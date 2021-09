Sáng 7/9: Hơn 6.400 ca COVID-19 nặng đang điều trị

Bộ Y tế cho biết, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 536.788 ca mắc COVID-19, đứng thứ 51/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 159/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 5.457 ca nhiễm).

Ảnh minh họa. Từ ngày 27/4/2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 532.490 ca, trong đó có 298.683 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.



Có 9/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước là Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc.

Có 9 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Kon Tum, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh, Lào Cai, Hưng Yên.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. HCM (258.536), Bình Dương (134.627), Đồng Nai (29.420), Long An (25.942), Tiền Giang (10.805).

Theo Bộ Y tế, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 6/9 là 9.730, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 301.457

Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.407 ca. Đến nay, Việt Nam có 13.385 ca tử vong do COVID-19, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Trong 24 giờ qua đã thực hiện 494.756 xét nghiệm cho 1.169.631 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 17.695.842 mẫu cho 40.159.783 lượt người.

Tổng số liều vắc xin COVID-19 đã được tiêm là 22.012.123 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 18.673.340 liều, tiêm mũi 2 là 3.338.783 liều.