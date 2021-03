Quần “tổ ong” có gì hot mà chị em thi nhau bắt trend?

Legging dễ phối đồ lại tôn dáng nên có mặt trong tủ đồ của hầu hết các chị em. Tuy nhiên, nhiều mẫu quần legging bộc lộ nhược điểm khiến người mặc hớ hênh, lộ vùng nhạy cảm. Mới đây, mẫu quần Yoga Aimilia có giá từ 25- 33 đô la (khoảng 600.000 đến 800.000 đồng) đang rất "hot", được chị em đón nhận nhiệt tình. So với những mẫu legging chào sân trước đó, kiểu legging này được đánh giá tiện lợi, có khả năng tôn lên đường cong cơ thể, đồng thời khắc phục khuyết điểm vòng 3 thiếu căng mẩy. Về chất liệu, quần được may với chất liệu sợi polyamide và spandex (92% polyamide, 8% spandex). Ưu điểm nổi bật của chúng là độ đàn hồi cao và chắc chắn, mang lại cảm giác thoải mái khi vận động. Chiếc quần được đánh giá không quá dày song cũng không phải lo lắng “lộ hàng” vì chất liệu mỏng manh. Quần “tổ ong” có tính năng hút ẩm tối đa, giúp người mặc chia tay với cảm giác bí bách khó chịu khi đổ mồ hôi trong phòng tập. Tính năng tùy chỉnh mang lại cảm giác thoải mái, mềm mịn không lo kích ứng, đặc biệt là vùng đùi. Quần “tổ ong” rất dễ mặc, thích hợp tập yoga, thể thao hoặc phối đồ xuống phố. Về màu sắc, quần “tổ ong” được thiết kế đa dạng đảm bảo sở thích của từng người. Chị em sẽ có nhiều lựa chọn để phối đồ phù hợp với từng trang phục. Về kích cỡ, quần tập Yoga Aimilia được may với kích cỡ đạt chuẩn từ size S đến 2XL, độ dài tới mắt cá chân nên phù hợp hầu hết form dáng. Nhờ ưu điểm vượt trội, xu hướng quần legging nâng vòng 3 đang gây sốt trên Tik Tok khi các hashtag #amazonleggings thu về đến hơn 103 triệu lượt xem. Một số YouTuber cũng tiến hành thử item đang "gây bão" này và đều cảm thấy ngạc nhiên trước khả năng tạo cảm giác vòng 3 "khủng" của chiếc quần. Ảnh: Amazon. Mời độc giả xem video: Gặp gỡ chú chó làm toán, đi bằng 2 chân, trình diễn thời trang nổi tiếng nhất. Nguồn: Yannews.

