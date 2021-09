Tiêm mũi 2 vắc xin COVID-19 muộn, có phải tiêm lại từ đầu?

Trước những lo ngại của người dân về việc tiêm mũi 2 vắc xin COVID-19 muộn hơn so với thời hạn như khuyến cáo của nhà sản xuất và cơ quan y tế do nhiều yếu tố, chuyên gia đầu ngành đã đưa ra giải đáp.

Hiện nay, tại Việt Nam có năm loại vắc xin phòng COVID-19 đang được tiêm gồm: AstraZeneca, Sputnik V, Pfizer, Moderna và Vero Cell.



Nhà sản xuất các vắc xin này đều có khuyến cáo cần tiêm đủ 2 mũi. Tùy từng loại, khoảng cách giữa 2 mũi tiêm là khác nhau, như: AstraZeneca (từ 8 đến 12 tuần); Sputnik V (3 tuần); Pfizer (3 tuần); Vero Cell (3 đến 4 tuần); Moderna (4 tuần). Tuy nhiên, trong tình trạng khan hiếm vắc xin trên toàn cầu cũng như ở Việt Nam, hay người dân đến lịch nhưng vì lý do nên có người đã tiêm mũi một nhưng quá thời hạn vẫn chưa được tiêm mũi hai.

Trong tình trạng thiếu vắc xin như hiện nay ở Việt Nam, việc tiêm chậm hơn so với khuyến cáo không ảnh hưởng đến hiệu lực của vắc xin.

Trả lời thắc mắc về việc tiêm vắc xin COVID-19 mũi 2 muộn có ảnh hưởng gì không, TS Đặng Thị Thanh Huyền, Phó trưởng Văn phòng Tiêm chủng mở rộng Quốc gia, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết: Những khuyến cáo về mốc thời gian (khoảng cách giữa 2 mũi tiêm) mà nhà sản xuất đưa ra là mốc lý tưởng nhất, trong bối cảnh dồi dào và sẵn nguồn vắc xin.

Còn trong tình trạng thiếu vắc xin như hiện nay ở Việt Nam, việc tiêm chậm hơn so với khuyến cáo không ảnh hưởng đến hiệu lực của vắc xin. Người dân không phải tiêm lại từ đầu các mũi vắc xin.

Ðến nay, chưa có thời gian tối đa của việc chậm tiêm mũi hai là bao nhiêu. Khi được tiêm mũi một, người được tiêm đã được bảo vệ ở một mức độ an toàn nhất định. Trong tình trạng thiếu vắc xin như hiện nay ở Việt Nam, việc tiêm chậm hơn so với khuyến cáo không ảnh hưởng đến hiệu lực của vắc xin.

Những đối tượng đã tiêm một mũi sẽ tiếp tục được tiêm đủ 2 mũi khi vắc xin được cung ứng. Việc tiêm đủ mũi, đúng lịch theo khuyến cáo của nhà sản xuất sẽ mang lại hiệu quả phòng bệnh tốt nhất.

Tuy nhiên những trường hợp tiêm muộn hơn so với lịch không ảnh hưởng đến đáp ứng miễn dịch khi tiêm mũi hai và không phải tiêm lại từ đầu.

Tại công văn hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19, Bộ Y tế nêu rõ những người đã tiêm mũi 1 với loại vắc xin nào thì tốt nhất tiêm mũi 2 bằng vắc xin đó.

Trong trường hợp nguồn vắc xin hạn chế, có thể phối hợp bằng cách tiêm mũi 2 vắc xin do Pfizer sản xuất cho người đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin do AstraZeneca sản xuất (nếu người được tiêm chủng đồng ý), khoảng cách giữa 2 mũi tiêm là 8 - 12 tuần. Không sử dụng vắc xin do Moderna sản xuất hoặc các vắc xin khác để tiêm mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 vắc xin AstraZeneca.

Những người đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin do Sinopharm, Moderna sản xuất thì mũi thứ 2 chỉ tiêm vắc xin cùng loại.