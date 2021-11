Ngày 11/11: Có 8.162 ca mắc COVID-19 tại 56 địa phương

Thông tin các ca mắc COVID-19 mới:

- Tính từ 16h ngày 10/11 đến 16h ngày 11/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.162 ca nhiễm mới, trong đó 17 ca nhập cảnh và 8.145 ca ghi nhận trong nước (tăng 227 ca so với ngày trước đó) tại 56 tỉnh, thành phố (có 3.951 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. Hồ Chí Minh (1.185), Đồng Nai (930), Tây Ninh (656), Bình Dương (615), An Giang (595), Tiền Giang (417), Kiên Giang (399), Đồng Tháp (352), Bạc Liêu (291), Bình Thuận (237), Bà Rịa - Vũng Tàu (185), Cà Mau (181), Đắk Lắk (162), Vĩnh Long (159), Hà Nội (154), Long An (130), Khánh Hòa (128), Trà Vinh (121), Bình Phước (108), Hà Giang (97), Bắc Ninh (68), Hậu Giang (68), Bến Tre (64), Bình Định (63), Phú Thọ (61), Đắk Nông (60), Nam Định (59), Cần Thơ (55), Lâm Đồng (54), Thanh Hóa (49), Gia Lai (43), Quảng Ngãi (41), Hải Dương (26), Thừa Thiên Huế (41), Ninh Thuận (35), Nghệ An (32), Quảng Nam (27), Bắc Giang (26), Quảng Ninh (24), Lạng Sơn (20), Quảng Trị (18), Phú Yên (16), Điện Biên (15), Quảng Bình (15), Hưng Yên (14), Đà Nẵng (13), Hà Tĩnh (9), Thái Nguyên (5), Vĩnh Phúc (5), Kon Tum (4), Ninh Bình (4), Sơn La (4), Hà Nam (2), Tuyên Quang (1), Hòa Bình (1), Yên Bái (1).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: TP. Hồ Chí Minh (-229), Cần Thơ (-84), Bình Thuận (-50).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Tây Ninh (+221), An Giang (+145), Đồng Nai (+82).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 7.821 ca/ngày.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.000.897 ca nhiễm, đứng thứ 37/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 151/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 10.159 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 995.903 ca, trong đó có 843.131 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 4 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Ninh Bình, Yên Bái, Bắc Kạn, Cao Bằng.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP HCM (443.815), Bình Dương (241.589), Đồng Nai (75.843), Long An (36.252), Tiền Giang (19.516).

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 1.894

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 845.948

2. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.567 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 2.539

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 617

- Thở máy không xâm lấn: 97

- Thở máy xâm lấn: 301

- ECMO: 13

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Từ 17h30 ngày 10/11 đến 17h30 ngày 11/11 ghi nhận 84 ca tử vong tại TP HCM (38), Bình Dương (6), Đồng Nai (6), Long An (6), An Giang (5), Tiền Giang (3), Tây Ninh (3), Kiên Giang (3), Bạc Liêu (3), Bình Thuận (2), Cần Thơ (2), Nghệ An (1), Bình Định (1), Đắk Lắk (1), Đồng Tháp (1), Vĩnh Long (1), Sóc Trăng (1), Bến Tre (1).

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 72 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.849 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.

- So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 212.423 xét nghiệm cho 406.901 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 23.582.959 mẫu cho 63.383.732 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19

Trong ngày 10/11 có 1.510.844 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 95.575.407 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 63.502.556 liều, tiêm mũi 2 là 32.072.851 liều.

Những hoạt động của ngành y tế trong ngày

- Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế các địa phương; Cục Y tế và Cục Quân Y của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng yêu cầu cấp bách báo cáo số lượng vaccine phòng COVID-19 đã tiếp nhận, đã tiêm và nhu cầu năm 2022.

- Bộ Y tế ban hành công văn khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 và kết quả tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi.

Theo đó, dự kiến trong tháng 11-12/2021, Việt Nam sẽ tiếp tục nhận số lượng lớn vaccine phòng COVID-19 và phân bổ để tiêm chủng đủ liều vaccine cho toàn bộ người từ 12 tuổi trở lên.

- Bộ Y tế có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành về chỉ đạo y tế ngoài công lập triển khai các hoạt động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ sở y tế ngoài công lập tham gia phòng chống dịch COVID-19 khi được huy động. Chuẩn bị sẵn phương án hỗ trợ nhân lực, trang thiết bị, nhất là tham gia giám sát, phát hiện các trường hợp mắc và nghi mắc COVID-19, tiêm chủng...

- Chỉ đạo các địa phương tiếp tục thực hiện rà soát, lập danh sách người nước ngoài đang sinh sống, làm việc trên địa bàn chưa được tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine để tổ chức tiêm chủng theo quy định; Tổ chức tiêm chủng ngay cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 ở nước ngoài theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế khi đến lịch tiêm mũi 2, đảm bảo tỷ lệ bao phủ vaccine, an toàn và hiệu quả.

- Triển khai công tác phòng chống dịch phục vụ họp đợt 2 theo hình thức trực tiếp của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV từ ngày 08-13/11/2021.

- TP. Hà Nội: Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thành phố Hà Nội dự kiến sẽ thành lập 508 trạm y tế lưu động, trong đó có 20 trạm y tế xã được đặt tại khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Tỉnh Kon Tum: UBND tỉnh Kon Tum ban hành kế hoạch về việc triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho toàn bộ trẻ từ 12 đến 17 tuổi trong toàn tỉnh, với 65.967 trẻ, trong đó học sinh do Sở GD&ĐT quản lý là 47.613 em.

Thời gian thực hiện dự kiến từ tháng 11/2021 đến tháng 1/2022 (triển khai từng đợt tùy theo tiến độ cung ứng vaccine từ Bộ Y tế). Ưu tiên tiêm trước cho lứa tuổi 16 đến 17 và hạ dần độ tuổi theo tiến độ cung ứng vaccine cũng như tình hình dịch bệnh tại tỉnh.

- Tỉnh Thái Bình: Sở Y tế Thái Bình có văn bản 2601/SYT-NVY gửi các cơ sở khám, chữa bệnh yêu cầu kiểm tra, rà soát, xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR cho toàn bộ người bệnh, người nhà người bệnh đến từ huyện Vũ Thư từ ngày 28/10/2021 đến nay, hiện đang khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế; đồng thời kiểm tra, rà soát người lao động của các cơ sở y tế từng đến, ở, trở về từ huyện Vũ Thư trong khoảng thời gian nêu trên và tổ chức xét nghiệm sàng lọc ngay.