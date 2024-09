Sơn La - thiên đường ẩm thực với những đặc sản nức tiếng

Pa Pỉnh Tộp (cá gập nướng) là món ăn cổ truyền, đặc sản Sơn La nổi tiếng. Cá được làm sạch, ướp đầy đủ gia vị sả, gừng, ớt rừng, rau thơm, mắc khén…rồi nướng trên than củi. Thịt cá sau khi nướng giữ nguyên độ ngọt dai tự nhiên. Ảnh: Điện máy xanh Nộm da trâu là món ăn đặc sản Sơn La do người Thái sáng tạo nên. Món nộm được làm từ da trâu thái mỏng, trộn cùng các loại rau thơm, gia vị tạo nên một món ăn giòn tan, chua cay, rất lạ miệng. Ảnh: Đặc sản Việt Nam Ngoài nộm da trâu, bê chao Mộc Châu cũng là món ngon Sơn La đáng để du khách thưởng thức. Thịt bê mềm ngọt thơm lừng mùi sả với lớp da giòn sần sật chấm kèm tương bần đậm đà. Ảnh: Mia.vn Cháo mắc là một trong những món ăn đặc sản của Sơn La nhưng lại không được nhiều người biết đến. Quả mắc nhung nấu cùng gạo nếp và nước hầm xương trong nhiều giờ, vừa thơm ngon lại bổ dưỡng. Ảnh: Wiki Travel Một trong những biểu tượng ẩm thực của Sơn La đó chính là cơm lam. Món ăn được làm từ gạo nếp cái hoa vàng, gạo cẩm, đem ngâm cùng muối và gừng rồi cho vào ống tre nướng trên bếp than hồng. Hương thơm đặc trưng của gạo nếp quyện với vị bùi của tre tạo nên một món ăn dân dã mà hấp dẫn. Ảnh: Vietnamnet Thịt trâu gác bếp là một trong những đặc sản của vùng núi Tây Bắc và Sơn La. Món ăn được chế biến từ thịt trâu tươi, thái mỏng, ướp gia vị rồi đem gác lên bếp than hồng cho đến khi thịt khô, săn chắc. Thịt trâu gác bếp có vị mặn ngọt vừa ăn, cay nồng của ớt, thơm lừng mùi khói bếp, thường được dùng để nhắm rượu. Ảnh: Vietnamnet Thịt muối chua là một trong những đặc sản Sơn La được nhiều du khách yêu thích. Món ăn này đặc biệt ở chất lượng khi càng để lâu thì càng trở nên ngon và dai. Ảnh: Vietnamnet Vịt Chiềng Mai là giống vịt có trọng lượng nhỏ, chỉ từ 1,5-1,7 kg. Chúng có xương nhỏ, da màu vàng, thịt thơm, vị ngọt, ăn mềm nhưng không bở. Các đầu bếp dùng vịt để chế biến thành các món vịt luộc; vịt om măng; vịt xào sả ớt; vịt rang riềng,...Ảnh: Shutterstock Tỏi cô đơn Phù Yên cũng là đặc sản được nhiều người tìm kiếm. Tỏi cô đơn là giống tỏi một nhánh, nhánh tỏi to, màu tía, mùi thơm và vị cay nhẹ nhưng không hăng. Giống tỏi này ngon hơn và đắt hơn các giống tỏi khác. Du khách có thể mua tỏi cô đơn Phù Yên về làm quà. Ảnh: Sức khoẻ đời sốngXem video: Khóc thét với những món ăn được tạo hình vô cùng “độc lạ”

