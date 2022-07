Sự thật bất ngờ về món sushi nổi tiếng ở đất nước Nhật Bản

Theo kobeteppanyaki.com.au và heyexplorer.com, nhiều người nghĩ rằng sushi là "phát minh" của người Nhật. Trên thực tế, ý tưởng món ăn này bắt nguồn từ Đông Nam Á. Được gọi là nare-sushi, món ăn từ cá lên men được bọc trong cơm bắt nguồn từ một nơi nào đó ở vùng sông Mekong, sau đó lan sang Trung Quốc và tiếp đến là Nhật Bản. Ảnh: HE. Khi món sushi mới được "phát minh", cá được bọc trong cơm nhằm mục đích mang lại hương vị độc đáo, kéo dài thời gian sử dụng và bảo vệ nó khỏi côn trùng. Khi ăn, người ta sẽ bỏ phần cơm này. Để tránh lãng phí, cơm trộn giấm của món sushi sau này được ăn cùng với loại hải sản đi kèm. Ảnh: HE. Có 6 loại sushi chính. Mỗi loại đều khác biệt và không nhất thiết phải có cá. Tuy nhiên, có một thứ mà tất cả các món sushi đều phải có, đó là cơm trộn giấm. Ảnh: HE. Khái niệm về sushi hiện đại được ông Hanaya Yohei sáng chế ra ở Nhật vào khoảng cuối những năm 1800. Hanaya Yohei chính là người đã sáng tạo ra món Nigiri sushi - một loại sushi với một lát hải sản đặt bên trên nắm cơm trộn giấm như chúng ta vẫn ăn ngày nay. Ảnh: HE. Nhiều người sử dụng từ "sushi" và "sashimi" thay cho nhau, song thực tế, đây là hai món ăn hoàn toàn khác biệt. Ảnh: Boldsky. Sushi là món ăn chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, đặc biệt là axit béo omega-3 tốt cho tim mạch. Sushi có lượng chất béo thấp, hàm lượng protein cao. Nori, có trong nhiều loại sushi, giàu vitamin A, B-6 và C cũng như iod. Ảnh: HE. Khi ăn sushi, bạn nên dùng tay, không sử dụng đũa. Ảnh: HE. Được biết, sushi từng là một món ăn đường phố rẻ tiền, bán ở các quầy hàng ven đường để cung cấp bữa ăn nhanh cho những người cần. Ảnh: HE. Trận động đất vào năm 1923 đã khiến nhiều người dân ở Nhật Bản mất nhà cửa và phải di dời, bao gồm cả các đầu bếp sushi. Nhiều người quyết định rời khỏi Tokyo và sau đó họ mở các nhà hàng trên khắp đất nước. Điều này khiến sushi trở nên nổi tiếng khắp Nhật Bản. Ảnh: HE. Phải mất 10 năm học việc mới trở thành đầu bếp sushi, đó là lý do tại sau đầu bếp sushi rất được tôn trọng. Ảnh: HE. Gần 80% sản lượng cá ngừ vây xanh đánh bắt trên thế giới được sử dụng để làm món sushi. Ảnh: HE. Mời độc giả xem thêm video: Món ăn ngon từ... úp nồi (Nguồn video: THĐT)

