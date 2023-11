Có gì trong căn hộ Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My ở sau đám cưới?

Những ngày gần đây, đám cưới Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My trở thành tâm điểm chú ý của khán giả. Người hâm mộ cũng tò mò về tổ ấm mà cả hai về chung nhà sau đám cưới. Ảnh: FBNV Năm 2021, Đoàn Văn Hậu đã tậu một căn hộ cao cấp tại khu vực đường Lê Đức Thọ (Hà Nội). Tại thời điểm mua, căn hộ được cho là có giá không dưới 5 tỷ đồng. Ảnh: The Zei Nhiều người đoán rằng, căn hộ này chính là nơi hai vợ chồng Văn Hậu sẽ ở sau khi cưới. Ảnh: The Zei Trong một đoạn video tân gia do một người chị thân thiết với Đoàn Văn Hậu chia sẻ, người hâm mộ phần nào thấy được căn hộ của nam cầu thủ. Ảnh chụp màn hìnhCăn hộ của Đoàn Văn Hậu có tone màu đen - trắng chủ đạo, thiết kế đơn giản nhưng hiện đại. Ảnh: FBNV Sau khi nhận nhà, Văn Hậu đã sửa lại phần sàn, thay bằng gạch xương cá màu ghi. Ảnh: chụp màn hình Khu bếp không quá rộng nhưng tiện nghi. Ảnh: chụp màn hình Phòng tắm thiết kế cửa kính với gam màu đen trắng, sang trọng như khách sạn 5 sao. Ảnh: chụp màn hình Góc làm việc của Đoàn Văn Hậu bố trí cạnh cửa sổ, được trang bị dàn máy tính khủng. Ảnh: chụp màn hình Đáng chú ý, trong nhà có nhiều đồ trang trí hiện đại và đắt tiền. Ảnh: chụp màn hình Sự xuất hiện của những chú Bearbrick phần nào cho thấy độ giàu của gia chủ. Ảnh: chụp màn hình Đặc biệt, từ ban công, phòng tắm đều có thể nhìn thẳng ra SVĐ Mỹ Đình và nhiều khu vực khác trong thành phố, ngắm pháo hoa trong dịp lễ Tết tuyệt đẹp. Ảnh: FBNVCận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

Những ngày gần đây, đám cưới Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My trở thành tâm điểm chú ý của khán giả. Người hâm mộ cũng tò mò về tổ ấm mà cả hai về chung nhà sau đám cưới. Ảnh: FBNV Năm 2021, Đoàn Văn Hậu đã tậu một căn hộ cao cấp tại khu vực đường Lê Đức Thọ (Hà Nội). Tại thời điểm mua, căn hộ được cho là có giá không dưới 5 tỷ đồng. Ảnh: The Zei Nhiều người đoán rằng, căn hộ này chính là nơi hai vợ chồng Văn Hậu sẽ ở sau khi cưới. Ảnh: The Zei Trong một đoạn video tân gia do một người chị thân thiết với Đoàn Văn Hậu chia sẻ, người hâm mộ phần nào thấy được căn hộ của nam cầu thủ. Ảnh chụp màn hình Căn hộ của Đoàn Văn Hậu có tone màu đen - trắng chủ đạo, thiết kế đơn giản nhưng hiện đại. Ảnh: FBNV Sau khi nhận nhà, Văn Hậu đã sửa lại phần sàn, thay bằng gạch xương cá màu ghi. Ảnh: chụp màn hình Khu bếp không quá rộng nhưng tiện nghi. Ảnh: chụp màn hình Phòng tắm thiết kế cửa kính với gam màu đen trắng, sang trọng như khách sạn 5 sao. Ảnh: chụp màn hình Góc làm việc của Đoàn Văn Hậu bố trí cạnh cửa sổ, được trang bị dàn máy tính khủng. Ảnh: chụp màn hình Đáng chú ý, trong nhà có nhiều đồ trang trí hiện đại và đắt tiền. Ảnh: chụp màn hình Sự xuất hiện của những chú Bearbrick phần nào cho thấy độ giàu của gia chủ. Ảnh: chụp màn hình Đặc biệt, từ ban công, phòng tắm đều có thể nhìn thẳng ra SVĐ Mỹ Đình và nhiều khu vực khác trong thành phố, ngắm pháo hoa trong dịp lễ Tết tuyệt đẹp. Ảnh: FBNV