lậu, giang mai hoặc rối loạn cương dương, cắt bao quy đầu...

Bác sĩ Nghĩa khuyến cáo, khi biết mình mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, bệnh nam khoa, có vấn đề về sinh lý nam giới, “quý ông” nên bỏ qua tâm lý ngại ngùng, coi đây là bệnh cần chữa, tránh cơ sở không phép, từ đó có thể gặp biến chứng. Nên chọn cơ sở uy tín, bệnh viện để được bác sĩ tư vấn, thăm khám, điều trị kịp thời; đồng thời lắng nghe bác sĩ, tìm hiểu rõ bệnh lý của mình.

Theo TS.BS Mai Bá Tiến Dũng - Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân, TP HCM, không giống nhiều loại bệnh khác, bệnh nam khoa không thể "nhìn mặt mà bắt hình dong". Chính bệnh nhân phải xác định được vấn đề rắc rối, trình bày với bác sĩ.

"Thực tế, bệnh nhân nam rất tự ái khi bị vô sinh hay mắc các bệnh lý nam khoa. Đó là trở ngại về nhận thức của bệnh nhân nam, khiến nhiều người chọn phòng khám “chui” để giải quyết, thay vì phải đến bệnh viện. Trong khi đó, cùng vấn đề này, nữ giới mạnh mẽ hơn", bác sĩ Dũng chia sẻ.

Fanpage “Phòng khám UCI international Việt Nam” đăng nhiều clip về dịch vụ nâng ngực không phẫu thuật. Ngoài ra, Fanpage “Tăng Size Cậu Nhỏ - Khoa Ngoại Niệu UCI International” có nội dung liên quan Nam khoa. Các trang này cùng dẫn về địa chỉ 34 Nguyễn Văn Cừ, phường Cầu Kho, quận 1, kèm số hotline: 079 795 6711. Liên hệ số hotline trên để hẹn lịch khám, người tự giới thiệu tên Thành - Trợ lý bác sĩ - nói, tình trạng của “khách” do suy giảm chức năng sinh lý nam giới. Người này tư vấn, dùng công nghệ cao cấp giúp loại bỏ hoàn toàn độc tố, ổ viêm bên trong tuyến tiền liệt và tuyến niệu đạo... Thời gian điều trị 1,5 giờ, chi phí 34 triệu đồng. Phòng khám đang có chương trình tri ân khách hàng nên giảm 88% (chỉ còn từ 1,9 đến 3,9 triệu đồng). Người này không quên đặt lịch hẹn thăm khám lúc 14h ngày 22/5 tại địa chỉ 34 Nguyễn Văn Cừ, phường Cầu Kho, quận 1. Bác sĩ thăm khám là H.Đ.T.