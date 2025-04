Thực đơn cho cả nhà đổi vị ngày nghỉ lễ

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5 là một trong những dịp lễ được nhiều người mong chờ. Vào thời điểm này, một số gia đình lựa chọn đi du lịch để nghỉ ngơi, khám phá những vùng đất mới. Trong khi đó, không ít người lại tìm đến sự thư giãn bằng những buổi gặp gỡ bạn bè hay tự tay chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn để quây quần bên người thân yêu. Ảnh minh hoạ Nếu bạn chọn ở lại nhà trong kỳ nghỉ này, thì một bữa ăn ngon, đủ dinh dưỡng và đổi vị chắc chắn sẽ là món quà tuyệt vời dành cho cả gia đình. Dưới đây là thực đơn gợi ý giúp bạn không phải băn khoăn "hôm nay ăn gì?" mà vẫn có thể tạo nên một bữa tiệc nhỏ ấm cúng và đầy hương vị. Ảnh minh hoạ Thanh mát cùng món gỏi bưởi kết hợp tôm sú, thịt ba chỉ và bưởi da xanh mang đến vị chua ngọt tự nhiên, kết hợp cùng rau răm, đậu phộng và hành phi giòn thơm. Món này giúp kích thích vị giác, chống ngán và bổ sung nhiều vitamin. Ảnh Internet Tôm chiên "không lối thoát" giòn rụm hoà quyện cùng với sốt trứng muối béo ngậy. Tôm lăn bột chiên giòn, phủ lớp sốt trứng muối béo mịn là món ăn "gây nghiện" với mọi độ tuổi. Vị mặn ngọt hài hòa, kết hợp với cơm trắng hoặc ăn chơi đều hấp dẫn. Ảnh Internet Không cầu kỳ nhưng rất hấp dẫn, lẩu gà lá é có vị the nhẹ, thơm dịu đặc trưng của lá é. Ăn kèm với bún, rau sống và nấm, món lẩu này thích hợp để cả gia đình cùng thưởng thức và trò chuyện bên nồi lẩu nghi ngút khói. Ảnh Internet Nếu quá quen với phở cuốn thịt bò thì bạn hãy thử biến tấu với món phở cuốn thập cẩm, đảm bảo bạn sẽ có thể ăn cho tới no mà vẫn nhẹ bụng, cực kỳ thích hợp thay thế cho bữa cơm trưa hè nóng nực. Phở cuốn thập cẩm có thể làm món khai vị, hay món ăn trưa đổi bữa hoặc cho vào hộp cơm mang đến văn phòng cũng rất tiện. Phở cuốn thập cẩm ăn mùa hè rất mát và ngon miệng, có thể khiến bạn ăn no mà không thấy chán. Ảnh Internet "Đổi gió" với món gà nướng ngũ vị là món ăn vô cùng dễ chế biến nhưng lại rất bắt mắt và thơm ngon. Thịt gà được ướp với ngũ vị hương, mật ong và gia vị đặc trưng, sau đó nướng lên cho vàng giòn. Gà nướng là món ăn lý tưởng cho dịp lễ, không chỉ dễ làm mà còn mang đến hương vị đặc trưng, hấp dẫn. Ảnh Internet Thay vì cơm chiên truyền thống, bạn có thể thử món cơm chiên hải sản trái thơm. Cơm chiên với tôm, mực, rau củ và trái thơm khoét rỗng tạo nên một món ăn vừa lạ miệng, vừa bắt mắt. Món cơm này không chỉ bổ dưỡng mà còn mang đến sự mới mẻ cho bữa cơm gia đình trong dịp lễ. Ảnh Internet Cá kho tộ là món ăn truyền thống không thể thiếu trong nhiều gia đình Việt Nam, đặc biệt trong những dịp lễ quan trọng. Cá lóc hoặc cá thu được kho với nước mắm ngon, tiêu và hành tỏi, cho ra hương vị mặn ngọt hài hòa. Món ăn này rất "bắt cơm", thích hợp cho bữa ăn gia đình, đặc biệt là khi ăn kèm với cơm nóng. Ảnh Internet Rau luộc chấm kho quẹt là món ăn đơn giản nhưng lại rất "bắt cơm". Bạn có thể chọn các loại rau như rau muống, đậu rồng, cải thìa, sau đó luộc chín và chấm với kho quẹt mặn ngọt. Đây là món ăn nhẹ nhàng, dễ ăn nhưng lại đầy đủ dưỡng chất, đặc biệt là trong những ngày lễ khi các món ăn thường có nhiều dầu mỡ. Ảnh Internet Dịp lễ 30/4 – 1/5 không chỉ là cơ hội để thư giãn mà còn là dịp để gia đình gắn kết với nhau qua những bữa ăn ngon. Dù là món ăn truyền thống hay những món ăn mới lạ, chỉ cần một chút sáng tạo, bạn đã có thể tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình. Ảnh Internet

