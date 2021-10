Mỹ nhân Việt “siêu vòng 3” diện đồ bơi tập yoga: Tưởng đẹp hóa sai!

Phan Thị Mơ sinh năm 1990, quê ở Tiền Giang, sở hữu chiều cao 1,72m và số đo 3 vòng 90 - 57 - 100cm. Năm 2018, người đẹp 9X đăng quang Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới. (Ảnh: IGNV) Để duy trì body nảy nở, mỹ nhân “siêu vòng 3” dành nhiều thời gian tập luyện mỗi ngày. Trong số các bài tập, người đẹp Tiền Giang ưa thích yoga bởi tác dụng giữ dáng, rèn luyện sức khỏe cũng như độ dẻo dai. Thường xuyên đăng ảnh tập luyện trên trang cá nhân, Phan Thị Mơ nhận nhiều lời khen về nhan sắc lẫn body nuột nà. Gần đây nhất, nàng hậu đăng ảnh tập yoga tại nhà với những tư thế khó nhận được nhiều lượt tương tác. Hầu hết mọi người đều “thả tim” cho thân hình “vạn người mê”. Vậy nhưng, việc nàng hậu mặc đồ bơi tập yoga gây khó hiểu. Cụ thể, nàng hậu mặc bộ đồ bơi liền thân hoa văn để thực hiện những động tác uốn dẻo. Chi tiết cổ và vùng hông khoét sâu cho phép người đẹp phô diễn bờ ngực căng đầy cùng “siêu vòng 3” vừa tròn 1m. Ngoài ra, bộ đồ bơi bó sát nói trên cũng giúp Phan Thị Mơ khoe khéo đường cong cơ thể đầy mê hoặc. Thực tế, không chỉ nàng hậu gây chú ý khi mặc đồ bơi tập yoga. Nhiều mỹ nhân khác của Vbiz như Trà Ngọc Hằng, Diễm Trang, Hoa hậu Đồng Tháp Huỳnh Vy cũng từng gây ấn tượng mạnh khi diện set đồ này để thực hiện những động tác khó nhằn. Không thể phủ nhận khả năng tôn dáng của thiết kế đồ bơi liền thân này. Tuy nhiên, diện đồ bơi để tập luyện yoga không có lợi cho sức khỏe lẫn hiệu quả tập. Nguyên nhân bởi đồ bơi là trang phục chuyên dùng với những hoạt động dưới nước, thường được may bằng chất liệu có độ bền cao như lycra, nylon hoặc polyester để tránh bị ăn mòn. Thể thao khiến cơ thể đổ nhiều mồ hôi, mặc chất liệu này có thể gây bí bức, không thông thoáng. Bình thường, đồ tập sẽ được may với chất liệu có độ thấm hút mồ hôi tốt, độ co giãn và đàn hồi, ôm sát vừa phải để không gây vướng víu, hạn chế hoạt động. Chất liệu may trang phục đồ bơi khó có thể đáp ứng những tiêu chí trên khiến người tập dễ đối diện với những chấn thương không mong muốn. Mặt khác, đồ bơi Phan Thị Mơ mặc có chi tiết cổ xẻ sâu, phần hông cắt khoét cao rất dễ gây “lộ hàng” khi thực hiện bài tập. Mặc bộ đồ như vậy, người diện sẽ phải để tâm đến việc che chắn, khó tập trung để đảm bảo đúng kỹ thuật, dẫn đến hiệu quả tập luyện không cao. Để chọn trang phục tập yoga phù hợp, chị em có thể tham khảo những thiết kế mang lại tác dụng thấm hút mồ hôi, đàn hồi, vừa vặn như áo thun dài tay, áo ba lỗ, áo croptop, quần legging... Cố gắng tránh mang giày, tất, quần bó không đàn hồi, đồ cũ, đồ lót chất liệu cotton, áo sơ mi... bởi chúng không có độ đàn hồi cao, kiểu dáng cứng không phù hợp với những động tác yoga. Mời độc giả xem thêm video: Tập thể dục trong mùa dịch (Nguồn video: THĐT)

Phan Thị Mơ sinh năm 1990, quê ở Tiền Giang, sở hữu chiều cao 1,72m và số đo 3 vòng 90 - 57 - 100cm. Năm 2018, người đẹp 9X đăng quang Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới. (Ảnh: IGNV) Để duy trì body nảy nở, mỹ nhân “siêu vòng 3” dành nhiều thời gian tập luyện mỗi ngày. Trong số các bài tập, người đẹp Tiền Giang ưa thích yoga bởi tác dụng giữ dáng, rèn luyện sức khỏe cũng như độ dẻo dai. Thường xuyên đăng ảnh tập luyện trên trang cá nhân, Phan Thị Mơ nhận nhiều lời khen về nhan sắc lẫn body nuột nà. Gần đây nhất, nàng hậu đăng ảnh tập yoga tại nhà với những tư thế khó nhận được nhiều lượt tương tác. Hầu hết mọi người đều “thả tim” cho thân hình “vạn người mê”. Vậy nhưng, việc nàng hậu mặc đồ bơi tập yoga gây khó hiểu. Cụ thể, nàng hậu mặc bộ đồ bơi liền thân hoa văn để thực hiện những động tác uốn dẻo. Chi tiết cổ và vùng hông khoét sâu cho phép người đẹp phô diễn bờ ngực căng đầy cùng “siêu vòng 3” vừa tròn 1m. Ngoài ra, bộ đồ bơi bó sát nói trên cũng giúp Phan Thị Mơ khoe khéo đường cong cơ thể đầy mê hoặc. Thực tế, không chỉ nàng hậu gây chú ý khi mặc đồ bơi tập yoga. Nhiều mỹ nhân khác của Vbiz như Trà Ngọc Hằng, Diễm Trang, Hoa hậu Đồng Tháp Huỳnh Vy cũng từng gây ấn tượng mạnh khi diện set đồ này để thực hiện những động tác khó nhằn. Không thể phủ nhận khả năng tôn dáng của thiết kế đồ bơi liền thân này. Tuy nhiên, diện đồ bơi để tập luyện yoga không có lợi cho sức khỏe lẫn hiệu quả tập. Nguyên nhân bởi đồ bơi là trang phục chuyên dùng với những hoạt động dưới nước, thường được may bằng chất liệu có độ bền cao như lycra, nylon hoặc polyester để tránh bị ăn mòn. Thể thao khiến cơ thể đổ nhiều mồ hôi, mặc chất liệu này có thể gây bí bức, không thông thoáng. Bình thường, đồ tập sẽ được may với chất liệu có độ thấm hút mồ hôi tốt, độ co giãn và đàn hồi, ôm sát vừa phải để không gây vướng víu, hạn chế hoạt động. Chất liệu may trang phục đồ bơi khó có thể đáp ứng những tiêu chí trên khiến người tập dễ đối diện với những chấn thương không mong muốn. Mặt khác, đồ bơi Phan Thị Mơ mặc có chi tiết cổ xẻ sâu, phần hông cắt khoét cao rất dễ gây “lộ hàng” khi thực hiện bài tập. Mặc bộ đồ như vậy, người diện sẽ phải để tâm đến việc che chắn, khó tập trung để đảm bảo đúng kỹ thuật, dẫn đến hiệu quả tập luyện không cao. Để chọn trang phục tập yoga phù hợp, chị em có thể tham khảo những thiết kế mang lại tác dụng thấm hút mồ hôi, đàn hồi, vừa vặn như áo thun dài tay, áo ba lỗ, áo croptop, quần legging... Cố gắng tránh mang giày, tất, quần bó không đàn hồi, đồ cũ, đồ lót chất liệu cotton, áo sơ mi... bởi chúng không có độ đàn hồi cao, kiểu dáng cứng không phù hợp với những động tác yoga. Mời độc giả xem thêm video: Tập thể dục trong mùa dịch (Nguồn video: THĐT)