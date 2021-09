Món ăn từ thịt dê giúp quý ông sung mãn như uống Viagra

Thịt dê hầm tỏi: Món ăn từ thịt dê này có tác dụng ích khí, bổ thận dương, tăng cường sinh lực, có ích cho những người bị liệt dương do thận hư, lưng gối lạnh đau, tiểu són, người suy nhược cơ thể, khí huyết kém... Có thể dùng liên tục 5 - 10 ngày. Nguyên liệu: Thịt dê 250g, tỏi 20g, gia vị các loại (muối, tiêu, đường, bột ngọt, nước tương) vừa đủ. Thịt dê rửa sạch, xắt lát vừa ăn, cho vào nồi thêm nước vừa đủ, nấu đến khi gần chín thì thêm tỏi vào, hầm thêm 20 phút nữa, nêm nếm gia vị vừa ăn. Dùng ăn nóng vào lúc đói bụng. Canh thịt dê: thịt dê 250g, cà rốt 200g, riềng 5g, lá lốt 5g, thảo quả 5g, hồ tiêu 5g, trần bì 5g, hành 3g. Thái thịt dê thành sợi nhỏ, thái cà rốt thành miếng. Cho nước và thảo quả vào đun thành canh, lại cho muối, mì chính, làm canh ăn, hay cho gạo nấu thành cháo ăn. Ba ngày ăn một lần, ăn nóng. Công dụng: Bổ thận trợ dương, làm mạnh lưng, sáp tinh.Cháo thịt dê hành: thịt dê 100g, hành củ 50g, gạo lức 100g, lượng vừa muối, mì chính. Rửa sạch thịt dê, thái nhỏ, vo sạch gạo lức, hành củ bóc vỏ ngoài rửa sạch thái nhỏ. Đặt nồi lên bếp lửa, đổ vào 500ml nước, cho thịt dê, hành thái vào. Sau khi nấu sôi cho gạo vào, nấu sôi lại, chuyển sang lửa nhỏ, khi thịt dê chín nhừ, nêm muối, mì chính là được. Món này thích hợp với người lưng gối đau lạnh, vị (dạ dày) hàn chi lạnh; người xuất tinh sớm, di tinh độ nhẹ. Canh thịt dê đậu đen, hạt sen: hạt sen 30g, đậu đen 60g, trần bì 10g, thịt dê 500g, một ít muối. Rửa sạch thịt dê, thái miếng, đậu đen cho vào nồi gang, không cần cho dầu, rang cho đến khi đậu đen nứt vỏ, sau đó vo sạch, để ráo nước. Lần lượt rửa sạch trần bì, hạt sen (giữ vỏ lụa nâu đỏ). Cho toàn bộ nguyên liệu vào nồi, cho lượng vừa nước, sau khi dùng lửa to nấu sôi, chuyển lửa nhỏ hầm 3 giờ, nêm muối gia vị là được. Công dụng: bổ thận, ích khí bổ huyết, cường tinh bổ tủy… Dê hấp: Thịt dê có thể hấp cùng lá tía tô hoặc sả. Khi ăn chấm với nước tương bần có pha thêm chút đường, ăn kèm sau gia vị, sung muối, khế, chuối, dứa rất thanh mát, hợp với ngày hè oi ả. Món thịt dê hấp có công dụng: Bổ thận, tráng dương, sinh tinh, ích tủy thích hợp với người bị chứng thận dương suy, đau lưng, nhức mỏi, di tinh, mộng tinh. Dê xào lăn: Đun sôi một nồi nước nhỏ có pha dấm, cho thịt dê đã thái lát mỏng vào chần qua. Vớt thịt dê ra, rửa sạch lại, để cho ráo nước rồi ướp với nước cốt dứa, bột cà ri, bột canh, hạt nêm và một ít tỏi, gừng, sả. Xào cùng hành tây, tía tô, nêm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp. Múc ra đĩa, rắc hành phi và lạc rang lên trên rồi ăn nóng. Món ăn này có công dụng: Chống xuất tinh sớm, chữa yếu sinh lý, bồi bổ sức khỏe, giảm đau lưng mỏi gối. Gia thêm vị thuốc nhục thung dung nếu bị xuất tinh sớm kèm theo thận yếu, táo bón. Ảnh: IT. Mời độc giả theo dõi video "Khám phá những món cơm ngon nhất Việt Nam nhìn mà phát thèm". Nguồn: Yannews.

