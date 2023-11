Sử dụng thực phẩm mùa mưa bão, ngập lụt sao cho an toàn?

Những ngày qua, tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền Trung diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng đến việc sinh hoạt của người dân.



Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, mưa lụt và các thay đổi bất thường về thời tiết là những điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật phát triển, gây tình trạng ô nhiễm thực phẩm như ôi, thiu, mốc và sinh độc tố. Nếu sử dụng những thực phẩm này, con người rất dễ bị ngộ độc.

Nguồn nước sử dụng để ăn uống, chế biến thực phẩm trong thời gian này cũng có thể bị ô nhiễm do bị ngập úng, lụt lội. Động vật gia súc, gia cầm bị nhiễm bệnh cũng thể dẫn đến nguy cơ ngộ độc thực phẩm khi sử dụng.

Đảm bảo an toàn thực phẩm trong mùa mưa bão là vấn đề rất quan trọng. (Ảnh minh họa).

Ngoài ra, ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm thường gặp sau mưa bão, lụt, thiên tai như: bệnh tả, thương hàn, lỵ trực trùng, bệnh than, bệnh tiêu chảy, viêm gan A, E...

Để bảo đảm an toàn thực phẩm , phòng chống dịch bệng trong mùa bão lũ, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) khuyến cáo người dân, trước khi xảy ra bão, lũ cần lựa chọn, chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn, chủ động dự trữ các loại lương thực, thực phẩm chế biến sẵn, nước uống đóng chai, các loại vitamin, các hoá chất sát khuẩn của ngành y tế.

Khi bão, lũ xảy ra, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng thực phẩm tuyệt đối không sử dụng gia súc, gia cầm, thuỷ sản chết bệnh, chết không rõ nguyên nhân làm thức ăn hoặc chế biến thực phẩm; thực hiện ăn chín, uống chín.

Sau khi bão, lũ rút, người dân cần ăn uống đủ dinh dưỡng, ăn chín, uống chín, đảm bảo an toàn để phòng chống dịch bệnh đường tiêu hoá, ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn môi trường xung quanh, nguồn nước sử dụng sau khi hết ngập lụt theo đúng hướng dẫn, khuyến cáo.