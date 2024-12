Top món ngon từ giá đỗ ăn là nghiền

Giá đỗ chứa chất béo và năng lượng thấp nên có khả năng trợ giúp tiêu hóa, lợi tiểu, giảm mỡ, giảm cholesterol có hại, vì thế người béo phì nên thường xuyên ăn để giảm mỡ máu, đẩy lùi nguy cơ bị bệnh tim mạch. Ảnh minh họa Không chỉ tốt cho sức khỏe, giá đỗ có thể chế biến thành nhiều món ngon, được nhiều người yêu thích. Ảnh minh họa Nộm giá đỗ xanh: Nguyên liệu làm nộm giá đỗ xanh: Giá đỗ, cà rốt, ớt xanh. Cách làm nộm giá đỗ xanh: Rửa sạch giá đỗ, chần sơ giá trong nồi nước sôi khoảng 1 phút thì vớt ra cho vào bát nước lạnh. Cà rốt và ớt xanh thái sợi. Tỏi đập dập, băm nhỏ. Cho tỏi băm vào phi thơm rồi nêm muối, xì dầu nhạt, giấm, hạt tiêu và khuấy đều lên. Tiếp đó cho giá đỗ, cà rốt, ớt xanh vào bát to và rưới phần nước sốt này lên trên. Dùng đũa trộn thật đều các nguyên liệu, nêm lại vừa miệng là hoàn thành món ăn nộm giá đỗ xanh này. Ảnh minh họa Canh giá đỗ nấu cà chua: Nguyên liệu: Giá đỗ tươi, thịt nạc, cà chua, hẹ và các loại gia vị. Chế biến: Giá rửa sạch, bỏ rễ, để ráo nước. Hẹ cũng rửa sạch, cắt khúc khoảng 1 cm. Thịt cắt miếng nhỏ vừa ăn, đem ướp với ít muối để thịt cứng và ngon hơn. Cà chua rửa sạch, cắt miếng vừa ăn. Cách làm: Cho lượng nước vừa đủ ăn vào nồi, sau đó đun sôi, tiếp theo lần lượt cho thịt và cà chua vào. Nêm gia vị cho vừa ăn, nước sôi lên lần nữa tiếp tục cho giá đỗ và hẹ vào. Món canh giá đỗ nấu cà chua vừa bổ, vừa mát lại giúp bạn nhanh chóng giảm cân. Ảnh Internet Mì trứng xào giá đỗ: Nguyên liệu: 200g giá đỗ, 200g mì trứng, dầu ăn, sốt tương đen, xì dầu, muối, đường, mè, gừng, hành lá, hành củ. Cách thực hiện: Đun sôi một nồi nước, cho mì vào luộc. Khi mì mềm, vớt ra và dội qua nước lạnh, rồi để ráo. Làm nóng chảo trên lửa lớn, cho 1 thìa dầu ăn và 2 lát gừng đập dập vào phi. Tiếp theo, thêm hành củ và hành lá vào đảo khoảng 1 phút. Phi thơm gừng đã băm nhỏ trên chảo nóng có sẵn dầu ăn. Cho tiếp mì vào đảo khoảng 1 phút, thêm 1/2 bát nước sốt rồi trộn đều đến khi sốt ngấm vào mì. Thêm giá đỗ vào chảo và đảo nhanh lần nữa, nêm nếm gia vị, sốt cho vừa ăn. Cuối cùng, đổ mì sang đĩa, rắc hành lá, mè và thưởng thức ngay khi còn nóng. Ảnh Pinterest Giá xào hẹ: Với hương vị thanh mát, giá xào hẹ được xem là một món chay ăn thanh đạm, cung cấp nhiều dưỡng chất tốt và giúp cơ thể thanh lọc sau những ngày mệt mỏi. Chỉ với vài bước đơn giản là bạn sẽ có ngay một món giá xào hẹ với hương thơm "mê ly" và màu sắc bắt mắt. Hẹ dai mềm kết hợp với giá xào giòn ngon, thấm đẫm gia vị chắc chắn sẽ mang lại một bữa ăn ngon miệng cho bạn và gia đình. Ảnh Internet Giá đỗ xào thịt bò là món ngon chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe cũng như chức năng sinh lý. Nguyên liệu cần có cho món giá đỗ xào thịt bò gồm 250g giá đỗ, 100g thịt bò, 2 củ hành khô, 1 nắm hẹ tươi và gia vị nêm nếm. Cách làm giá đỗ xào thịt bò như sau: Cắt thịt bò thành từng lát mỏng rồi ướp với gia vị. Giá đỗ rửa sạch, để ráo nước rồi sơ chế cùng hẹ và hành khô. Chuẩn vị chảo dầu sôi phi thơm hành rồi cho thịt bò vào xào chín tới. Sau đó cho giá đỗ và hẹ vào, nêm nếm vừa miệng rồi tắt bếp. Nấu quá chín, giá trị dinh dưỡng của thịt bò và giá đỗ có thể giảm đi nên bạn chỉ cần nấu vừa chín tới. Ảnh Internet Nước ép giá đỗ với thơm dồi dào vitamin chống oxy hóa. Giá đỗ giàu Vitamin C, ngoài các tác dụng về tái tạo tế bào, đẹp da, tăng miễn dịch,.. còn có thể giúp giảm stress, lo lắng, trầm cảm ở phụ nữ. Ảnh Internet Canh đậu phụ giá đỗ: Nguyên liệu: Giá đỗ, cà chua, đậu phụ, thịt lợn nạc, hành hoa. Cách làm: Ướp đậu hũ với hạt nêm hoặc bột canh khoảng 10 phút. Cà chua rửa sạch, bổ cau. Thịt nạc thái miếng mỏng. Đổ dầu ăn vào nồi, cho cà chua vào xào qua, đổ nước vào đun sôi. Thả đậu hũ, thịt vào sau đó là giá đỗ, đun lửa to, cho nồi canh sôi trở lại. Sau đó cho hành thái khúc vào là xong món canh ngon đậu phụ giá đỗ. Ảnh minh họa Vừa qua lùm xùm sự việc hàng tấn gá đỗ ngâm hóa chất được bán trong Bách Hóa Xanh khiến dư luận hoang mang. Sau đây là cách phân biệt giá sạch và giá nhiễm hóa chất. Giá đỗ không ủ hóa chất: Rễ dài như sợi chỉ, thân không mập. Cọng giá này khi bấm vào thấy độ giòn của giá, khi xào không ra nước, khi ăn có vị thơm của đậu. Giá dùng thuốc kích thích: Cọng giá ngắn mập, trắng, không có hoặc rất ít rễ. Hạt mầm thường nhỏ, thậm chí không có hạt mầm bám trên thân giá. Khi xào nấu, giá ra nước nhiều, khi ăn thường không có mùi thơm của đậu. Ảnh minh họa Xem video: Món ăn gây thèm và không thể thiếu trong ngày Tết

Giá đỗ chứa chất béo và năng lượng thấp nên có khả năng trợ giúp tiêu hóa, lợi tiểu, giảm mỡ, giảm cholesterol có hại, vì thế người béo phì nên thường xuyên ăn để giảm mỡ máu, đẩy lùi nguy cơ bị bệnh tim mạch. Ảnh minh họa Không chỉ tốt cho sức khỏe, giá đỗ có thể chế biến thành nhiều món ngon, được nhiều người yêu thích. Ảnh minh họa Nộm giá đỗ xanh: Nguyên liệu làm nộm giá đỗ xanh: Giá đỗ, cà rốt, ớt xanh. Cách làm nộm giá đỗ xanh: Rửa sạch giá đỗ, chần sơ giá trong nồi nước sôi khoảng 1 phút thì vớt ra cho vào bát nước lạnh. Cà rốt và ớt xanh thái sợi. Tỏi đập dập, băm nhỏ. Cho tỏi băm vào phi thơm rồi nêm muối, xì dầu nhạt, giấm, hạt tiêu và khuấy đều lên. Tiếp đó cho giá đỗ, cà rốt, ớt xanh vào bát to và rưới phần nước sốt này lên trên. Dùng đũa trộn thật đều các nguyên liệu, nêm lại vừa miệng là hoàn thành món ăn nộm giá đỗ xanh này. Ảnh minh họa Canh giá đỗ nấu cà chua: Nguyên liệu: Giá đỗ tươi, thịt nạc, cà chua, hẹ và các loại gia vị. Chế biến: Giá rửa sạch, bỏ rễ, để ráo nước. Hẹ cũng rửa sạch, cắt khúc khoảng 1 cm. Thịt cắt miếng nhỏ vừa ăn, đem ướp với ít muối để thịt cứng và ngon hơn. Cà chua rửa sạch, cắt miếng vừa ăn. Cách làm: Cho lượng nước vừa đủ ăn vào nồi, sau đó đun sôi, tiếp theo lần lượt cho thịt và cà chua vào. Nêm gia vị cho vừa ăn, nước sôi lên lần nữa tiếp tục cho giá đỗ và hẹ vào. Món canh giá đỗ nấu cà chua vừa bổ, vừa mát lại giúp bạn nhanh chóng giảm cân. Ảnh Internet Mì trứng xào giá đỗ: Nguyên liệu: 200g giá đỗ, 200g mì trứng, dầu ăn, sốt tương đen, xì dầu, muối, đường, mè, gừng, hành lá, hành củ. Cách thực hiện: Đun sôi một nồi nước, cho mì vào luộc. Khi mì mềm, vớt ra và dội qua nước lạnh, rồi để ráo. Làm nóng chảo trên lửa lớn, cho 1 thìa dầu ăn và 2 lát gừng đập dập vào phi. Tiếp theo, thêm hành củ và hành lá vào đảo khoảng 1 phút. Phi thơm gừng đã băm nhỏ trên chảo nóng có sẵn dầu ăn. Cho tiếp mì vào đảo khoảng 1 phút, thêm 1/2 bát nước sốt rồi trộn đều đến khi sốt ngấm vào mì. Thêm giá đỗ vào chảo và đảo nhanh lần nữa, nêm nếm gia vị, sốt cho vừa ăn. Cuối cùng, đổ mì sang đĩa, rắc hành lá, mè và thưởng thức ngay khi còn nóng. Ảnh Pinterest Giá xào hẹ: Với hương vị thanh mát, giá xào hẹ được xem là một món chay ăn thanh đạm, cung cấp nhiều dưỡng chất tốt và giúp cơ thể thanh lọc sau những ngày mệt mỏi. Chỉ với vài bước đơn giản là bạn sẽ có ngay một món giá xào hẹ với hương thơm "mê ly" và màu sắc bắt mắt. Hẹ dai mềm kết hợp với giá xào giòn ngon, thấm đẫm gia vị chắc chắn sẽ mang lại một bữa ăn ngon miệng cho bạn và gia đình. Ảnh Internet Giá đỗ xào thịt bò là món ngon chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe cũng như chức năng sinh lý. Nguyên liệu cần có cho món giá đỗ xào thịt bò gồm 250g giá đỗ, 100g thịt bò, 2 củ hành khô, 1 nắm hẹ tươi và gia vị nêm nếm. Cách làm giá đỗ xào thịt bò như sau: Cắt thịt bò thành từng lát mỏng rồi ướp với gia vị. Giá đỗ rửa sạch, để ráo nước rồi sơ chế cùng hẹ và hành khô. Chuẩn vị chảo dầu sôi phi thơm hành rồi cho thịt bò vào xào chín tới. Sau đó cho giá đỗ và hẹ vào, nêm nếm vừa miệng rồi tắt bếp. Nấu quá chín, giá trị dinh dưỡng của thịt bò và giá đỗ có thể giảm đi nên bạn chỉ cần nấu vừa chín tới. Ảnh Internet Nước ép giá đỗ với thơm dồi dào vitamin chống oxy hóa. Giá đỗ giàu Vitamin C, ngoài các tác dụng về tái tạo tế bào, đẹp da, tăng miễn dịch,.. còn có thể giúp giảm stress, lo lắng, trầm cảm ở phụ nữ. Ảnh Internet Canh đậu phụ giá đỗ: Nguyên liệu: Giá đỗ, cà chua, đậu phụ, thịt lợn nạc, hành hoa. Cách làm: Ướp đậu hũ với hạt nêm hoặc bột canh khoảng 10 phút. Cà chua rửa sạch, bổ cau. Thịt nạc thái miếng mỏng. Đổ dầu ăn vào nồi, cho cà chua vào xào qua, đổ nước vào đun sôi. Thả đậu hũ, thịt vào sau đó là giá đỗ, đun lửa to, cho nồi canh sôi trở lại. Sau đó cho hành thái khúc vào là xong món canh ngon đậu phụ giá đỗ. Ảnh minh họa Vừa qua lùm xùm sự việc hàng tấn gá đỗ ngâm hóa chất được bán trong Bách Hóa Xanh khiến dư luận hoang mang. Sau đây là cách phân biệt giá sạch và giá nhiễm hóa chất. Giá đỗ không ủ hóa chất: Rễ dài như sợi chỉ, thân không mập. Cọng giá này khi bấm vào thấy độ giòn của giá, khi xào không ra nước, khi ăn có vị thơm của đậu. Giá dùng thuốc kích thích: Cọng giá ngắn mập, trắng, không có hoặc rất ít rễ. Hạt mầm thường nhỏ, thậm chí không có hạt mầm bám trên thân giá. Khi xào nấu, giá ra nước nhiều, khi ăn thường không có mùi thơm của đậu. Ảnh minh họa Xem video: Món ăn gây thèm và không thể thiếu trong ngày Tết