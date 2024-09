Thức uống “tàn phá” gan, nhiều người vẫn dùng hàng ngày

Gan là cơ quan nội tạng lớn nhất trong cơ thể, được ví là ‘nhà máy lọc máu’. Mọi thứ nạp vào cơ thể qua đường tiêu hóa đều được gan xử lý và lọc bỏ các chất độc ra ngoài.

Nếu gan bị tổn thương, các chất độc sẽ tích tụ lại trong cơ thể và gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nguy hiểm.

Dưới đây là một số đồ uống gây hại cho lá gan, cần lưu ý hạn chế dùng:

Rượu, bia

Rượu, bia thực sự là chất độc đối với gan. Nếu muốn bảo vệ lá gan khỏe mạnh, bạn hãy tránh xa rượu, bia. Uống quá nhiều rượu sẽ làm tổn thương gan, làm tăng đáng kể nguy cơ mắc các bệnh về gan, chẳng hạn như ung thư gan và xơ gan do rượu. Các nghiên cứu cho thấy phụ nữ uống một hoặc nhiều ly mỗi ngày và nam giới uống hai ly trở lên mỗi ngày có nguy cơ mắc ung thư gan tăng 42% và nguy cơ tử vong do ung thư gan tăng 17% so với những người uống ít rượu.

Mặc dù không phải tất cả các yếu tố nguy cơ gây bệnh gan đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn nhưng việc cắt giảm các loại thực phẩm và đồ uống nói trên có thể giúp bảo vệ gan của mình.

Soda và các loại đồ uống có đường

Đường là nhân tố lớn nhất góp phần dẫn tới thừa cân, béo phì. Việc tiêu thụ quá mức các loại đồ uống như soda, nước trái cây, đồ uống thể thao hoặc bất cứ các loại đồ uống có đường bổ sung đều làm tăng lượng chất béo tích tụ trong gan. Nguyên nhân là do gan chuyển hóa đường thành chất béo. Theo Tạp chí Y khoa Quốc tế Hepatology, chất béo dư thừa sẽ được lưu trữ trong các tế bào gan và gây ra bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Tại Mỹ, có tới 30% số người trưởng thành mắc tình trạng này. Gan nhiễm mỡ không do rượu được coi là “mối quan tâm hàng đầu đối với sức khỏe cộng đồng trên toàn thế giới”.

Theo Waqas Mahmood, bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Pennsylvania (Mỹ): "Trong số tất cả các loại thực phẩm có đường, soda được coi là thứ gây hại cho gan nhất. Theo nhiều nghiên cứu, uống soda thường xuyên cũng có liên quan đến nguy cơ tăng đường huyết, béo phì, bệnh tim, bệnh gút, chứng mất trí nhớ, các vấn đề về răng miệng và thậm chí là ung thư".

Cà phê

Cà phê thông thường chứa nhiều catechin, một loại chất chống ôxy hóa tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu bạn uống cà phê cho quá nhiều đường, sữa có thể gây hại tương đương việc uống nước ngọt. Vậy nên, hãy bảo vệ gan của bạn bằng cách tránh đồ uống có đường và hạn chế tối đa thực phẩm chế biến giàu chất béo.