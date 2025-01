Những món ăn "đại kỵ" trong ngày Tết

Thịt chó: Đây là món ăn không được ưa chuộng vào đầu năm, vì theo dân gian, ăn thịt chó sẽ khiến người ăn gặp phải vận xui và điều không may mắn. Ảnh minh họa Thịt ếch: Vào dịp Tết Nguyên Đán, nhiều người thường kiêng ăn thịt ếch. Quan niệm cho rằng ếch là loài sống dưới nước, với tiếng kêu “ềch ềch” nghe như lời than vãn, mang lại điềm xấu, không may mắn. Người ta tin rằng ăn thịt ếch vào đầu năm có thể gây ra xui xẻo, khiến mọi việc không thuận lợi. Vì vậy, thịt ếch thường bị kiêng trong các bữa ăn Tết để cầu mong một năm mới đầy may mắn và bình an. Hột vịt lộn: Dù hột vịt lộn giàu dinh dưỡng, người dân miền Bắc và Trung thường kiêng ăn vào những ngày đầu năm vì sợ sẽ đảo lộn vận may, mang đến xui xẻo. Ảnh minh họa Mắm tôm: có mùi khá nặng, và người ta tin rằng mùi này sẽ mang lại sự hôi hám, điềm xui xẻo. Đặc biệt, trong những dịp lễ chùa, cúng giỗ ông bà hay đi đình, miếu vào đầu năm, mắm tôm càng được tránh xa. Mọi người tin rằng mắm tôm sẽ làm uế tạp nơi linh thiêng, gây xúc phạm đến thần linh và tổ tiên. Thịt vịt: Thịt vịt được cho là món ăn mang đến điều không may mắn, có thể khiến gia đình không yên ổn, "tan đàn xẻ nghé". Thay vào đó, thịt gà thường được lựa chọn vì mang lại may mắn. Ảnh minh hoa Sầu riêng: Chữ "sầu" trong sầu riêng mang hàm nghĩa của nỗi buồn, muộn phiền. Chính vì thế, người ta thường kiêng ăn sầu riêng vào dịp đầu năm mới. Bên cạnh đó, sự tích về quả sầu riêng trong dân gian cũng đầy bi thương. Ảnh minh họa Cá mè: Người miền Bắc và miền Trung thường tránh ăn cá mè vào đầu năm. Cá mè có mùi tanh và nhiều xương, khiến mọi người tin rằng ăn cá này sẽ mang lại xui xẻo, "hãm tài" trong cả năm. Vì vậy, cá mè được xem là món ăn không may mắn trong dịp Tết. Ảnh minh họa Tôm: Người ta kiêng ăn tôm vì tôm bơi giật lùi, khiến mọi công việc và cuộc sống có thể bị trì trệ, không tiến triển. Ảnh minh họa Mực: Mực là món ăn nên tránh trong ngày Tết, vì theo quan niệm dân gian, mực mang màu đen, liên quan đến câu "đen như mực", sẽ mang lại điều xui xẻo cho gia chủ. Ảnh minh họa Tuy chuối là thức quả không thể thiếu trong mâm ngũ quả của người miền Bắc nhưng với người miền Nam, người ta kiêng không ăn chuối dịp đầu năm. Chữ "chuối" nói lái đi sẽ thành "chúi" theo giọng miền Nam nghĩa là không thể ngẩng lên được nên ăn chuối ngày Tết sẽ ảnh hưởng tới sự thăng tiến trong công việc. Ảnh minh họa

