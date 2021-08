“Ớn lạnh” những món ăn tươi nuốt sống của Thái Lan

Luu moo gần giống món tiết canh của Việt Nam. Món ăn tươi nuốt sống này được người Thái coi như đặc sản. Luu moo có nguyên liệu chính là tiết lợn, được trộn cùng nội tạng lợn và các loại gia vị. Luu moo thường được dùng kèm với mì sợi. Nhiều thực khách nước ngoài không dám thưởng thức luu moo bởi vẻ ngoài không bắt mắt và khả năng nhiễm khuẩn cao khi dùng món ăn này. Món larb leuat neua khá phổ biến tại xứ chùa Vàng. Sở dĩ Larb Leuat Neua khiến nhiều người bị đứng hình vì nguyên liệu của món ăn được làm từ 100% thịt bò sống và tiết tươi. Để chế biến Larb Leuat Neua, người Thái sẽ thái thịt thành các lát mỏng sau đó tẩm ướp gia vị, trộn với rau húng và cuối cùng là rưới tiết sống lên. Koi pla, món gỏi cá sống được vắt chanh, lâu nay vẫn được hàng triệu người dân Thái ăn mỗi ngày, đặc biệt là tại Isaan, một trong những khu vực nghèo nhất nước. Koi pla có nguyên liệu chính từ cá sống, trộn cùng nước cốt chanh, tỏi, rau thơm và nhiều loại gia vị. Nhiều thực khách vẫn e ngại khi thưởng thức món cá sống này dù được dùng kèm với nước cốt chanh. Nhắc đến các món tươi sống ở thái Lan thì không thể bỏ qua món ăn được phục vụ trên lá chuối có tên Mok huak. Người dân xứ chùa vàng cho rằng Mok Huak rất giàu chất dinh dưỡng vì được chế biến từ những con nòng nọc đã phát triển thành ếch trộn kèm với mắm cá và ớt cay. Có rất nhiều ý kiến trái chiều về món ăn kinh dị này. Một số du khách thì bàng hoàng, khiếp vía khi chỉ mới nhìn thất, một số du khác khi đã can đảm thử sức thì lại thấy Mok Huak có hương vị rất hấp dẫn. Trong số các món ăn tươi của xứ chùa Tháp thì goong ten phải đứng hạng nhất bởi nguyên liệu của món ăn không chỉ tươi bình thường mà còn nhảy tanh tách khi cho vào miệng. Món gong ten còn được biết đến với cái tên tép nhảy, có nguồn gốc từ vùng Đông Bắc của Thái Lan. Những con tép mới được đánh bắt, đang còn nhảy lao xao sẽ được rửa sạch rồi trộn thêm với ở, muối, hành lá, và nhiều gia vị khác. Thưởng thức goongteng thực sự là một thử thách với du khách. Người Thái rất mê các món ăn tươi nguyên. Món larb dib là một loại gỏi thịt sống có nguyên liệu từ thịt bò hoặc lợn, trộn cùng rau thơm, chủ yếu là rau húng bạc hà. Mặc dù món ăn này là đặc sản, không phải thực khách nào cũng đủ can đảm để thưởng thức những miếng thịt tươi nguyên. Thái Lan còn có món ăn kinh dị khác là Goong Chae Nam Pla. Nguyên liệu chính của món ăn là tôm tít sống rưới nước mắm, thêm ớt và các loại rau thơm. Nếu là người không giỏi ăn đồ sống thì chắc chắn bạn sẽ chẳng dám thử món này. Ảnh: IT. Mời độc giả xem video "Mọi món ngon Việt Nam bỗng thu bé lại chỉ bằng đầu ngón tay". Nguồn: VTV24.

