Những món ăn nổi tiếng đem tới điềm lành, cầu tài lộc

Bánh chưng, bánh tét. Bánh chưng là món ăn đem tới điềm lành, gần như mâm cơm ngày Tết nhà nào cũng có. Từ hình dạng đến nguyên liệu, bánh chưng bánh tét đều có ý nghĩa sâu xa. (Ảnh minh họa) Về vẻ ngoài, bánh chưng có hình vuông, bánh tét có hình tròn tượng trưng cho trời đất. Bánh được gói bằng nhiều lớp lá thể hiện công ơn sinh thành và đùm bọc của cha mẹ. Về nguyên liệu, bánh được làm từ gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn,... không chỉ thơm ngon mà còn mang ý nghĩa về sự cân bằng, tưởng nhớ đến nguồn cội. Nem. Nem rán là món không thể thiếu trong mâm cơm ngày Tết người Việt. Món ăn không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn có ý nghĩa hướng tới những điều tốt đẹp trong năm mới. Để làm nên những chiếc nem ngon, người làm sẽ chuẩn bị nhiều nguyên liệu. Sự kết hợp giữa những nguyên liệu này tượng trưng cho sự đồng lòng, gắn bó giữa các thành viên. Không những vậy, hình dạng của những chiếc nem còn gợi liên tưởng đến những thỏi vàng, tượng trưng cho sự giàu có và thịnh vượng. Thịt kho trứng. Thịt kho trứng là món bình dân song thường có mặt trong mâm cỗ ngày Tết bởi thông điệp cát tường trong cả hình thức và hương vị. Theo đó, những miếng thịt vuông vức kết hợp trái trứng tròn thể hiện âm dương hài hòa, mong muốn năm mới vạn sự vuông tròn, gia đình êm ấm thuận hòa. Thịt kho trứng còn có đủ vị ngọt mặn, béo thanh, vận dụng nhuần nhuyễn nguyên tắc bổ trợ trong ẩm thực, rất tốt cho sức khỏe. Các món cá. Cá là món ăn may mắn dịp đầu năm. Người Trung Quốc chuộng các món cá bởi cách phát âm từ cá nghe gần giống từ “dư”, thể hiện mong muốn năm mới phát tài. Trong khi đó, người Việt ăn cá đầu năm với mong muốn mọi việc hanh thông, “đầu xuôi đuôi lọt”. Thịt đông. Thịt đông là món ăn ý nghĩa trong mâm cỗ ngày Tết ở các tỉnh miền Bắc. Theo đó, những bát thịt đông trong suốt tượng trưng cho sự trong trẻo, tinh khôi. Phần nhân là sự kết hợp hài hòa của thịt với các nguyên liệu như cà rốt, mộc nhĩ, nấm hương,... thể hiện mong muốn gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Giò chả. Giò chả là món phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, nó từng là biểu tượng của sự phú quý trong quá khứ. Người ta bày biện giò chả trong bữa cơm ngày Tết với mong muốn năm mới sung túc, “trong ấm ngoài êm” cho cả gia đình. Gà luộc. Gà luộc có màu vàng óng ả, thể hiện mong muốn năm mới sung túc, vạn sự như ý, cuộc sống an yên. Một con gà cúng chuẩn trong mâm lễ ngày Tết phải là gà trống được bẻ cánh, buộc chân tạo dáng sao cho khi luộc chín không bị vỡ da, đầu ngẩng cao oai vệ giữa mâm cỗ. Canh khổ qua. Đúng như tên gọi, canh khổ qua được chuẩn bị trong mâm cỗ ngày Tết với hy vọng những điều khó khăn, vất vả của năm cũ sẽ qua đi, năm mới gặp nhiều điều may mắn, vạn sự như ý. Ngoài ý nghĩa cầu may, canh khổ qua còn được đánh giá cao bởi tính thanh nhiệt, bổ dưỡng, thích hợp giải ngán. Xôi gấc. Xôi gấc là món ăn may mắn trong ngày đầu năm trong nhiều gia đình Việt. Món ăn được ưa thích bởi có màu đỏ rực, thể hiện mong muốn năm mới đầy tài lộc. Mời độc giả xem thêm video: Đặc sản Tết vào mùa. (Nguồn video: VTV24)

Bánh chưng, bánh tét. Bánh chưng là món ăn đem tới điềm lành, gần như mâm cơm ngày Tết nhà nào cũng có. Từ hình dạng đến nguyên liệu, bánh chưng bánh tét đều có ý nghĩa sâu xa. (Ảnh minh họa) Về vẻ ngoài, bánh chưng có hình vuông, bánh tét có hình tròn tượng trưng cho trời đất. Bánh được gói bằng nhiều lớp lá thể hiện công ơn sinh thành và đùm bọc của cha mẹ. Về nguyên liệu, bánh được làm từ gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn,... không chỉ thơm ngon mà còn mang ý nghĩa về sự cân bằng, tưởng nhớ đến nguồn cội. Nem. Nem rán là món không thể thiếu trong mâm cơm ngày Tết người Việt. Món ăn không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn có ý nghĩa hướng tới những điều tốt đẹp trong năm mới. Để làm nên những chiếc nem ngon, người làm sẽ chuẩn bị nhiều nguyên liệu. Sự kết hợp giữa những nguyên liệu này tượng trưng cho sự đồng lòng, gắn bó giữa các thành viên. Không những vậy, hình dạng của những chiếc nem còn gợi liên tưởng đến những thỏi vàng, tượng trưng cho sự giàu có và thịnh vượng. Thịt kho trứng. Thịt kho trứng là món bình dân song thường có mặt trong mâm cỗ ngày Tết bởi thông điệp cát tường trong cả hình thức và hương vị. Theo đó, những miếng thịt vuông vức kết hợp trái trứng tròn thể hiện âm dương hài hòa, mong muốn năm mới vạn sự vuông tròn, gia đình êm ấm thuận hòa. Thịt kho trứng còn có đủ vị ngọt mặn, béo thanh, vận dụng nhuần nhuyễn nguyên tắc bổ trợ trong ẩm thực, rất tốt cho sức khỏe. Các món cá. Cá là món ăn may mắn dịp đầu năm. Người Trung Quốc chuộng các món cá bởi cách phát âm từ cá nghe gần giống từ “dư”, thể hiện mong muốn năm mới phát tài. Trong khi đó, người Việt ăn cá đầu năm với mong muốn mọi việc hanh thông, “đầu xuôi đuôi lọt”. Thịt đông. Thịt đông là món ăn ý nghĩa trong mâm cỗ ngày Tết ở các tỉnh miền Bắc. Theo đó, những bát thịt đông trong suốt tượng trưng cho sự trong trẻo, tinh khôi. Phần nhân là sự kết hợp hài hòa của thịt với các nguyên liệu như cà rốt, mộc nhĩ, nấm hương,... thể hiện mong muốn gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Giò chả. Giò chả là món phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, nó từng là biểu tượng của sự phú quý trong quá khứ. Người ta bày biện giò chả trong bữa cơm ngày Tết với mong muốn năm mới sung túc, “trong ấm ngoài êm” cho cả gia đình. Gà luộc. Gà luộc có màu vàng óng ả, thể hiện mong muốn năm mới sung túc, vạn sự như ý, cuộc sống an yên. Một con gà cúng chuẩn trong mâm lễ ngày Tết phải là gà trống được bẻ cánh, buộc chân tạo dáng sao cho khi luộc chín không bị vỡ da, đầu ngẩng cao oai vệ giữa mâm cỗ. Canh khổ qua. Đúng như tên gọi, canh khổ qua được chuẩn bị trong mâm cỗ ngày Tết với hy vọng những điều khó khăn, vất vả của năm cũ sẽ qua đi, năm mới gặp nhiều điều may mắn, vạn sự như ý. Ngoài ý nghĩa cầu may, canh khổ qua còn được đánh giá cao bởi tính thanh nhiệt, bổ dưỡng, thích hợp giải ngán. Xôi gấc. Xôi gấc là món ăn may mắn trong ngày đầu năm trong nhiều gia đình Việt. Món ăn được ưa thích bởi có màu đỏ rực, thể hiện mong muốn năm mới đầy tài lộc. Mời độc giả xem thêm video: Đặc sản Tết vào mùa. (Nguồn video: VTV24)