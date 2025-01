Làm giá đỗ an toàn tại nhà sau vụ lùm xùm Bách Hóa Xanh

Giá đỗ là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, chứa nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin C, E, chất xơ và protein, được sử dụng trong nhiều món ăn hàng ngày. Ảnh minh họa Trước những thông tin giá đỗ trên thị trường bị có thể "ngâm tẩm" hoá chất gây hại cho sức khỏe. Để đảm bảo an toàn, bạn có thể tự làm giá đỗ sạch tại nhà với một số cách đơn giản dưới đây: Ảnh minh họa Làm giá đỗ bằng rổ nhựa: Nguyên vật liệu cần có: 1 cái rổ nhựa, 1 cái đĩa sứ,1 khăn lông lớn, 100g đậu xanh. Ảnh minh họa Cách làm giá đỗ bằng rổ: Đậu xanh đem rửa sạch cho trôi hết bụi bẩn và tạp chất, sau đó ngâm với nước ấm (pha nước ấm theo tỷ lệ 3 nước lạnh, 2 nước sôi) trong 1 tiếng. Chà rửa sạch rổ nhựa dùng để làm giá đỗ, khăn lông giặt sạch, đem phơi khô. Xếp gọn khăn lông đã thấm nước vào rổ sao cho kín hết đáy rổ là được. Đổ 100g đậu xanh đã ngâm lên trên khăn, trải đều để giá đỗ phát triển đồng đều. Đè đĩa sứ lên trên đậu xanh để tránh ánh sáng, giúp giá đỗ mập mạp, trắng và giòn hơn. Đặt rổ giá đỗ nơi ít ánh sáng, thường xuyên kiểm tra, thêm nước 2 lần/ngày cho giá đỗ mau lên. Sau 2 - 3 ngày là có thể thu hoạch giá đỗ. Ảnh minh họa Làm giá đỗ bằng thùng xốp: Nguyên vật liệu cần có: 100g đậu xanh, 1 thùng xốp, khăn lông lớn, cát. Ảnh minh họa Cách làm giá đỗ bằng thùng xốp: Rửa sạch đậu xanh và ngâm với nước ấm qua đêm cho đậu mềm vỏ, dễ lên giá đỗ hơn. Dưới đáy thùng xốp, bạn đục lỗ để phần nước dư dễ dàng thoát ra ngoài, tránh làm úng giá đỗ. Lót dưới đáy thùng xốp một lớp khăn lông mềm, sạch. Dàn đều một lớp cát mỏng trên khăn, độ dày khoảng 3cm là được. Tiếp theo, rải đều phần đậu xanh đã ngâm lên trên, lót thêm một lớp khăn giấy ăn để tránh ánh sáng. Mỗi ngày, tưới nước cho giá đỗ 2 lần và sau 2 - 3 ngày là có thể ăn được. Ảnh minh họa Làm giá đỗ bằng hộp sữa: Với cách làm giá đỗ này, bạn có thể tận dụng lại hộp sữa đã bỏ đi và hơn thế nữa, ủ giá trong hộp sữa kín sẽ giúp giá đậu xanh phát triển, mọc mầm nhanh hơn những phương pháp khác. Ảnh minh họa Nguyên liệu và dụng cụ cần có khi làm giá đỗ bằng vỏ hộp sữa: 200 - 300g đậu xanh, vỏ hộp sữa loại 1 lít. Ảnh minh họa Cách thực hiện: Đậu xanh vo sạch và ngâm như cách làm kể trên. Hộp sữa bạn rửa sạch, để ráo và đậy kín nắp. Tiếp đến, cắt 4 lỗ nhỏ ở 4 gốc của hộp sữa để cho đậu vào. Với cách làm giá đậu xanh này, bạn cần tưới nước cho đậu bằng cách ngâm cả hộp đậu vào xô nước trong khoảng 5 - 10 phút rồi dốc hết nước ra ngoài. Trong khi ủ giá, cần để hộp sữa ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời. Sau khoảng 3 ngày khi quan sát thấy hộp sữa phồng lên chính là lúc đậu xanh đã nảy mầm thành giá, bạn cắt bỏ vỏ hộp sữa và thu hoạch giá đỗ. Ảnh minh họa Lưu ý khi ăn giá đỗ: Giá đỗ sống không an toàn nếu hệ thống miễn dịch của bạn bị suy yếu do bệnh tật, chẳng hạn như nhiễm virus HIV hoặc ung thư. Do hàm lượng nước cao nên giá đỗ sống có thể chứa vi khuẩn và gây nhiễm trùng đường ruột. Điều này gây ra các vấn đề về tiêu hóa, chẳng hạn như tiêu chảy, đầy hơi, buồn nôn và ói mửa. Tốt nhất bạn chỉ nên ăn chúng sau khi đã nấu chín hoàn toàn. Ảnh minh họa Phụ nữ có thai và trẻ em cũng chỉ nên ăn giá đỗ đã nấu chín kỹ để tránh nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm. Tránh bất kỳ loại đậu nảy mầm nào ở trẻ dưới 24 tháng tuổi. Ảnh minh họa Xem video: Cách làm xúc xích tại nhà ngon thần thánh

