Rơi từ ban công chung cư, bé gái có thể mắc hội chứng sợ độ cao

Trước đó, vào khoảng 17h30 chiều 28/2, một bé gái 3 tuổi tại tầng 12A của tòa nhà chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng (Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) bất ngờ bò từ trong nhà rồi trèo ra lan can.

Sau đó, bé gái bám vào lan can, treo mình lơ lửng. Một số người dân ở tòa bên cạnh phát hiện sự việc đã hô hoán người tới cứu giúp.

Lúc này, một người đàn ông phía dưới trèo lên mái che của sảnh. Chỉ vài giây sau, bé gái rơi từ lan can tầng 12A xuống, may mắn được người đàn ông đỡ kịp. Được biết "người hùng" cứu cháu bé là anh Nguyễn Ngọc Mạnh ở Đông Anh, Hà Nội làm nghề lái xe tải, chuyên nhận chuyển nhà trọn gói.

Lãnh đạo Công an phường Thanh Xuân Trung cho biết cháu bé bị gãy tay và chân, hiện tại đang được theo dõi tâm lý, chụp chiếu. Việc bé gái thoát chết an toàn là điều vô cùng may mắn.