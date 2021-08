Phát sốt món ngon sao Việt nấu khi giãn cách “ăn đứt” nhà hàng

Trong thời gian nghỉ dịch, Lan Khuê thường xuyên vào bếp trổ tài nấu nướng các món ngon chiêu đãi gia đình. Mới đây, chân dài làng mẫu khiến người hâm mộ trầm trồ khi tự tay làm món Tacos đặc trưng của người Mexico trông cực hấp dẫn. Món ăn của Lan Khuê trông vô cùng bắt mắt từ màu sắc cho đến cách bày biện. Trước đó không lâu, người đẹp từng khoe tài nấu món bún sườn sấu đậm chất Bắc. Lan Khuê cũng được khen ngợi hết lời khi làm món cá hồi sốt tương gừng ăn kèm rong nho. Món ăn được trang trí với hoa vô cùng lãng mạn. Đây là món cơm hải sản được nàng siêu mẫu trang trí theo kiểu Âu trông giống như một vườn hoa, nhìn đẹp không nỡ ăn. Mùa dịch ở nhà, ca sĩ Tóc Tiên cũng trổ tài vào bếp nấu đủ các món ăn từ Bắc tới Nam cho ông xã Hoàng Touliver. Mới đây, Tóc Tiên trổ tài làm cơm gà Hội An, món ăn khiến cô mệt đến nỗi muốn từ giã căn bếp ngay sau khi nấu xong. Món bún bò miền Bắc do chính tay Tóc Tiên chuẩn bị cho ông xã. Nữ ca sĩ còn trổ tài làm bánh mì nguyên cám “healthy” cho gia đình. Mới đây, Lê Phương làm không ít người phải dụi mắt khi khoe món bánh bao nhân sầu riêng do cô tự làm với lớp vỏ bên ngoài xanh tệp màu với những trái cam tươi bên cạnh. Nữ diễn viên tiết lộ, cách làm món này không khó. Bạn chỉ cần bám theo công thức làm bánh bao thông thường rồi pha màu vào bột để tạo hình vỏ bánh sẽ thành công. Trước đó, Lê Phương cũng nhận được nhiều lời khen với món bánh mì hoa cúc siêu ngon, mềm thơm, bắt mắt. Ở nhà ngày dịch, Phan Như Thảo trổ tài vào bếp nấu rất nhiều món ăn ngon, trong đó có bánh mì, sản phẩm người đẹp làm ra trông vừa ngon, vừa giòn. Ảnh: FB, IG. Mời độc giả theo dõi video: "Top 9 Loại Bánh Ngọt Ngon Nhất Thế Giới". Nguồn: Yannews.

