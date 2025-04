"Robot biến hình" Ford Mustang GT Barricade trong Transformers đang rao bán

Chiếc Ford Mustang GT đời 2016 này là mảnh ghép thực sự của lịch sử Hollywood và ngành ô tô khi chế tạo chiếc xe đặc biệt phục vụ cho bộ phim Transformers: The Last Knight. Đây là thế hệ thứ sáu của Mustang (2015–2023). Chiếc xe cảnh sát Ford Mustang đóng vai Barricade thuộc Decepticon (phe đối lập của Autobots - nhóm siêu anh hùng) được chế tạo đặc biệt, sở hữu bộ body kit mạnh mẽ đồ họa phong cách cảnh sát và dòng chữ “Keep Calm and Hail Megatron” khắc trên thân xe, thay thế cho khẩu hiệu trước đây của nhân vật phản diện “To Punish and Enslave”. Không giống các phiên bản sao, chiếc xe này giữ nguyên toàn bộ hệ thống đèn hoạt động như trong phim cùng hàng loạt các giấy tờ, bao gồm chứng nhận có chữ ký của đạo diễn Michael Bay. Hiện tại chiếc Ford Mustang GT 2016 trong Transformers có số odo 800 dặm (khoảng 1.287 km) trên đồng hồ, xe được giữ nguyên tình trạng hoàn hảo như trong phim. Sức mạnh bên dưới nắp capo là cỗ máy V8 dung tích 5.0L sản sinh công suất 435 mã lực kết hợp hộp số sàn 6 cấp. Mustang GT mang đến hiệu suất vượt trội, điều mà người hâm mộ thương hiệu Ford luôn kỳ vọng về chiếc xe cơ bắp hiện đại. Với những nâng cấp theo phong cách Hollywood cùng tình trạng hoàng hảo và "lý lịch" từng đóng phim khiến chiếc xe trở nên thật sự thú vị. Đây là số ít những chiếc xe được chế tạo trong bộ phim Transformers còn hoạt động, điều này vô tình giúp chiếc xe xứng đáng góp mặt trong các bộ sưu tập xe. Video: Cận cảnh Ford Mustang GT Barricade trong Transformers.

