Sức khỏe của bé 3 tuổi bị găm đinh vào đầu có tiến triển

Liên quan đến diễn biến tình hình sức khỏe của cháu Đ.N.A, bé gái 3 tuổi bị găm đinh vào đầu ở huyện Thạch Thất, Hà Nội, thông tin trên Dân Trí cho biết, hiện nay tình hình sức khỏe của cháu đã có tiến triển. Bệnh viện đang làm các thủ tục xét nghiệm máu của bố bé A. để chuẩn bị sẵn sàng cho ca mổ.

Được biết, bé A. đang được điều trị, chăm sóc tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Hình ảnh chụp X-quang hộp sọ bé gái 3 tuổi ở Hà Nội với nhiều đinh bị gắn trong đầu. Ảnh: Tiền Phong.

Trước đó, tối 19/1, chị Nguyễn Thanh Huyền Anh, bác dâu bên nội của cháu Đ.N.A, cho hay các bác sĩ đã cho bố cháu bé đi xét nghiệm máu để trong trường hợp cần thiết có thể truyền máu cho bé.

"Bác sĩ vừa hội chẩn và cho biết qua đêm đến sáng ngày 20/1, nếu cháu qua được, có tiển triển hơn, có sức khỏe hơn một chút thì sẽ tiến hành phẫu thuật lấy đinh ra cho cháu. Gia đình được biết hiện các đinh trong đầu cháu đã gây hiện tượng viêm mủ nên cũng nguy hiểm hơn", chị Huyền Anh nói.

Như tin tức đã đưa, vào ngày 18/1, ông Vương Trung Kiên - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất cho biết, vào 17h23 phút ngày 17/1, Khoa Cấp cứu tiếp nhận bé gái Đ.N.A ở Canh Nậu nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật.



Bệnh nhân được mẹ đưa đến. Các bác sĩ khi đó tiến hành điều tra bệnh sử thì người mẹ chỉ nói ''từ chiều gọi con không tỉnh, sau đó đưa đến viện''.

Các bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất đặt ống, chụp phim làm chẩn đoán thấy trên phim X-quang có hình ảnh cản quang trên hộp sọ bệnh nhi.

Chẩn đoán sơ bộ, bệnh nhi hôn mê nghi viêm màng não. Sau khi bệnh nhi nhập viện khoảng 1 giờ, Bệnh viện Thạch Thất đã chuyển bệnh nhi lên tuyến trên là Bệnh viện Xanh Pôn, đồng thời báo Công an huyện Thạch Thất do thấy dấu hiệu bất thường. Tại Bệnh viện Xanh Pôn, qua chụp cắt lớp phát hiện trong sọ não của bé A. nghi có 9 chiếc đinh bị găm vào đầu.

Ngày 20/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, trú tại xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội) về tội "Giết người".

Nguyễn Trung Huyên được xác định là nghi phạm chính trong vụ việc bé Đ.N.A. bị cắm đinh vào đầu .