Tình yêu đẹp của chàng trai liệt hai chân, kỳ tích chiến thắng số phận

Tình yêu đẹp của chàng trai liệt hai chân



Trần Văn Tiên sinh năm 1987 tại Quảng Xương, Thanh Hóa. Sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng bất ngờ năm 2002, Trần Văn Tiên phát hiện mình bị bệnh viêm cột sống dính khớp và liệt cả hai chân.

Từng có khoảng thời gian Trần Văn Tiên bi quan vì nghĩ cả đời này sẽ không trở lại bình thường được nữa, anh thậm chí tìm đến cái chết. Sau đó, nhờ sự kiên trì, lòng dũng cảm, nghị lực phi thường, Trần Văn Tiên đã vượt qua bệnh tật và trở thành một doanh nhân.

Đặc biệt, chính đức tin và tình yêu với người bạn đời – chị Nguyễn Thị Lệ Quyên đã tiếp thêm sức mạnh giúp anh Trần Văn Tiên chiến thắng số phận.

Vợ chồng anh Trần Văn Tiên và chị Nguyễn Thị Lệ Quyên. Ảnh: NVCC

Anh Trần Văn Tiên bày tỏ: “Tình yêu, đặc biệt là tình yêu gia đình, luôn là nguồn động lực lớn lao giúp tôi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Vợ tôi chính là người bạn đồng hành, là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của tôi.

Tôi quen cô ấy từ khi tôi còn nằm liệt giường, tôi chỉ có thể ngồi xe lăn, không thể tự đi lại, mọi sinh hoạt cá nhân còn rất khó khăn. Cô ấy đã rất dũng cảm khi dám làm bạn, làm người yêu, làm người giúp đỡ tôi và sau này trở thành bạn đời của tôi. Cô ấy thật dũng cảm và phải nói là liều lĩnh khi dám làm điều đó, bởi tôi không phải là người bình thường, tôi rất yếu và gần như không có xác định gì về tương lai.

Tôi rất may mắn khi được phẫu thuật thay khớp và có thể đi lại như hôm nay, nhưng các chặng đường dài vất vả đó vợ tôi không hề bỏ cuộc, lung lay mà luôn bên cạnh chăm sóc, động viên và chia sẻ cùng tôi, giúp tôi giữ vững niềm tin và vượt qua những đau đớn thể xác, vượt lên chính mình.

Có lẽ sẽ ít người khi nhìn thấy tôi hôm nay mà nghĩ rằng tôi của hơn 10 năm về trước thế nào. Nhưng lột bỏ được con người trước kia để trở thành con người hôm nay là nhờ vợ tôi rất nhiều. Tôi hay nói vui rằng: Vợ tôi chính là thiên thần giúp tôi thay đổi.

Cô ấy không chỉ là một người bạn đời, mà còn là người thầy, người bạn, người tri kỷ để tôi có thể trưởng thành lên, khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn, và thành công như hôm nay”.

Chị Lệ Quyên luôn đồng hành cùng chồng trong công việc lẫn cuộc sống. Ảnh: NVCC

Câu chuyện truyền cảm hứng

Vượt lên nghịch cảnh để chiến thắng số phận, câu chuyện truyền cảm hứng của Trần Văn Tiên đã được chia sẻ trên chương trình Chuyển động 24h, Người quanh ta (TH Hà Nội). Anh cũng từng xuất hiện trong chương trình “Chìa khóa thành công” của VTV với vai trò doanh nhân.

Mới đây, Trần Văn Tiên đã ra mắt cuốn tự truyện “Bước chân nhiệm màu” ghi lại hành trình vượt qua bệnh tật của mình và truyền cảm hứng lớn lao tới nhiều người trẻ đang gặp chông gai, chướng ngại, loay hoay tìm con đường đi cho bản thân.

Trần Văn Tiên ra mắt cuốn tự truyện “Bước chân nhiệm màu”. Ảnh: NVCC

“Cuốn sách được viết vào năm 2023 với mong muốn ra mắt sách vào đầu xuân 2024, nhưng vì một số lý do mà đến hiện tại - vào một ngày tháng 8 “Bước chân nhiệm màu” mới đến tay độc giả. Trong cuốn tự truyện này, tôi đã kể lại hành trình đầy chông gai của mình, từ tuổi thơ êm đềm, tuổi thanh niên đầy đau khổ, bệnh tật bủa vây, tuyệt vọng cùng cực cho tới bây giờ.

Giai đoạn tôi nằm liệt giường là khoảng thời gian vô cùng khó khăn, có những lúc tuyệt vọng cùng cực muốn chết đi cho đỡ vất vả những người xung quanh. Trong những lúc tuyệt vọng nhất, tôi đã tìm đến sách như một nơi trú ẩn an toàn. Tôi đã chìm đắm trong những kiến thức và hành trình qua từng cuốn sách. Và cuốn sách đã thay đổi cuộc đời tôi nhiều nhất chính là Kinh Thánh. Tôi đã học được những bài học vô cùng quý giá về cuộc sống, về tình yêu, về đức tin. Tôi học được cách chấp nhận số phận, cách đối mặt với nỗi đau, cách yêu thương tha thứ và cách sống một cuộc đời có ý nghĩa”, tác giả chia sẻ.

Tác giả Anton Trần Văn Tiên cho biết thêm: "Tôi muốn kể lại chính câu chuyện của tôi, những gì tôi đã sống và trải qua, những khó khăn vất vả, những đau đớn về thể xác và tinh thần của chính tôi. Nhưng quan trọng tôi đã có sức mạnh từ niềm tin để vượt qua mọi khó khăn đó và có được hạnh phúc hôm nay".

Tác giả Anton Trần Văn Tiên ở sự kiện ra mắt sách. Ảnh: NVCC

Chia sẻ trong buổi ra mắt tự truyện, Trần Văn Tiên thừa nhận mình là người may mắn, nhưng để có được thành công như ngày hôm nay với anh còn là cả một chặng đường dài nỗ lực.

“Tôi tin rằng, thành công là sự kết hợp hài hòa giữa nỗ lực, cơ hội và một chút may mắn. Nỗ lực là yếu tố quan trọng nhất, nó giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, thử thách và tiến gần hơn đến mục tiêu. Nhưng nếu chỉ có nỗ lực thôi thì chưa đủ. Chúng ta cũng cần phải biết nắm bắt cơ hội khi nó đến. Đôi khi, một chút may mắn cũng có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời của một người. Như chính câu chuyện của tôi, chính tôi đã rất nỗ lực trong mọi hoàn cảnh, tôi nỗ lực mỗi khi tập luyện, dù rất mệt nhưng tôi cũng luôn cố gắng, luôn nỗ lực từng ngày.

Tuy nhiên, tôi cũng không phủ nhận rằng tôi đã rất may mắn. Tôi may mắn khi có một gia đình luôn yêu thương và ủng hộ tôi, may mắn khi gặp được những người thầy tốt và những người bạn tốt. May mắn khi được tham gia vào những dự án ý nghĩa và có cơ hội đóng góp cho cộng đồng.

Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng, may mắn chỉ là một phần nhỏ trong câu chuyện thành công của tôi. Điều quan trọng hơn cả là tôi đã không ngừng nỗ lực, học hỏi và hoàn thiện bản thân. Tôi luôn tin rằng, mỗi người đều có quyền được hạnh phúc và thành công. Quan trọng là chúng ta có dám mơ ước, có dám hành động và có dám vượt qua giới hạn của bản thân hay không.

Vì vậy, tôi muốn gửi đến các bạn một thông điệp: Hãy tin vào bản thân, hãy nỗ lực hết mình và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ. Cơ hội sẽ đến với những người biết nắm bắt. Và khi cơ hội đến, hãy dũng cảm bước đi và tạo ra những điều kỳ diệu cho cuộc sống của mình”.

Tự truyện “Bước chân nhiệm màu” của Anton Trần Văn Tiên. Ảnh: NVCC

Là người chứng cho hành trình vượt đau đớn tìm được tình yêu của Anton Trần Văn Tiên , GS. Nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng chia sẻ: "Trần Văn Tiên là một thanh niên đầy nghị lực và ham học hỏi. Từ ngày đầu tôi biết, cậu chỉ là một người khuyết tật, tôi rất ái ngại cho cậu. Nhưng rồi qua thời gian đồng hành, tôi đã chứng kiến từng bước cậu dùng tri thức tiến đến thành công, trở thành một chủ thương hiệu vàng bạc đá quý. Trần Văn Tiên là một trong những tấm gương tự thân lập nghiệp, cậu còn có một tình yêu thật đẹp với cô Nguyễn Thị Lệ Quyên, một chuyện tình đầy cảm xúc".